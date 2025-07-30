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Мошенники в России начали притворяться медсестрами. Зачем они пишут вашим детям

Рассказываем о новом способе обмана

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Полицейские советуют родителям следить за телефонами детей | Источник: Лина Саитова / 116.RUПолицейские советуют родителям следить за телефонами детей | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Полицейские советуют родителям следить за телефонами детей

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана детей. Под видом медсестер они выманивают у школьников код из СМС якобы для сдачи анализов. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Мошенники, представляясь сотрудником поликлиники или даже школьным медработником, под предлогом прохождения медицинского осмотра или сдачи анализов путем онлайн-записи выманивают у детей код, полученный в СМС-сообщении», — говорится в публикации.

Полицейские призывают родителей контролировать телефоны своих детей, а также ограничить им доступ к подозрительным приложениям и сайтам.

Ранее мы рассказывали, что мошенники часто втягивают подростков в дропперство. Из-за этого дети могут стать соучастниками преступления. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также мы писали, как мошенники наживаются на любителях покупок через маркетплейсы. Подробнее о схеме — здесь.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Мошенничество Обман Дети Медсестра Школьник Телефон
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