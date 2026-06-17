Бросили умирать в луже крови. Как двое 15-летних парней заманили и жестоко убили школьницу из-за оскорбления

Сейчас оба подростка уже за решеткой Источник: Читатель E1.RU

«Мимо гаражей вечером шла женщина, она услышала шепот: " Помогите " . Обернулась и увидела мою дочь, та назвала свое имя и возраст — а за ней была огромная лужа крови. Видимо, она отползала от того места, где ее ранили», — рассказывает мама 15-летней девочки, с которой жестоко расправились двое парней.

О последних минутах жизни дочки Оксана не может говорить без слёз. Школьницу зарезали двое подростков и бросили ее умирать. Один из них — бывший парень ее близкой подруги. По словам мамы погибшей, он был против дружбы девчонок и настраивал их друг против друга.

Трагедия произошла 12 июня. Школьницу заманили, избили, а затем нанесли смертельные ранения ножом. Несколько часов девочка истекала кровью за гаражами, пока ее не увидела случайная прохожая. Школьницу доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Подробности чудовищной истории рассказывают наши коллеги из E1.RU.

Погибшей было 15 лет Источник: читатель E1.RU

«Они с подружкой больше полугода не общались, а за четыре дня до трагедии она ей позвонила. Сказала, что будет расставаться с этим парнем и что ей важнее лучшая подруга — а этого то ли выбесило это, то ли что», — считает Оксана.

Как умирала школьница

Погибшая девочка была самой младшей в семье. У мамы есть еще двое детей. Школьница окончила восьмой класс и собиралась уехать на каникулы к бабушке. Теперь ее родные знают страшную правду: подростки заранее планировали нападение. Причем, как говорит мама, обсуждали они это со своими знакомыми, но никто из них даже не подумал предупредить девочку или ее близких.

«Они ее заманили за гаражи и сильно поиздевались над ней. Перед тем как убить, пинали, кидали (у нее под глазом синяк был) и душили, когда она уже захрипела и не могла ничего сказать, один из них достал нож, два раза ее ударил в живот, — рассказывает мама погибшей. — В шесть вечера это произошло, до половины девятого она лежала живая за гаражами, пока прохожая не вызвала скорую».

Медики ей говорили: «Только не закрывай глаза, только не закрывай глаза». Она вроде держалась, но в реанимации умерла. Оксана мама убитой девочки

После трагедии никто из родственников парней не связался с мамой погибшей девочки. Оксана видела их родителей в суде, где подросткам избирали меру пресечения, но те даже не попытались извиниться перед убитой горем женщиной.

Что известно о подростках

Оба мальчика росли в полных семьях. По словам знакомых, один увлекался волейболом, второй — тот самый бывший парень подруги — с семи лет состоял в отряде юных десантников. Некоторое время назад он бросил занятия, но планировал 2 августа (в День ВДВ) вернуться в строй. Однако теперь этим планам не суждено сбыться.

Подростки учились в одной школе со своей жертвой Источник: читатель E1.RU

«Он приходил, когда приносил форму, с этим мальчиком [сообщником] и двумя девочками. Я ему еще сказал: " Смотри, с кем ты дружишь " . Говорил и его отцу: возраст такой непростой, с кем свяжешься — от того и наберешься. Видимо, в компанию такую попал. Парень-то он неплохой, не знаю, что с ним произошло. Или обкурились, или выпили — я вообще не понимаю», — поделился руководитель отряда Юнармии Игорь Зуев.

По словам знакомых, у юного десантника есть брат и сестра.

«Папа всегда на мероприятия приходил. Когда парень у нас занимался, я не видел ни разу, чтобы он курил, пьяный был или еще что-то. А теперь судьбу себе поломал и родителям девочки, которая погибла», — говорит Игорь Зуев.

Сам мальчик объяснил следователям, что решил расправиться со школьницей из-за того, что она его оскорбила. При задержании у него забрали нож, которым он нанес девочке смертельные раны.

«Второй мальчик — из приемной семьи, — рассказала мама убитой школьницы. — В школе эти два парня были настоящими бандитами, но в отношении моей дочери учителя ничего не замечали. Я разговаривала с директором — говорит, всё нормально было».

Журналисты также попытались связаться с родителями парней, но они наотрез отказались от комментариев: «Мне следователь запретил говорить», — сказала родственница одного из мальчиков.

Что дальше

Оба парня уже признали свою вину. Один из них сам пришел в полицию, когда девочка умерла, а второго по горячим следам во дворах задержали полицейские. По решению суда их обоих отправили в СИЗО на два месяца. Подростков обвиняют в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Будь обвиняемые совершеннолетними, им грозил бы пожизненный срок, но нападавшим школьникам исполнилось всего по 15 лет.

«Теоретически, если их вина будет доказана, максимальное наказание для несовершеннолетних не может превышать 10 лет лишения свободы. Других вариантов нет», — пояснил E1.RU адвокат Сергей Колосовский.

Семья погибшей девочки тем временем готовится к похоронам.