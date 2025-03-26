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Криминал Экс-сенатора и основателя «Русагро» Вадима Мошковича задержали

Экс-сенатора и основателя «Русагро» Вадима Мошковича задержали

В офисах его компании сейчас проходят обыски

1 192
5 комментариев
В ближайшее время Мошковича допросят | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ ближайшее время Мошковича допросят | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В ближайшее время Мошковича допросят

Источник:

Основателя агрохолдинга «Русагро» и бывшего сенатора Белгородской области Вадима Мошковича задержали сегодня в Москве. В ближайшее время его допросят, сообщает ТАСС.

Сейчас в офисах агрохолдинга «Русагро» проходят обыски, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Также проводятся следственные действия с основателем компании Мошковичем.

«Обыски проводятся в офисах агрохолдинга, в том числе в Москве. Идет выемка документов», — отметил собеседник агентства ТАСС.

Обыски также проводят в филиалах компании в Белгороде, Саратове и Тамбове. Основателя холдинга подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передает SHOT. Предварительно, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Предпринимателю может грозить до 10 лет тюрьмы.

«Компания пока не дает никаких комментариев. Как только мы будем готовы официально выступить, скажем», — рассказала нашим коллегам из MSK1.RU официальный представитель «Русагро».

Вадим Мошкович известен как предприниматель, основавший один из крупнейших агрохолдингов в России — «Русагро». Компания была создана в 2004 году, а уже через два года Вадим Мошкович занял пост сенатора в Совете Федерации от Белгородской области. По информации Forbes, в 2020 году его состояние оценивалось в 1,7 миллиарда долларов.

Обновлено (17:28 мск): Группа компаний «Русагро» опубликовала официальный комментарий на своем сайте. Там подтвердили, что офисах компании произошли обыски.

«Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать вопросы у наших клиентов, партнеров и сотрудников, поэтому спешим заверить: компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать всё необходимое содействие уполномоченным органам. Данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании», — отметили представители «Русагро».

В настоящее время руководство компании находится на своих рабочих местах, а работа агрохолдинга продолжается в штатном режиме.

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Комментарии
5
Гость
10 часов
скоро передадут собственность дотационым братьям?
Гость
10 часов
...капитализм -криминальная организация общества....сенатор не даст соврать..
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