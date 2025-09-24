В ярославской больнице вскрыли коррупционную схему

В Ярославле прошел суд по делу о коррупции при приобретении товаров для больничной аптеки Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле представительницу фармкомпаний осудили за взятку заведующей больничной аптеки. По информации Ярославского областного суда, на скамье подсудимых оказалась Наталья Яшина.

«Будучи начальником отдела маркетинга в одной из фармацевтических компаний и представителем еще двух, в период с января 2020 года по июль 2024 года она передала взятку в общей сумме 304 700 рублей заведующей аптекой в ГАУЗ ЯО „Клиническая больница № 9“ за оказание содействия компаниям в заключении договоров с больницей на поставку товаров, уведомлении о предстоящих закупках, сопровождении процедуры заключения договора», — сообщили 24 сентября в Ярославском областном суде.

Сама женщина вину не признала. Она настаивала, что договоры с больницей заключались в стандартном порядке, по среднерыночным ценам. А деньги она перевела заведующей аптекой якобы в счет возврата личного долга.

«Несмотря на занятую подсудимой позицию, ее вина в совершении инкриминируемого деяния нашла свое подтверждение в показаниях свидетелей и письменных материалах уголовного дела», — отметили в суде.

Дзержинский районный суд Ярославля признал Наталью Яшину виновной в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и к штрафу в размере пятикратного размера взятки — 1 523 500 рублей. Оплатить штраф женщина должна в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу.

Пока приговор в законную силу не вступил, у сторон есть возможность оспорить решение.