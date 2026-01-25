Насильника и убийцу случайно сдал сын: тихий водитель оказался серийным маньяком — он шесть лет охотился на девушек

Липецкого Чикатило не могли поймать 10 лет Источник: «Честный детектив» (18+), телеканал «Россия 1», 2009 год

В июне 2008 года в Липецке задержали 45-летнего Анатолия Седых. Грузный мужчина, отец двоих детей, чуткий и заботливый муж, водитель на местном автопредприятии, подрабатывал частным извозом. Он передвигался с помощью трости — уже несколько лет его мучили проблемы с сердцем. За что могли арестовать такого человека?

Список преступлений Анатолия Седых оказался длинным и ужаснул даже бывалых следователей. Оказалось, что этот «примерный семьянин» за шесть лет изнасиловал и задушил как минимум 12 девушек. И это только доказанные случаи, жертв могло быть и больше. VORONEZH1.RU рассказывает, как ловили маньяка и почему его прозвали «душителем» и «липецким Чикатило».

Поймали серийного убийцу благодаря случайности Источник: «Честный детектив», телеканал «Россия 1», 2009 год

Следствие в тупике

1998 год. «Лихие девяностые», августовский дефолт, обесценивание рубля. В Липецке — протесты работников местного тракторного завода из-за невыплат зарплат и массовые сокращения на крупнейшем металлургическом комбинате. Как будто этого было мало, летом на город обрушился еще и один из сильнейших за историю наблюдений ураганов.

На фоне всего этого осенью не слишком громко прошла новость: компания друзей, искавшая место для пикника за городом, наткнулась в лесу на труп молодой девушки. На теле были следы удушения, ни документов, ни одежды поблизости не оказалось. Вскоре убитую опознали: это была пропавшая несколько дней назад 19-летняя Елена Я., которую разыскивали родители.

Спустя два месяца пропала еще одна девушка — 17-летняя Ольга М. Ее тело вскоре нашли — тоже в лесополосе. Ольгу жестоко избили, после чего извращенно изнасиловали и задушили ее же бельем. Уже после второго убийства полиции стало ясно: в городе действует серийный маньяк. То, что оба трупа — дело рук одного убийцы, правоохранители определили и по особенностям изнасилования, и по методу убийства.

Прежде чем удалось отыскать хоть какие-то зацепки по личности маньяка, он успел убить еще несколько раз. На берегу реки Воронеж изнасилованной и задушенной обнаружили 18-летнюю Ирину В. А потом всё тем же зверским образом была замучена 28-летняя Татьяна С. Ее труп нашли грибники в лесу. Со слов очевидцев, стало известно, что незадолго до смерти Татьяна поймала такси — «шестерку», светлый ВАЗ-2106 «Жигули». После этого ее никто не видел.

Всё та же светлая «шестерка» вскоре снова всплыла. Одна из жертв неизвестного маньяка весной 1999 года смогла выжить и дала показания.

«Около часа ночи она остановила попутку — светлые „Жигули“ — и попросила водителя подвезти ее в центр города. Тот сказал, что у него закончился бензин, и предложил заехать на заправку. В пути они разговорились, в какой-то момент девушка отвернулась к окну и почувствовала сильный удар чем-то тяжелым в область затылка, — рассказывал бывший начальник отдела управления уголовного розыска УВД по Липецкой области Андрей Акельев. — Очнулась уже утром в придорожном овраге, засыпанная листвой. Шею сдавливала туго затянутая майка».

Несмотря на то, что теперь была известна марка машины маньяка, а со слов выжившей девушки удалось даже составить фоторобот, следствие вновь оказалось в тупике. А убийства тем временем не прекращались.

Источник: Городские медиа

Местный Чикатило

Тела продолжали находить одно за другим вплоть до 2004 года. Никакие экономические потрясения уже не могли перекрыть страх жителей Липецка за жизнь — свою и близких. Не так давно на всю страну гремело дело одного из самых известных маньяков СССР — Андрея Чикатило. Он тоже бросал тела своих жертв в лесах и парках, даже операция по его поискам называлась так же, как и операция по поиску липецкого маньяка — «Лесополоса». Липчане боялись, и не без оснований, что у них объявился свой Чикатило.

Масла в огонь беспокойства подлила серия убийств в Москве в начале нулевых — там орудовал битцевский маньяк. Жители Липецка даже думали, что преступник, убивавший людей десятками в столице, перебрался к ним. Правда тем временем столичные журналисты предполагали, что ситуация может быть и обратной: липецкий маньяк переехал в Москву. И те и другие оказались не правы.

Битцевского маньяка Александра Пичушкина задержат раньше, чем его липецкого «коллегу» — в 2006 году Источник: Юрий Машков / ИТАР-ТАСС

Следствие между тем не продвигалось. Маньяк, за которым охотились правоохранители, был хитер: на месте он не оставлял никаких улик, забирал все личные вещи жертв. Милиция проверяла все светлые «шестерки». Как выяснилось позже, машину маньяка тоже останавливали для проверки, но по другому поводу. В конце ноября 2000 года под Липецком сотрудники рыбинспекции увидели «Жигули», ехавшие от места, где была запрещена рыбалка. Мужчины решили, что в машине браконьер.

«Я попросил открыть багажник, чтобы осмотреть. Никаких орудий браконьеров не было. Как раз первый снег выпал, я решил по территории проехаться. Увидел след от колес, проехал по нему, а там тело женщины», — рассказывал инспектор Рыбоохраны Липецкой области Александр Панов.

Позже инспекторы также вспомнили, что в машине лежали женские вещи. Но это сначала не вызвало подозрений: водитель заявил, что одежда принадлежит его жене. Номеров автомобиля инспекторы не запомнили, и маньяк смог ускользнуть.

А в 2004 году убийства прекратились. Тело последней жертвы нашли в ручье в лесничестве примерно в 10 километрах от Липецка. При убитой не было телефона — именно благодаря ему маньяка и найдут через несколько лет.

Отца случайно выдал сын

Следующие четыре года поисков не дали результатов, но не было и новых убийств. Как выяснится позже, маньяка начало подводить здоровье. А поймать его помогла случайность.

В июне 2008 года Сергей Седых копался в гараже своего отца Анатолия и случайно нашел там старенький мобильник Sony Ericsson. Молодой человек, ничего не подозревая, включил аппарат. Оповещение об этом тут же получил оператор связи и передал информацию следователям — те всё еще пытались отслеживать сигналы с телефонов жертв маньяка. Установили источник сигнала, получили разрешение на обыск. И вскоре в гараже, кроме телефона, обнаружили вещи убитых девушек.

Анатолия Седых задержали. Начался сбор доказательств его причастности к убийствам 1998–2024 годов. Тем временем родные маньяка заявляли, что их муж и отец ни в чем не виноват. Жена Елена, например, в унисон с супругом утверждала: тот самый телефон он купил за 150 рублей у какого-то наркомана.

«Толя очень набожный человек, когда ему зачитали обвинение, он даже потерял сознание. Мне он сказал: „Не верь ничему, что будут обо мне говорить. Я ни в чем не виновен. Всё произошедшее — провокация“», — заявляла женщина.

Сын и вовсе говорил, что вещи убитых девушек в гараж принесла их бабушка, работавшая банщицей.

Сам Седых, общаясь с журналистами еще до вынесения приговора, твердо стоял на своем: никого не убивал.

Седых в 2009 году Источник: «Честный детектив», телеканал «Россия 1», 2009 год

«Виновным себя считаю только в том, что купил этот чертов телефон. Говорила мать: не покупай ничего. <…> Больше я ни в чем не виноват, ни к чему не причастен, — говорил маньяк прямо перед камерой. — Никогда никого не убивал и не убью. Я в драках никогда не участвовал, неспособен».

Но следствие нашло доказательства: способен.

Дважды умерший

Достоверно установить причастность Анатолия Седых к убийствам помогла экспертиза ДНК. Ее выводы оказались однозначны: это он насиловал несчастных девушек. После этого отпираться маньяк перестал и признался в пяти убийствах. Позднее от своих показаний он откажется.

В признании даже необходимости не было — экспертиза ДНК была однозначна Источник: «Честный детектив», телеканал «Россия 1», 2009 год

Следователи собрали доказательства вины Седых в трех «чистых» убийствах и девяти убийствах с изнасилованием. Мужчину признали вменяемым, и 19 апреля 2010 года Липецкий областной суд вынес ему приговор: пожизненное лишение свободы. Отбывать наказание его отправили в Свердловскую область, в колонию «Черный беркут». Позже перевели в колонию особого режима в Мордовии.

В сентябре 2013 года в СМИ появилась информация о том, что маньяк покончил с собой. Быстро разлетевшийся слух, впрочем, вскоре опровергли. Спустя 10 лет, когда было возбуждено уголовное дело по ранее неизвестным двум эпизодам убийств, Анатолий Седых и в самом деле покончил жизнь самоубийством. А история его преступлений еще до его смерти стала основой для одного из эпизодов сериала «Метод» (18+).