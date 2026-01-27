Отправила бывшего мужа в СИЗО и сбежала от органов опеки. Что известно о матери, утопившей 5-летнего сына

Рассказываем, что известно о матери, утопившей своего пятилетнего сына в ванной в квартире на юге Москвы Источник: соцсети Александры Шалиной и ее супруга

Всю страну потрясло жуткое убийство: 46-летняя Александра Шалина утопила в ванной своего пятилетнего сына. Как она объяснила правоохранителям, причиной стало нежелание воспитывать и развивать ребенка. По словам женщины, она давно размышляла о расправе над малышом.

Выяснилось, что это не первая криминальная история, в которой фигурирует Александра. До этого ее 15-летняя дочь обвинила отчима в изнасиловании. MSK1.RU рассказывает всё, что известно о преступнице и ее семье.

Уже угрожала убить сына

Как стало известно MSK1.RU, Александра Шалина (в девичестве Белова) родилась в Якутии. В нулевых она перебралась в Чувашию, где жила на протяжении нескольких лет. Известно, что от первого брака у Александры есть две дочери в возрасте 21 и 15 лет.

Позже мать с детьми переехали в Нижегородскую область, где в 2015 году Александра во второй раз вышла замуж. Новый супруг женщины — тоже Александр — работал в такси. От первого брака у него остались двое взрослых сыновей — Станислав и Вадим.

«Они познакомились в социальных сетях. Саша забрал ее с детьми к себе в Дивеево. Если не ошибаюсь, то разошлись они семь лет назад. Уже после развода, в 2020 году у них родился младший ребенок», — рассказал MSK1.RU друг семьи Вячеслав.

Маленький Саша, которого мама убила в ванной, родился в 2020 году Источник: Соцсети Александра Шалина

Несмотря на завершение отношений, женщина продолжала жить в доме экс-супруга в Дивеево и даже была у него на содержании.

Знакомые семьи подозревали ее в сектантстве: Александра частенько уезжала с детьми в религиозные туры за рубеж. В один из них она, по словам знакомых, сожгла документы маленького сына и угрожала его убить, если бывший муж не вышлет ей денег.

«Александра иногда сбегала из дома, свободы хотела. Пару лет назад она ездила в тур в Абхазию, оттуда звонила мужу и угрожала: „Забирай этого ублюдка, или я его здесь в камнях закопаю, убью“. Саша с сыном тогда ездили за ребенком, но в итоге и ее забрали», — вспоминает в разговоре с MSK1.RU Вячеслав.

Настращала дочь и отправила бывшего за решетку?

В 2024 году Александра обратилась в полицию. По ее словам, 55-летний бывший муж на протяжении пяти лет насиловал падчерицу. Девочке на тот момент было всего 13 лет. Параллельно с этим женщина заявила, что ее якобы избил молотком старший сын экс-супруга Станислав.

«Она при нас звонила в 112, вызывала скорую. Якобы Стас ей руку сломал, избил ее. Но она не знала, что были установлены камеры: на видео было видно, что она сама себе настучала. Был суд, и если бы не этот ролик, то Стаса бы с работы уволили или посадили. Ей же выписали смешной штраф в тысячу рублей за дачу ложных показаний», — рассказал MSK1.RU Вячеслав.

Она постоянно бывшему мужу угрожала: «Я тебя посажу и найду, за что». Так и получилось. Вячеслав Куликов друг семьи Шалиных

В апреле 2024 года ГСУ СК по Нижегородской области предъявил Александру обвинение по статье об изнасиловании лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» части 4 статьи 131 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы, свою вину он не признал.

Весной 2025 года начались слушания по уголовному делу. Александра и ее дочь заявили, что хотят добиться не только тюремного срока для мужчины, но и компенсации в 40 миллионов рублей.

«Чтобы я могла себе в будущем купить квартиру в Москве. Он угрожал, что если я кому-то скажу, то он всех нас убьет и закопает», — рассказывала подросток.

15-летняя дочь Александры обвинила отчима в изнасилованиях Источник: кадр из программы «ЧП», телеканал НТВ (эфир от 10.04.2025)

Сейчас экс-супруг Александры находится в СИЗО. Вскоре после начала судебных разбирательств женщина с детьми перебрались в Москву.

«С тех пор, как она переехала в Москву, больше ребенка никто из родных не видел. Что касается, Александра, то он до сих пор в СИЗО. Его вина не доказана и посадить его не могут — только мурыжат и срок меры пресечения продлевают, таскают по слушаниям», — поделился с MSK1.RU Вячеслав.

По словам знакомых семьи, 55-летний примерный семьянин Александр стал жертвой оговора экс-возлюбленной и падчерицы Источник: соцсети Александра Шалина

«Мой сын должен уйти в мир иной»

По словам крестной матери погибшего ребенка Любови, друзья семьи и старшие дети экс-супруга Александры Шалиной обращались в опеку с просьбой проверить ее.

«Когда она жила в Дивеево, к ним приходила опека, но толку от них было ноль. Ей дали две недели, чтобы она разгребла свой дом, навела порядок. Тогда-то она под шумок собралась и уехала в Москву. По словам подруги, у которой она с детьми жила, Александра каждый день избивала сына. Ну за что она так ненавидела малого?» — сокрушается в разговоре с MSK1.RU крестная погибшего ребенка Любовь.

По версии следствия, 24 января Александра Шалина затащила своего сына в ванную. Женщина накинула на шею мальчика пояс от халата и начала топить. Убедившись, что малыш не подает признаков жизни, она позвонила в полицию. Приехавшие на место силовики застали женщину невменяемой.

«Она заявила, что в тот день сходила в церковь. По дороге назад ее начали посещать разные мысли, — говорит источник. — Вернувшись домой, она пошла в ванную, чтобы набрать воду… Она говорит: „Я решила, что мой сын должен уйти в мир иной“. При этом внятных мотивов она не озвучивает. Никакой логики в ее словах нет», — рассказал источник «КП» в правоохранительных органах.

Ванная, в которой Александра Шалина утопила своего пятилетнего сына Источник: Прокуратура Москвы / T.me

В отношении Александры возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» части 2 статьи 105 УК РФ). В ходе допроса она признала вину. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. В скором времени суд в Москве изберет Александре меру пресечения.

«В рамках расследования уголовного дела обвиняемой будет назначена и проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза», — сообщили в СК.

По предварительной информации, у Александры могут быть психические расстройства. Как сообщал Telegram-канал Baza, мать женщины и бабушка погибшего ребенка страдала от шизофрении.