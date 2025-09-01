НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Тело найдено в реке»: что случилось с братом певицы Земфиры*, который руководил сетью магазинов

Артистка посвятила ему душераздирающую композицию

116
Написать комментарий
Брат знаменитой певицы умер 15 лет назад и похоронен в Уфе | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUБрат знаменитой певицы умер 15 лет назад и похоронен в Уфе | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Брат знаменитой певицы умер 15 лет назад и похоронен в Уфе

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом РАМАЗАНОВОЙ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ либо касается деятельности иностранного агента РАМАЗАНОВОЙ ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ

Недавний день рождения Земфиры* (признана в РФ иностранным агентом в 2023 году) стал поводом для фанатов прослушать ее любимые песни. В творчестве выросшей в Уфе певицы много депрессивных композиций, а одна из самых мрачных посвящена ее личной трагедии. UFA1.RU расскажет о брате артистки, который руководил в Уфе быстро развивающейся компанией, но его жизнь оборвал несчастный случай.

Внутри меня случился маленький бардак.

Я поднимаю руки там, на маяке.

Не осуждай меня, скажи мне, как же так?

Сегодня утром тело найдено в реке.

Земфира*

из песни «Река»

Земфира* родилась в семье учителя истории и врача. Впервые на телевидении она выступила еще в пятилетнем возрасте с детской песней. Кроме того, она увлекалась баскетболом и даже была капитаном национальной сборной юниоров.

Рамазановы | Источник: ЗЕМФИРА* / Vk.comРамазановы | Источник: ЗЕМФИРА* / Vk.com

Рамазановы

Источник:

ЗЕМФИРА* / Vk.com

Но в итоге Земфира* выбрала творчество: работала на радио, играла в переходах и ресторанах, а в 1999 году прославилась на всю страну. В это время ее брат Рамиль делал карьеру в бизнесе. Он родился на девять лет раньше сестры и, как позже вспоминала певица, приучил ее к музыке и воспитывал вкус. Их сходство угадывалось и во внешности.

И я пишу тебе письмо в свою тетрадь.

И оставляю многоточие в конце.

И что угодно — только не ложиться спать.

И я ищу твое лицо в своем лице.

Земфира*

из песни «Река»

В 2009 году Рамазановы похоронили отца. К тому моменту 42-летний Рамиль уже был папой двух сыновей, а еще — серьезным предпринимателем. Он уже долгое время продвигал компанию, которая управляла разросшейся по всей Уфе сетью продуктовых магазинов «Полушка», был ее совладельцем и считался одним из самых опытных руководителей.

На данный момент «Полушкой» владеет один из крупнейших ретейлеров России | Источник: Айгиз Гильманов / UFA1.RU На данный момент «Полушкой» владеет один из крупнейших ретейлеров России | Источник: Айгиз Гильманов / UFA1.RU

На данный момент «Полушкой» владеет один из крупнейших ретейлеров России

Источник:

Айгиз Гильманов / UFA1.RU

В базе данных «Контур. Фокус» бизнесмен также отмечен как бывший соучредитель дачного товарищества в деревне Седяш. Она располагается в 200 километрах от Уфы, а рядом находится водохранилище, на которое Рамиль отправился в 2010 году за несколько дней до своего дня рождения. Одним из увлечений бизнесмена, несмотря на астму, была подводная охота.

Деревня Седяш-Нагаево, рядом с которой случилась трагедия | Источник: Айгуль Ушиярова «Седяш» / Vk.comДеревня Седяш-Нагаево, рядом с которой случилась трагедия | Источник: Айгуль Ушиярова «Седяш» / Vk.com

Деревня Седяш-Нагаево, рядом с которой случилась трагедия

Источник:

Айгуль Ушиярова «Седяш» / Vk.com

Поехал он туда вечером вместе со своим 20-летним сыном и его подругой. Бизнесмен надел гидрокостюм, взял фонарь и подводное ружье и нырнул. Спустя некоторое время спутники охотника, не дождавшись его возвращения, забили тревогу. В службу спасения они позвонили в два часа ночи.

Такая острая неслыханная боль.

Такое странное желание упасть.

Такое нечто обо мне и алкоголь,

И это нечто надо мной имеет власть.

Земфира*

из песни «Река»

Прибывшие спасатели достали Рамиля из водоема уже мертвым. Там же они обнаружили застрявшее в корнях деревьев на дне ружье. По одной из версий, ныряльщик зацепился за корягу и не смог выбраться. Следователи допускали, что роль сыграло и то, что у Рамиля в этот момент мог случиться приступ астмы.

Проститься с предпринимателем пришли более 200 человек. Разумеется, на похоронах была и его сестра, которая приехала в Уфу сразу же, как узнала, что Рамиль утонул. Вместе с ней, чтобы поддержать подругу, в Башкирию прибыла и актриса Рената Литвинова.

В многоэтажках зажигаются огни.

Я выхожу к тебе навстречу налегке.

Сегодня ночью мы останемся одни.

Сегодня утром тело найдено в реке.

Земфира*

из песни «Река»

К слову, в 2021 году для фильма Ренаты Литвиновой Земфира* напишет саундтрек, где в одной из композиций фанаты обнаружат проигранный задом наперед отрывок из татарской песни «Җырым сиңа күчтәнәч». Ее перевод на русский — «Песня тебе в подарок», а дата выхода совпадает с днем рождения мамы певицы.

Рамазановы-старшие покоятся рядом | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUРамазановы-старшие покоятся рядом | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Рамазановы-старшие покоятся рядом

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Та скончалась еще в 2015-м и похоронена вместе с супругом. Ей Земфира* посвятила и отдельную песню — «Мама». После смерти брата она с его сыновьями собрала музыкальную группу Uchpochmack. Артистка приняла участие в записи нескольких песен и выступила вместе с племянниками.

Мама, я есть, я вспомнила имя,

Ты же меня назвать им хотела.

Только сейчас, когда тебя не стало,

Я поняла, что мира стало мало.

Земфира*

из песни «Мама»

Рамиль Рамазанов покоится на другом кладбище. Каменный памятник на могиле изображает парус, а рядом установлена скамейка для любящих людей, которые придут почтить его память. На плите выгравирована эпитафия: «Всегда в душе и в сердце».

Источник: Булат Салихов / UFA1.RUИсточник: Булат Салихов / UFA1.RU
Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Магазины «Полушка», которыми руководил Рамиль Рамазанов, после его смерти продолжили работать. В 2024 году точки сети выкупил один из крупнейших в России ретейлеров X5 Group. Что с ними после этого стало, смотрите в обзоре на UFA1.RU. Также вас могут заинтересовать другие факты из жизни Земфиры*.

* Певица признана в РФ иностранным агентом в 2023 году.

Антон Селиверстов
Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
Комментарии
