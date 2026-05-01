Милиционер-потрошитель: кровавая история маньяка Чуплинского, убившего 19 женщин

Осужденный отбывает срок в колонии «Снежинка» Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Десять лет назад, в апреле 2016-го, задержали бывшего милиционера, который в скором времени стал фигурантом одного из самых громких и кровавых уголовных дел России. Евгения Чуплинского обвинили в убийстве и расчленении 19 женщин, останки которых собирали по частям. NGS.RU вспомнил подробности прогремевшего на всю страну дела и связался с адвокатом Чуплинского — кажется, в этой истории еще не поставлена точка.

Осталась безымянной «жертвой № 1»

Убийства, новости о которых взбудоражили всю страну, происходили с конца 1990-х до середины нулевых. Первое тело нашли в ноябре 1998 года на стихийной свалке под Новосибирском. В старом холодильнике обнаружили обезглавленный труп женщины, а в стороне под листом железа — ее голову. В деле погибшая осталась безымянной «жертвой № 1».

Позднее, с разницей всего в несколько месяцев, обнаружили части тел еще двух женщин, одну из которых тоже не удалось опознать. Останки второй оказались в разных районах города, погибшей была 19-летняя девушка легкого поведения.

После перерыва почти на полгода у поселка под Новосибирском нашли новые останки, а спустя короткое время снова — в районе одной из главных пригородных трасс.

«Через месяц в поле рядом с Советским шоссе отец с сыном на грузовике ГАЗ заметили стаю ворон, подъехали ближе, оказалось, что птицы клюют обезглавленное женское тело. Голову с ярко-рыжими волосами нашли метрах в 20 на возвышенности, она была установлена так, будто наблюдала за происходящим вокруг», — писал криминальный корреспондент NGS.RU.

Первое время материалы о найденных женских телах расследовались отдельно, и только в 2005 году силовики создали следственно-оперативную группу, объединившую дела в отдельное производство. Криминалисты изучали всё, что находили на местах преступлений, но расследование далось нелегко.

Среди рассматриваемых версий было даже жертвоприношение — один из трупов нашли недалеко от ритуального костровища с колышками, на которых были языческие символы. Похожие знаки оказались на телах нескольких жертв, но версия подтверждения не нашла.

Колышки, которые нашли неподалеку от одного из тел Источник: читатель НГС

Оперативники взяли «под прицел» нескольких подозреваемых. Среди них был таксист, у которого оказался телефон без вести пропавшей девушки. Мобильник, с его слов, якобы выронили буйные клиенты, с которыми пришлось драться, но от внимания силовиков водитель отделаться не смог.

Таксист, будучи в прошлом милиционером, курировал «пьяную дорогу», откуда пропадали «ночные бабочки». Доказательств его вины на тот момент не нашлось.

В прокуратуре рассказывали, что впервые на него вышли из-за найденного телефона в 2004 году, но тогда Чуплинский сбежал из отдела милиции. В 2006 году его задержали, но освободили из-под стражи за недостаточностью улик.

Расследование приостановили из-за того, что не могли установить подозреваемого, но в 2007 году делу дали новый ход. А спустя восемь лет силовики с помощью ДНК-исследования получили «ниточку»: в одном случае генетический код с места преступления совпал с образцами того самого таксиста. Евгения Чуплинского задержали 23 апреля 2016 года.

Источник: Городские медиа

Пожизненный приговор

Евгений Чуплинский родился 14 марта 1965 года. После школы поступил в машиностроительный техникум, пошел в армию. Был в морской части погранвойск КГБ, где овладел приемами самбо и получил прозвище Чупа-Чупс. После дембеля в 1987 году отправился работать в милицию и дослужился до звания сержанта.

В 1998 году, когда силовики нашли первый труп, Чуплинский числился в службе вневедомственной охраны. Его маршрут патрулирования проходил через «пьяную дорогу», извилистую, без освещения и постов ГИБДД. Экипаж милиционера «крышевал» проституток, и считается, что первые несколько жертв — его «подопечные». На то, что девушки оказывали «особые» услуги, указывала и прокуратура.

На следствии Чуплинский признал вину в 29 убийствах. А потом заявил, что оговорил себя под давлением Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Первый приговор по уголовному делу вынесли на основании вердикта присяжных в марте 2018 года, Чуплинского признали виновным по статье об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), но сторона защиты подала апелляцию. Фигурант настаивал на том, что оговорил себя во время расследования, рассказывал адвокат Михаил Жуков.

Верховный суд отменил приговор из-за процессуальных нарушений и вернул материалы на новое рассмотрение. Тем не менее оснований для освобождения Чуплинского от ответственности тогда не нашлось.

В суде установили, что с осени 1998 года мужчина совершил 19 убийств. В качестве жертв он выбирал в основном женщин, оказывающих услуги интимного характера, которых увозил на машине в безлюдные места, объясняли в прокуратуре:

«С одними он сначала вступал в близость, других сразу провоцировал на конфликт, после чего убивал, их трупы расчленял, а части тел и вещи потерпевших скрывал в разных концах города и области».

Чуплинского приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, с него также постановили взыскать моральный вред в пользу пяти потерпевших — по миллиону рублей каждому. Верховный суд РФ признал этот срок законным и отклонил апелляцию экс-милиционера.

Что известно о жертвах

Казалось, что новых деталей в кровавой серии убийств уже не назвать, но некоторые из них раскрываются в материалах Новосибирского областного суда. На его сайте опубликован повторный приговор Чуплинскому: без дат, названий улиц и имен погибших, но с интересными подробностями.

Исходя из документа, первая упомянутая жертва не была знакома мужчине, он согласился за интимные услуги отвезти ее к выезду из города. После половой связи девушка рассказала о венерическом заболевании, после чего тот ее убил, а позднее расчленил и скрыл останки. Следующая погибшая, как оказалось, имела такой же недуг.

Кадр из видео, опубликованного следователями Источник: Следственный комитет РФ / Youtube

В последующих эпизодах венерические заболевания не упоминаются, только ссоры и в некоторых случаях — неприязнь к будущим жертвам. Кисти рук одной из расчлененных женщин преступник оставил на обочине проезжей части, где их и обнаружили правоохранители. Остальные ее останки — в неустановленном месте.

Согласно материалам, среди погибших была девушка, передвигавшаяся на костылях из-за перелома ноги. Чуплинский заметил ее возле остановки, посадил к себе в машину и увез для интимной связи. Во время ссоры, как посчитали присяжные, он избил ее костылем, а труп утопил — тело не нашли. Бывший милиционер забрал телефон жертвы и пользовался им, пока мобильный не забрали во время следствия.

«Как видно из материалов дела, Чуплинский Е. А. в стадии предварительного следствия дал явки с повинной по убийствам, активно способствовал раскрытию этого преступления, совершенного им, указал места совершения убийств потерпевших. Эти обстоятельства, а также наличие у него <…> суд признаёт обстоятельствами, смягчающими его наказание», — говорится в материалах.

В деле маньяка поставлена точка?

В конце 2023 года Чуплинского этапировали в следственный изолятор, источники редакции рассказывали, что его привезли в город для участия в «следственных действиях». Уже в 2024-м глава СУ СКР по региону уточнил, что силовики проверяют осужденного на причастность к пропаже студентки в 2003 году.

Как бы то ни было, говорить, что история маньяка завершена, судя по всему, пока не стоит. На сайте Верховного суда Российской Федерации опубликованы несколько обращений от Евгения Чуплинского. Одна из последних жалоб поступила совсем недавно, в апреле 2026 года, но была возвращена без рассмотрения.

Экс-милиционер отбывает пожизненный срок в колонии «Снежинка» в Хабаровском крае (ИК-6. — Прим. ред.), это подтвердил и его адвокат Михаил Жуков. В разговоре с корреспондентом он отметил, что знаком с содержанием новых обращений в суд, но детально рассказывать о них не стал, посчитав это преждевременным.

«Это раз. И второе: потому что за этой жалобой последует еще несколько предложений, в том числе не только в Верховный суд, но и на имя руководителя Следственного комитета. Вот это мы планируем сделать», — сказал он.

Адвокат уточнил, что в 2023 году Чуплинского действительно этапировали в Новосибирск для следственных действий, силовики проверяли его причастность еще к одному-двум эпизодам.

С новосибирского маньяка всё еще взыскивают моральный вред Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Позиция самого осужденного осталась неизменной: он утверждает, что оговорил себя, чтобы защитить близких, — объяснил адвокат. Ранее Михаил Жуков рассказывал: Чуплинский хотел выиграть время, чтобы сработала программа защиты свидетелей и его семью вывезли за пределы региона.

В суде экс-милиционер заявлял, что членам его семьи обещали испортить жизнь, если он не признается. Он якобы заучивал конспект по материалам дела и рассказывал о преступлениях на видео.

«Все эти (старые. — Прим. ред.) публикации преследовали одну цель, только чтобы представить его как маньячилу-расчленителя. Вся позиция, мнение защиты, оно просто не попадало ни в средства массовой информации, ни в печатном виде, ни в видео- и аудиопубликациях», — утверждает Жуков.