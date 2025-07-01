«Кто-то качает эту волну». Как задержание этнической ОПГ на Урале вылилось в международный скандал

Восточное кафе «Каспий» называли штаб-квартирой этнической группировки Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Массовые задержания уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге вылились в международный скандал. После визита полиции подозреваемые в убийствах владельцы кафе «Каспий» братья Сафаровы скоропостижно скончались из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы, но родственники заявили, что их убили силовики.

Теперь Баку требует расследования, обвиняя Россию во враждебных действиях, попутно отменяя у себя российские культурные мероприятия. Накануне дошло до задержаний журналистов местных отделений российских СМИ. Наш МИД просит не политизировать работу следователей, а екатеринбуржцы призывают продолжать борьбу с этнической преступностью. Журналист Е1.RU Евгений Кошек рассказывает, с чего началась эта история, что удалось выяснить и какими будут последствия.

Массовые задержания

27 июня в Екатеринбурге задержали свыше 50 екатеринбуржцев азербайджанского происхождения. Обыски проходили по местам жительства, а также в кафе «Каспий» и ТЦ «Баку Плаза». Инициатором был четвертый отдел по особо важным делам Свердловского СУ СКР, отвечающий за расследование тяжких преступлений прошлых лет. За оперативное сопровождение отвечали ГУ МВД и ФСБ, а силовую поддержку оказывала Росгвардия.

«Началось все с 6 утра. Заходили, клали на пол, обыскивали и увозили в отдел. Не церемонились. Кто-то прятался, их доставили позже. Задавали вопросы про старые убийства. Куча полицейских из главка, следователи СК», — рассказал E1.RU один из очевидцев.

Вскоре стало известно, в чем подозревают азербайджанцев: два заказных убийства и покушение. Преступления были совершены в 2001, 2010 и 2011 годах. Жертвами оказались соотечественники. Несколько человек дали признательные показания. Многих после допроса отпустили.

«По уголовному делу проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей. Выполненные следственные действия, в том числе допросы, признательные показания и проверка показаний на месте, позволяют следствию сделать вывод о причастности задержанных к совершенным преступлениям и наличии в их действиях признаков преступной группы», — сообщили в СК РФ.

Задержания стали беспрецедентными по масштабу Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В качестве подозреваемых задержаны 6 граждан России: Мазахин Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Бакир Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев.

Еще двое подозреваемых, Гусейн и Зияддин Сафаровы, скоропостижно скончались. Родственники заявили, что их убили. Еще двое попали в больницу. Это породило множество слухов и обвинений в адрес России от СМИ Азербайджана. Вот что известно про обстоятельства их смерти.

«Схватился за сердце»

Азербайджанские СМИ со ссылкой на родственников стали писать, что граждан России азербайджанского происхождения убили силовики, и винить Россию во враждебных действиях по этническому признаку. Но картина оказалась другой. Оба брата умерли от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Зияддину стало плохо дома. При виде ворвавшихся полицейских он схватился за сердце, ему сразу вызвали скорую, спасти его не удалось — он умер в больнице. Гусейн же пожаловался на плохое самочувствие уже в отделе. Он скончался, пока ждали скорую и пытались откачать.

«У Зияддина Сафарова клиническая картина характерна для инсульта», — рассказал E1.RU источник в медицинских кругах.

Следователи огласили результаты вскрытия и подтвердили эту версию. Выяснилось, что он умер от сердечной недостаточности. У второго брата, Гусейна, диагностировали эмболию (закупорку сосудов. — Прим. ред.).

«Ухудшение состояния мог спровоцировать шок или стресс. При этом никаких переломов или разрывов органов у него не было. Только гематомы (синяки). Скорее всего, проблемы с сердечно-сосудистой системой — это у них семейное. Почему родня говорит о насильственной смерти — мы не знаем. У нас таких данных нет», — поделился наш собеседник.

В настоящее время дело передали в Центральный аппарат СК России.

«По версии следствия, фигуранты входили в состав преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга. Мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Аресты длиной в несколько дней

В Ленинском суде Екатеринбурга, куда привезли задержанных, во время первых арестов 29 июня были приняты беспрецедентные меры безопасности: множество вооруженных приставов тщательно досматривали всех посетителей, мужчин просили снять чехлы с телефонов и пряжки с ремней.

Мазахира Сафарова, Акифа Сафарова и Аяза Сафарова арестовали на 22 дня.

Другим троим подозреваемым продлили срок задержания на 72 часа. Среди них Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров. Меру пресечения им изберут сегодня, 1 июля.

Еще двоих членов клана, Вугара и Магамеда, после задержания сразу отпустили.

Представитель азербайджанской диаспоры Шыхлински Мутвалы Шахин Оглы отметил, что родственники задержанных считают, что они не причастны к преступлениям, в которых их обвиняют.

«Со слов родственников, нет оснований, чтобы предпринимать в отношении них какие-то действия», — отметил представитель диаспоры.

В Ленинском райсуде Екатеринбурга на время арестов представителей диаспоры предприняли беспрецедентные меры безопасности Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Вот в чем конкретно обвиняют этническую ОПГ, костяк которой составляли владельцы «Каспия» братья Сафаровы.

Убийство Пашаева, 2001 год

11 мая 2001 года Юниса Пашаева зарезали толпой около кафе «Металлон» в Екатеринбурге. По версии следствия, в его убийстве участвовало сразу несколько братьев Сафаровых, умершие при задержании Гусейн и Зияддин, а также Мазахир Сафаровы. Также в деле имеется заказчик, высокопоставленный представитель диаспоры.

Как рассказал источник Е1.RU, знакомый с материалами дела, Юнис Пашаев работал на рынке на Таганском ряду и продавал одежду, в какой-то момент он отказался платить своим же соотечественникам, крышевавшим торговцев.

«Юниса сначала били, а потом закололи кухонными ножами. Его отвезли в больницу Икрам Гаджиев и Фехруз Ширинов, которые были рядом и безуспешно пытались защитить своего товарища. В итоге Пашаев скончался в больнице. Подозревали братьев Сафаровых, но привлечь их к ответственности тогда не удалось, хотя умирающий Юнис успел назвать их имена», — рассказал подробности E1.RU знакомый семьи пострадавшего.

Мазахира арестовали на 22 дня Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

У Мазахира Сафарова двое взрослых детей, он предприниматель, директор скандально известного кафе «Каспий». Он признал свою вину в убийстве.

Фехруз и Икрам стали следующими жертвами.

Покушение на убийство Фехруза Ширинова, 2010 год

Второе преступление из озвученных в официальном сообщении СК России — покушение на убийство человека по найму в 2010 году. Жертвой стал Фехруз Ширинов, который не мог простить представителям диаспоры убийство Пашаева и фактически представлял угрозу для тех, кто к нему причастен. По сути, диаспора все эти годы была разделена на два лагеря.

«Причастные к покушению на убийство представители диаспоры подыскали исполнителя среди своих соотечественников. Им стал Элман Сулейманов. Одним из заказчиков, по данным следствия, стал Акиф Сафаров, которого 29 июня также отправили под стражу на период следствия», — рассказал источник Е1.RU.

Акиф Сафаров — 1963 года рождения. Женат, дети взрослые. Он тоже работает директором в скандальном кафе «Каспий». Акиф находится в статусе подозреваемого. Ему запросили арест на 22 суток. Он расплакался в зале суда. Его успокаивали адвокаты.

Акиф Сафаров 29 июня тоже был отправлен под стражу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

По данным следствия, исполнителя искали через ныне умершего Турана К. и Шуджаяддина Р., который ныне отбывает наказание по другому преступлению. Киллер 6 мая 2011 года выстрелил в жертву, но у пистолета случилась осечка, и Фехруз смог его задержать не без помощи своего сына. Сулейманова осудили, но своих заказчиков он не сдал, поэтому дело также ушло на полку в архив Следственного комитета.

Убийство Икрама Гаджиева, 2011 год

В 2011 году киллер на улице застрелил Икрама Гаджиева, владельца одной из овощебаз и товарища Пашаева. Убийство попало на видео.

На кадрах видно, как Икрам стоит около автомобиля и разговаривает по телефону. К нему сзади подходит киллер в кепке и очках, приставляет пистолет в упор к затылку и стреляет.

Киллер явно не ожидал такого сопротивления Источник: ОТВ

Несмотря на то, что пуля пробила голову насквозь и вышла через глазницу, Гаджиев не умер сразу и даже не потерял сознание, а развернулся и побежал за киллером. Он догнал его, отобрал пистолет, сорвал очки и кепку, но убийце удалось вырваться.

Икрам Гаджиев умер в больнице через 4 дня. По версии следствия, заказчиками были местные представители диаспоры, а исполнителями — тюменские азербайджанцы. За ликвидацию Гаджиева им заплатили 50 тысяч долларов. Дело долго оставалось нераскрытым, следователи и полиция столкнулись с мощным противодействием. Сейчас его подняли из архива.

После смерти Гаджиева его родные были вынуждены уехать в Азербайджан.

Что известно о кафе «Каспий»

Екатеринбургское кафе «Каспий», принадлежащее братьям Сафаровым, называли штаб-квартирой этнической группировки.

По версии следствия, владельцы кафе братья Сафаровы входят в состав этнической преступной группы, причастной к ряду убийств и покушений в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

В 2014 году у кафе произошла криминальная стрелка, которая закончилась дракой со стрельбой. На парковку между кафе и шиномонтажной мастерской подъехали несколько машин, из которых вышли две группы мужчин. В одной, со слов очевидцев, были кавказцы, в другой — русские, один из которых, как оказалось, прихватил на встречу ружье.

В 2022 году у «Каспия» разгорелся очередной конфликт, который закончился стрелкой у автомойки «Бумер», дракой, погоней и стрельбой.

Также сюда любил захаживать «смотрящий» авторитет Марсель Гасанов, которого сейчас судят за занятие высшего положения в преступной иерархии. В 2023 году его жестко задерживали в этом кафе, но после беседы отпустили.

У Роспотребнадзора и приставов была своя война со скандальным заведением. В 2016 году здание признали самостроем и начали сносить. В 2019 году его пытались снести повторно. Несмотря на это кафе отстроилось и продолжило работу. В 2024 году его закрывали на 40 суток по решению Роспотребнадзора — в заведении не было вытяжки, холодильники заржавели, меню не предоставлялось.

Откроется ли кафе заново — неизвестно Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сейчас на входе в кафе «Каспий» висит табличка: «Кафе не работает. Санитарные работы». Однако внутри пусто — никаких уборок или ремонтов не ведется. Двери заперты, сотрудников нет. Местные отмечают, что после визита силовиков и задержания братьев Сафаровых заведение закрылось и больше не открывалось.

Международный скандал

Задержания в Екатеринбурге вызвали неожиданно острую реакцию у Баку. Российского посла вызвали и вручили ноту протеста. Также Азербайджан потребовал расследовать смерть граждан России азербайджанского происхождения, а местные СМИ обвинили екатеринбургских силовиков в убийстве.

Как сообщил «РБК», полиция Баку начала обыски в редакции «Sputnik Азербайджан». По всей стране отменили концерты и культурные мероприятия россиян. В ответ МИД РФ вызвал посла Азербайджана для вручения ноты протеста.

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на претензии Азербайджана.

«В рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана», — заявила Захарова.

Она отметила, что азербайджанской стороне дали необходимые разъяснения. Следственные действия продолжаются.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в Москве заинтересованы развивать добрые отношения с Баку. При этом Песков считает, что сам конфликт больше связан с работой правоохранительных органов, но так быть не должно.

Мы считаем, что всё, что происходит, связано с работой правоохранительных органов, и это не может и не должно являться поводом для подобной акции. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

На местном уровне ситуацию прокомментировал в беседе с Е1.RU екатеринбургский общественник Видади Мустафаев, сам этнический азербайджанец. Он призвал не искать этнической подоплеки в действиях силовиков.

«Данные мероприятия не имеют за собой никакой политической, либо этнической, или какой-либо другой подоплеки, кроме как соблюдения законов РФ. Уголовные правонарушения, к сожалению, постоянно имели место именно среди данный группы задержанных очень долгое время. Так, они были причастны к убийствам. При посредничестве диаспор и землячеств всё десятилетиями скрывалось от следствия, и, как результат, вело к еще более изощренным преступлениям», — рассказал Мустафаев.

Он приносит соболезнования погибшим с обеих сторон и обращает внимание, что если бы подозреваемых привлекли к ответственности сразу, в 2001 году, то сейчас они скорее всего были бы живы.

«Может, мы слишком мягко общаемся»

Известный политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов рассказал E1.RU, что его удивило в реакции Азербайджана и чего нам всем теперь ждать.

«Сейчас ситуация дошла до того, что скорее всего решения должны приниматься на уровне общения первых лиц государства. Я не ожидал, что Азербайджан так себя поведет. Я часто бываю там, выступаю на конференциях. И у меня вызывает большие вопросы задержание журналистов Sputnik. На мой взгляд, вся эта агрессия идет на фоне больших успехов России на СВО», — считает Михайлов.

Определенные внешние силы решили попытаться растормошить постсоветское пространство. Такие русофобские попытки фиксируются также в Молдавии, Армении, Казахстане. Пытаются раскачать ситуацию. Евгений Михайлов политолог, специалист по межнациональным конфликтам

Он обращает внимание, что все задержанные — граждане России .

«Очень странно, почему Азербайджан повел себя так в деле, которое вообще эту республику не касается. Если у них задерживают, то это внутреннее дело», — задается вопросом эксперт.

Почему в Азербайджане, который сам работает очень жестко с точки зрения закона, считают, что в России не должны работать так? Евгений Михайлов политолог, специалист по межнациональным конфликтам

Эксперт выражает недоумение выдвинутыми против России обвинениями в намеренной акции против Азербайджана.

«Это странно. Если кто-то нарушил законы России, то при чем тут эти призывы, что вы хотите? Вот у нас судят воров в законе, выходцев из стран бывшего СНГ. Ну давайте теперь руководства этих государств будут обращаться, чтобы освободить вора в законе или еще что-то.

Может, мы слишком мягко общаемся. Мы стараемся нежно и наставительно говорить с бывшими республиками, как бы чего не вышло. И получаем такую реакцию. Евгений Михайлов политолог, специалист по межнациональным конфликтам

Евгений Михайлов выразил надежду на консенус, но обратил внимание, что отношения начали портиться давно.

«Это началось давно, когда стали закрывать российские медиа. Потом ситуация с самолетом. Я не допускаю мысли о еще большем ухудшении. У нас три миллиона азербайджанцев проживает в России, большинство — граждане РФ. Не нарушайте закон, работайте — и всё будет хорошо. Русские, которые приезжают в Азербайджан, тоже себя неплохо чувствуют. Такой взрыв негатива я не понимаю. Это повод для определенных структур задуматься — кому выгодно нагнетание обстановки у границ России», — считает Евгений Михайлов.

По его словам, Россия также способна на жесткую реакцию, а протесты в Азербайджане никак не повлияют на ее решения по уголовным делам. А также выразил надежду, что через неделю всё устаканится.

«Допустим, были определенные события. Задержали. Часть из арестованных уже дали показания. Признались. Мы не должны никому отчитываться! Тем более чужому государству, которое имеет собственную политику и национальные интересы. Это очень странная ситуация. У нас стратегические договоры заключены. Кто-то просто качает эту волну. Я очень надеюсь, что это всё временно. Самим азербайджанцам станет хуже от ухудшения совместных бизнес-моделей. Всё-таки основной бизнес у них аграрный, и Россия является огромным рынком для них», — подчеркнул эксперт.

Всего в отдел было доставлено свыше 50 представителей диаспоры. Девять задержанных — члены клана Сафаровых, владельцев скандально известного кафе «Каспий».

После жестких задержаний МИД Азербайджана выразил протест и потребовал провести расследование. Вот что на это ответил МИД России.