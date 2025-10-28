Россиянам рассказали, с помощью чего хакеры могут воровать их данные. Эта техника есть и в школах, и в полиции

Эксперты советуют обновлять ПО принтеров и следить за сетевым трафиком Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Хакеры с помощью иностранных принтеров, а также МФУ фирм HP и Xerox могут воровать данные с подключенных к ним компьютеров и сканируемых документов. При этом устройства этих марок устанавливают в государственных структурах. Об этом сообщает издание SecPost со ссылкой на исследование российской компании Fplus.

«По результатам во всех изученных моделях выявлены программно-аппаратные уязвимости, открывающие возможность несанкционированного доступа к web-интерфейсу управления и другим сервисам, запущенным на устройстве, а также к документам, которые на этом устройства отправляются», — говорится в исследовании.

У принтеров HP и Xerox выявили несколько уязвимостей. Так, злоумышленники могут перенаправлять данные пользователей на свои сервера, получать удаленный доступ к файлам и перехватывать учетные записи.

Специалисты отмечают, что для защиты данных, особенно в государственных структурах, печатную технику стоит выделять в отдельные сетевые сегменты с запретом подключения к сети, а также максимально ограничить доступ к пользователям.

«Также важно анализировать сетевой трафик, в том числе связанный с принтерами и МФУ, для своевременного обнаружения попыток проведения атак и аномалий. Стоит добавить, что нужно не забывать ставить обновления, что часто не делается, потому что принтеры не воспринимаются как полноценные устройства в сети», — отметил руководитель сервисов мониторинга реагирования «Инфосистемы Джет» Руслан Амиров.