В Таиланде до смерти забили российского хирурга: мужчина стал случайным свидетелем преступления

Тимофею был 41 год, он работал в Северо-Енисейске Красноярского края Источник: ролик про Тимофея Борисова / «ВКонтакте»

В Таиланде погиб хирург из Северо-Енисейска Красноярского края Тимофей Борисов. О смерти медика в соцсетях сообщила его однокурсница Юлия.

Врач отдыхал на новогодних праздниках в Таиланде. По информации Telegram-канала Mash, Тимофей якобы стал свидетелем изнасилования девушки, после чего за ним следили, «вломились в номер отеля в Паттайе и избили до смерти».

«По словам матери Тимофея, после прилета он позвонил домой и рассказал, что стал свидетелем преступления: шел по улице, увидел, как мужчина затащил прохожую в кусты и изнасиловал. Позднее с ней связались представители местной полиции — рассказали о возможном убийстве, описали травмы, предположили причину», — пишет Mash.

Тело 41-летнего врача нашли в номере отеля «Девари» в районе Джомтьен с тяжелой черепно-мозговой травмой и множественными переломами. В Паттайю он прилетел 6 января и умер в тот же день.

Страховая компания отказалась покрывать транспортировку тела Тимофея домой. Семье для этого нужно 600 тысяч рублей. Близкие открыли сбор на транспортировку.

Однокурсница Тимофея Юлия рассказала нашим коллегам из NGS24.RU, что родителям смогли собрать матпомощь в 160 тысяч рублей.

«Подробностей [о гибели] знаем ровно столько, сколько и всё, ничего другого и нового. Ждем окончательное заключение вскрытия и расследования! Надеемся на добросовестность тайский полиции и помощь консульства! Очень хочется, чтобы нашли и наказали виновных по всей строгости закона!» — уточнила она в разговоре с нашими коллегами.

По информации на сайте Prodoctorov, Тимофей Борисов работал пластическим хирургом в Екатеринбурге, но информация на его странице не обновлялась с 2016 года. Юлия сказала NGS24.RU, что Тимофей работал в последнее время в Северо-Енисейске.

«Там жил и работал, там и родители, туда и повезут хоронить», — сообщила она.

Помимо этого, на сайте есть страница рентгенолога Тимофея Борисова, который работал в Северо-Енисейской районной больнице (эту страницу обновляли в 2022 году).

«Наш сокурсник, звали его чаще Палыч. Веселый, светлый, добрый, душа компании. Не скандальный, врач от бога! Очень позитивный, светлый, добрый, улыбчивый, открытый человек! Для всех это большое потрясение и шок, ужас и горе! Путешествовал много, любил жизнь», — рассказала Юлия о погибшем нашим коллегам.

В пресс-службе краевого минздрава порталу NGS24.RU ответили, что не могут комментировать тему и перенаправили в правоохранительные органы. На момент публикации получить оперативный комментарий в следкоме не удалось.