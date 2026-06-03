Тренер и два предпринимателя: что известно об охотниках, застреливших подростка в День защиты детей

Только стрелок признал вину — и то частично Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU

В Кузбассе в ночь перед Днем защиты детей был убит 17-летний подросток. Жителя маленького села застрелили, по словам обвиняемых, случайно приняв за животное. Роковой выстрел сделали браконьеры, которые оказались далеко не последними людьми в округе.

Редакция NGS42.RU восстановила хронику событий и во время суда выяснила, что известно об «охотниках».

Трагедия вместо праздника

Инцидент произошел в ночь на 1 июня, когда двое друзей катались по проселочным дорогам на питбайке, пока не увидели свет фар. Парни испугались, что это полиция, и убежали в лес, бросив мотоциклы. Вместо силовиков из машины вышли мужчины с ружьем и тепловизором в руках. Пуля попала в голову одному из подростков, второй успел скрыться в болоте, благодаря чему и остался жив. Стрелки же спокойно уехали.

О трагедии в соцсетях рассказала мама погибшего, боящаяся, что «влиятельные охотники» избегут правосудия, так как их якобы после опроса отпустили на все четыре стороны. На фоне резонанса в СМИ двух предпринимателей и детского тренера по футболу задержали и избрали меру пресечения.

«Лучший тренер»

Самый известный в Крапивинском округе участник этой истории — Константин Шилин. Многие его помнят еще по тем временам, когда он был депутатом от партии «Единая Россия» в местном райсовете. Но известен он не столько достижениями в числе «народных избранников», сколько работой тренером в местной спортшколе. Из недавнего: он судил турнир по мини-футболу, спонсировала который всё та же партия.

Мужчина не раз становился лучшим тренером спортшколы по итогам голосования среди учеников. За 26 лет работы у него накопилось немало и других наград. Одну из них ему недавно вручили от губернатора области.

Известно, что 45-летний мужчина несколько раз был женат, имеет троих детей от разных женщин. По словам местных жителей, первый брак распался в том числе из-за вредных привычек тренера. За спиной футболиста имеется и судимость, на сегодняшний день погашенная. За что именно, в суде не уточнили.

В суде мужчина ставил себя как отца, на котором держится всё семейство, но даты рождения детей вспомнил с трудом и с подсказкой гражданской супруги.

По предварительным данным, на него зарегистрирован автомобиль, на котором пьяная компания каталась ночью по округе с ружьем в руках. Сам ствол записан на его друга — другого участника событий. У Константина есть и собственное оружие для охоты, но в ночь убийства, по его словам, он был лишь шофером.

«Я сидел в машине, не видел, в кого целились и стреляли. Злобин или Неверов — не знаю, не видел. Я такого никогда не делал, не стрелял в людей и никому не угрожал», — сказал он на суде.

У тренера хорошая репутация, но она, как отмечают следователи, не остановила его Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU

Примечательный факт: сезон охоты еще не начался, и по логике Неверов, Шилин и Злобин вообще не должны были выезжать за дичью и тем более использовать оружие.

Бизнесмен с мутным прошлым

Мужчина всячески пытался отвернуться от камер в суде Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU

Уроженец Ленинска-Кузнецкого Виталий Злобин еще не знал, насколько сильно сковывают запястья наручники и как выглядит мир со скамьи подсудимых, но в поле зрения силовиков он уже попадал. В 2011 году он занял деньги у тогдашнего заместителя главы Крапивинского района Ивана Арефьева, но возвращать их не спешил.

Спустя какое-то время он заявил о готовности вернуть 200 тысяч рублей, но после того, как средства легли в карман чиновника, его задержали: Злобин заявил силовикам, что у него вымогают взятку, деньги передавались под контролем правоохранителей. Сам Арефьев и его родственники заявляли, что бизнесмен таким образом избавился от долга.

Арефьева в итоге приговорили к семи годам колонии и штрафу в 19,8 млн рублей. Злобин же на какое-то время пропал из района, предположительно, перебравшись в Кемерово. В соцсетях он не особо активен, публикаций нет.

Последний год мужчина зарабатывал на жизнь, перевозя спецтехнику. О его делах в Ленинске-Кузнецком отзываются далеко не положительно, по словам соседей, он хитрый и скрытный.

Известно, что Виталий женат, есть сын — почти того же возраста, что и убитый на его глазах парень. Виновным в случившемся Злобин себя не считает, на суде заявил, что «просто оказался не в том месте не в то время».

«Мой подзащитный не рыбак и не охотник. Просто поехал с друзьями в одной машине, это была его роковая ошибка. Он здесь ни при чем», — говорила адвокат на заседании.

Источники NGS42.RU рассказали, что Злобин с другими фигурантами дела знаком давно, а с Евгением Неверовым, что признался в убийстве, — с детства: они вместе ходили в школу.

Стрелок

Неверов проходит по делу в качестве основного фигуранта, именно он, по его же признанию, сделал роковой выстрел из собственного ружья.

Мужчина предложил оплатить похороны родным погибшего, но те даже видеть убийцу не могут Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU

Про прошлое мужчины выяснить удалось не так много. Стартового капитала в виде богатых родителей у него не было, но имелись друзья при деньгах и связях. Они помогли с приобретением техники, которую он якобы сдавал в аренду недропользователям. В прошлом году бизнесмен, как говорят местные, «удачно продал лес», но сколько он заработал, неизвестно: как индивидуальный предприниматель он не отчитывается о выручке.

Вместе с тем местные жители отзываются о нем как о «беспредельщике». По словам собеседника издания, якобы после того, как Неверов стрельнул в подростка, он сказал: «Нечего по ночам тут кататься». Это расходится с версией, что убийство произошло случайно, ведь, по словам обвиняемых, огонь они открыли, ориентируясь на картинку из тепловизора, в котором увидели некое животное. Более того, по словам адвокатов, они были «почти» трезвы.

То, что мужчины называют «ошибкой», следствие видит как убийство из «хулиганских побуждений». Сейчас против слов детского тренера и предпринимателей — показания выжившего мальчика. Он признался силовикам, что боится троицу. Семья просила изолировать от них «охотников», которые якобы хотели убить мальчика как главного свидетеля.

Вчера фигурантов отправили в СИЗО. Не разжалобило судью и то, что мужчины сами пришли в полицию с повинной. Последнее, как видит следствие, они сделали из-за безвыходности: оружие и машину видели, в деревне их знают в лицо.