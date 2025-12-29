НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Криминал

Посмотрел открытку — потерял деньги. Какую опасность несут новогодние поздравления в интернете

Новогодняя пора — время не только радости и подарков, но и активизации мошенников. Сотрудники МВД предупредили россиян об основных видах угроз в праздничный сезон.

Цифровые открытки от незнакомцев могут таить серьёзную опасность. Получая такие послания, будьте предельно осторожны — они могут содержать вредоносные программы, которые:

  • Дают злоумышленникам доступ к вашему устройству;

  • Крадут личные данные.

Таким образом мошенники могут добраться до денег на карте. Но есть и другие способы, они направлены на любителей покупок.

Аферисты используют хитрые уловки, чтобы выманить деньги у доверчивых покупателей:

  • Обещания скидок до 90% «только сегодня»;

  • Заманчивые предложения о продаже: «последний iPhone по цене елочных игрушек»;

  • Сверхдешёвая доставка «всего за рубль».

Важно помнить, что настоящие магазины не предлагают нереальных скидок, а слишком выгодные предложения чаще всего являются признаком мошенничества.

Особенно правдоподобно в период праздников звучат просьбы о помощи. Ведь в это время люди теряют бдительность.

«Все в разъездах, связь нестабильна. Этим пользуются злоумышленники, применяя взломанные аккаунты и ИИ-подмену голоса», — говорится в обращении, составленном МВД РФ совместно с сенатором Артёмом Шейкиным.

Смена гаджетов в праздники также сопряжена с рисками. Многие в это время отключают двухфакторную защиту, вводят пароли на сомнительных сервисах или передают коды подтверждения. Отдельный риск связан с продажей старых устройств без выхода из аккаунтов и полного сброса данных.

Чтобы защитить себя, не открывайте файлы от незнакомых отправителей, проверяйте подлинность сообщений от знакомых, используйте надёжные способы оплаты при покупках, не отключайте защиту устройств даже временно и обязательно полностью очищайте данные при продаже старых гаджетов.

Праздничная суета — не повод терять бдительность. Киберпреступники активно используют атмосферу праздника для своих мошеннических схем, поэтому важно сохранять осторожность и внимательность.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
2
Гость
5 минут
да ради берите-один хрен я по нулям
Гость
6 минут
Ловить этих незнакомцев конечно же никто е будет. Дело рук утопающих.
Читать все комментарии
Гость
