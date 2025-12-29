Посмотрел открытку — потерял деньги. Какую опасность несут новогодние поздравления в интернете

В МВД посоветовали не открывать поздравления от незнакомых Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Новогодняя пора — время не только радости и подарков, но и активизации мошенников. Сотрудники МВД предупредили россиян об основных видах угроз в праздничный сезон.

Цифровые открытки от незнакомцев могут таить серьёзную опасность. Получая такие послания, будьте предельно осторожны — они могут содержать вредоносные программы, которые:

Дают злоумышленникам доступ к вашему устройству;

Крадут личные данные.

Таким образом мошенники могут добраться до денег на карте. Но есть и другие способы, они направлены на любителей покупок.

Аферисты используют хитрые уловки, чтобы выманить деньги у доверчивых покупателей:

Обещания скидок до 90% «только сегодня»;

Заманчивые предложения о продаже: «последний iPhone по цене елочных игрушек»;

Сверхдешёвая доставка «всего за рубль».

Важно помнить, что настоящие магазины не предлагают нереальных скидок, а слишком выгодные предложения чаще всего являются признаком мошенничества.

Особенно правдоподобно в период праздников звучат просьбы о помощи. Ведь в это время люди теряют бдительность.

«Все в разъездах, связь нестабильна. Этим пользуются злоумышленники, применяя взломанные аккаунты и ИИ-подмену голоса», — говорится в обращении, составленном МВД РФ совместно с сенатором Артёмом Шейкиным.

Смена гаджетов в праздники также сопряжена с рисками. Многие в это время отключают двухфакторную защиту, вводят пароли на сомнительных сервисах или передают коды подтверждения. Отдельный риск связан с продажей старых устройств без выхода из аккаунтов и полного сброса данных.

Чтобы защитить себя, не открывайте файлы от незнакомых отправителей, проверяйте подлинность сообщений от знакомых, используйте надёжные способы оплаты при покупках, не отключайте защиту устройств даже временно и обязательно полностью очищайте данные при продаже старых гаджетов.