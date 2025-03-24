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Криминал «Наберу ведро воды и буду усыплять». Как мошенники наживаются на людях, потерявших любимых собак

«Наберу ведро воды и буду усыплять». Как мошенники наживаются на людях, потерявших любимых собак

В надежде на чудо героиня нашего материала Юлия отдала 25 тысяч рублей

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Мошенники ушли дальше стандартных схем | Источник: Юлия Мошенники ушли дальше стандартных схем | Источник: Юлия

Мошенники ушли дальше стандартных схем

Источник:

Еженедельно тысячи людей становятся жертвами мошенников: «Ваш сын попал в ДТП, переведите деньги», «Вложитесь в акции», «Спасите ваши деньги на секретном счете». Вроде бы известные схемы, но аферисты идут дальше. Они нашли способ нажиться на горе людей, потерявших любимых питомцев. 71.RU пообщался с жительницей Тулы Юлией, которая стала жертвой таких мошенников.

Далее — рассказ от первого лица.

«Оставалась надежда»

История началась в январе 2025-го, когда сгорел мой дом. Во время пожара пропала собака — кобель породы чихуа-хуа Лаки. Я верила в то, что он сбежал. В этот же день мы с близкими разместили в популярных пабликах города объявления о поиске собаки, разложили распечатки по ближайшим магазинам, расклеили листовки на столбах, остановках. Это не дало никакого результата, но оставалась надежда: а вдруг наш питомец жив и находится у других людей? Собака породистая, кто-то мог подобрать.

Поэтому в интернете мы продолжали периодически оставлять посты о поиске. Последний опубликовали утром 15 марта в районном сообществе, и спустя несколько часов мне в личные сообщения написала некая Виктория Малько. По ее словам, подружка увидела в интернете объявление о продаже собаки, похожей на Лаки.

Сначала я не придала этому сообщению большого значения, потому что действительно неравнодушные люди периодически скидывали мне посты с похожими на моего Лаки чихуа-хуа. Но каждый хозяин свою собаку узнает по какой-то особенной детали, и у нас это было кривоватое «разделение» на мордочке.

Полоса на мордочке Лаки шла не прямо, а под углом | Источник: ЮлияПолоса на мордочке Лаки шла не прямо, а под углом | Источник: Юлия

Полоса на мордочке Лаки шла не прямо, а под углом

Источник:

Спустя несколько минут Виктория скинула пост недельной давности из волонтерской группы с 7,5 тысячи подписчиков. В сообщении было указано: «Тула, в продаже породистая собака, мальчик. Цена 17 тысяч, предоплата 4 тысячи. Доп. фото не просить, камера не работает. Если осмотр, так только на месте при встрече».

К этому посту была прикреплена фотография, и на ней я сразу узнала Лаки! Это точно был он, перепутать я не могла. Сомнений, что он жив и находится у другого человека, не было: мордочка, ушки и пятнышки его. Интерьер на фото был совершенно незнакомый. Ни у нас, ни у наших родных или друзей такого не было. К тому же у чихуа-хуа с нового фото появился ошейник, который мы не покупали, — Лаки гулял только на шлейке по совету ветеринара из-за хрупкой шеи. Когда я ответила Виктории, что собака точно наша, она заявила, что пост почему-то уже убрали. Из нашей переписки он тоже бесследно пропал, а скриншоты я сделать не успела. Но подумала: «Ладно, всякое бывает».

Трясущимися руками и вся в слезах я набрала Виктории благодарность за помощь и помчалась писать в сообщество, где был пост о продаже, «Помощь животным | Волонтерские подвиги», чтобы попросить контакты продавца и выйти с ним на связь. Деньги мы были готовы за собаку заплатить — лишь бы был рядом.

На этом диалог закончился | Источник: ЮлияНа этом диалог закончился | Источник: Юлия

На этом диалог закончился

Источник:

«Буду усыплять»

Я написала волонтерам и прикрепила одно из наших объявлений о поиске. В сообществе, как мне показалось, искренне удивились и сказали, что действительно собака прям один в один, как на фотографии в их посте, который они сняли по просьбе продавца.

— Мы недавно убрали объявление из активных, поскольку продавец написал, что планирует усыпить собаку. Он продавал двух собак: эту и еще дворнягу, возраст он не знал, — ответили мне волонтеры.

Сразу предложили попробовать устроить встречу через сообщество, чтобы продавец ничего не заподозрил и точно отдал собаку. А то вдруг он побоится полиции, всё-таки пес породистый и стоит недешево — мы брали щенка за 20 тысяч рублей, а сейчас есть и дороже в три раза, если документы РКФ прибавляются.

РКФ — титул, который выдают собакам, побеждающим в различных выставках и являющимся эталоном своей породы.

Общение шло так, что подумать негативно о «волонтерах» было трудно | Источник: ЮлияОбщение шло так, что подумать негативно о «волонтерах» было трудно | Источник: Юлия

Общение шло так, что подумать негативно о «волонтерах» было трудно

Источник:

Чтобы продавец ответил быстро, волонтеры пообещали написать ему, что собаку готовы взять за 25 тысяч рублей, но без предоплаты. Я согласилась. Что творилось в душе в этот момент — не передать словами. Было страшно и радостно, что мы можем встретиться с Лаки — он был очень любим в моей семье, заводился осознанно и за полгода стал по-настоящему родным, всегда был рядом.

Пока я переживала бурю эмоций, волонтерам ответил продавец: «Без предоплаты даже не пишите. Я уже подъезжаю на дачу, наберу ведро воды и буду усыплять. Если они (покупатели. — Прим. ред.) не согласны, тогда скажите им просто, что собака уже продана».

Обычно я человек сдержанный и спокойный, всё перепроверяю по несколько раз, но это сообщение добило меня, логика отключилась. Через волонтеров мы попросили встречу прямо в этот же день — 15 марта и в любое время. Однако без предоплаты продавец встречаться не хотел, и в сообществе «Помощь животным» предложили такой вариант:

— Мы скажем ему, что вы опасаетесь напрямую скидывать деньги ему, поэтому скинете нам предоплату, а мы, мол, ему скинем ее, когда вы заберете собаку. Вы скинете нам, мы ему чек и вернем вам ближе к вечеру средства. А вы просто пойдете на встречу и заберете собаку по-тихому на месте.

Мне скинули «волонтерские» реквизиты, по ним я перевела предоплату — 4 тысячи рублей. После этого мне сразу написал продавец Сева Шнур и предложил сам подъехать к 16:30 на машине с собакой по нашему адресу. Этого времени и я, и мои близкие ждали с предвкушением. Никто не мог поверить, что чудо произошло и все снова смогут увидеть Лаки.

«Встреча» с продавцом

За десять минут до назначенной встречи Сева начал «давать заднюю». Он утверждал, что встал недалеко от нашей улицы, мол, знакомые нашептали, что хозяева ищут собаку с полицией. Хотя к правоохранителям мы не обращались.

— Если передумали покупать, тогда в группе вам вернут деньги, а я поеду усыплю собаку и накину вам тысячу за такую ситуацию, — предлагал мне Сева.

Но мы всё же сошлись на том, что забираем собаку, как и договаривались. С минуты на минуту должен был приехать Сева, и я его попросила написать заранее, чтобы успеть открыть шлагбаум, так как наш жилой комплекс с камерами и под защитой.

Через несколько минут Сева потребовал еще 6 тысяч рублей.

— В общем, если хотите купить, тогда докиньте 6 тысяч мне или в группу, и я привяжу вам собаку на месте. Вы как заберете ее, тогда скажете, чтобы группа скинула мне деньги. И никто никого не знал — если на вас выйдут менты или хозяева, я не при делах. Либо я просто поеду и усыплю сейчас псину и накину вам даже полторы тысячи за такую ситуацию, — заявил Сева.

Это сообщение я переслала волонтерам, чтобы посоветоваться, что делать. Они мне обещали всяческую поддержку, в группе отвечали быстро, и вот спустя минуту я увидела сообщение:

— Видимо, он что-то заподозрил. Просто нет слов, может, его полицией припугнуть? Не знаем, что делать. За всю нашу волонтерскую деятельность таких моральных уродов мы еще не встречали.

А в итоге эта же группа и не вернула деньги | Источник: ЮлияА в итоге эта же группа и не вернула деньги | Источник: Юлия

А в итоге эта же группа и не вернула деньги

Источник:

После того как я перевела еще 6 тысяч рублей на указанный волонтерами счет, Сева начал писать, что готов привязать собаку рядом с подъездом, а не отдавать лично в руки, чтобы всё не выглядело как сделка. Всё-таки собаку он выиграл в карты, а сейчас продает за немалую сумму.

Всё это время я ждала в подъезде и начинала всё больше нервничать, потому что продавец через слово писал о готовности усыпить собаку. Вдруг он перестал отвечать на мои сообщения, а после скинул мне мой пост о поиске Лаки и заявил о какой-то засаде.

— Вот на этот пост я наткнулся, там эту же собаку ищут. Что вы сразу не сказали, что знаете хозяев собаки? У вас там что, засада была на меня? Хотели поймать с ментами и посадить лет на 5? Если хотите забрать собаку, скидывайте остальную сумму, и я оставляю ее, но не там, где вы указали, а в радиусе 5 минут ходьбы от места. Если вы против, тогда можете меня сразу блокировать, либо это сделаю я, — написал Сева.

Прежде чем перевести деньги, я пыталась узнать, радиус «пяти минут» — это где? В нашем ЖК в принципе куда угодно можно дойти за это время: и в парк, и до магазина, и до шлагбаума. Но всё это разные стороны.

Но мошенник тоже, видимо, не дурак и знает, что любящие хозяева готовы на многое ради своих питомцев. И в ход пошли манипуляции: Сева обещал уехать, еще много раз написал, в каких страданиях будет умирать собака и как он ее закопает на своем огороде.

Нервы не выдерживали, а надежда теплилась. Ведь действительно существуют живодеры, которые могут так поступить с животным, которое для кого-то очень многое значит, поэтому я решила не терять последний шанс. Перевела на «волонтерский» счет еще 15 тысяч рублей — итого 25 тысяч, как и обещали продавцу в сообществе.

Возможно, кто-то другой догадался бы о том, что меня обманывают. Но я, возможно, сильно нервничая, этого не поняла.

То самое «уютное место» героиня так и не нашла | Источник: ЮлияТо самое «уютное место» героиня так и не нашла | Источник: Юлия

То самое «уютное место» героиня так и не нашла

Источник:

«В уютном месте привяжу»

Получив от волонтеров чеки о поступлении средств, Сева написал, что привязал Лаки в радиусе пяти минут ходьбы от нашего дома. Попытки узнать, в какую сторону идти, были тщетны, а фотографию собаки он отказался присылать, объяснив тем, что уже уехал.

Более того, за точный адрес Сева требовал доплатить.

— Я сделал всё, как говорил, собака привязана. Место хорошее, уютное, никто «левый» не заберет. Если хотите адрес, тогда давайте еще тысяч 10 докиньте. Ну или просто ищите, место несложное. Возле дерева — всё, что могу сказать, — ответил Сева.

Мы с мужем решили попытать удачу и пошли по разным сторонам искать Лаки. Около часа мы безрезультатно бегали по жилому комплексу. Решили снова написать Севе, чтобы узнать, за шлагбаумом находится собака или на территории ЖК, и он ответил, что за шлагбаумом.

Ближе к 17:30 к поискам присоединились друзья — еще четыре человека. Мы повторно разошлись по разным сторонам и обыскали весь жилой комплекс, зашли на территорию парка, ходили по сугробам, звали собаку, показывали фотографию Лаки прохожим. Но никто ничего не видел, в чате ЖК было тихо. Соседи ничего не знали.

О том, что стала жертвой мошенников, я догадалась только к 20 часам, когда мы решили передохнуть от поисков и выпить кофе. Параллельно знакомые сказали, что странички, с которых мне писали, привязаны к украинским номерам и с Тульской областью никак не связаны.

Я написала Севе, что мы обошли весь ЖК и окрестности, но Лаки так и не нашли. Конечно, мы уже поняли, что это мошенник, но хотели послушать его ответ. Он сказал, что поехал забирать собаку.

Через полчаса Сева написал:

— Собака всё еще на месте. Сидит, трусится. Ну вы даете, небось даже не искали. Я уже забираю, усыплю и прикопаю.

Это было последнее сообщение мошенника со странички Севы Шнура.

При этом никакие фотографии Сева не присылал | Источник: ЮлияПри этом никакие фотографии Сева не присылал | Источник: Юлия

При этом никакие фотографии Сева не присылал

Источник:

В это же время я писала волонтерам, которые выразили сочувствие и пообещали вернуть деньги в течение 4–5 часов, то есть примерно к полуночи. На вопросы, что делать, в сообществе не старались отвечать и писали полный бред: «Может, пусть он заберет обратно собаку, а ночью опять привяжет».

В общем, закончилось общение с волонтерами-аферистами на том, что они пообещали ночью вернуть деньги. Тем же вечером я пыталась звонить на круглосуточную горячую линию банка, куда переводились деньги, чтобы попытаться вернуть их, но дозвониться я так и не смогла.

Конечно, ночью на мой счет деньги не вернули, а на вопрос, ждать ли денег, в сообществе ответили:

— Здравствуйте. Этой ночью группа была продана. По незаконченным вопросам обращайтесь к прошлой администрации.

После этого меня сразу же заблокировали в группе «Помощь животным | Волонтерские подвиги».

«Волонтеры» даже сами посоветовали обратиться в МВД | Источник: Юлия«Волонтеры» даже сами посоветовали обратиться в МВД | Источник: Юлия

«Волонтеры» даже сами посоветовали обратиться в МВД

Источник:
Сомневаемся, что группу продали, ведь иначе героиню вряд ли заблокировали бы | Источник: ЮлияСомневаемся, что группу продали, ведь иначе героиню вряд ли заблокировали бы | Источник: Юлия

Сомневаемся, что группу продали, ведь иначе героиню вряд ли заблокировали бы

Источник:

В полицию мы решили не обращаться, посчитали, что больше нервов потратим, а деньги уже вряд ли вернут — наверняка мошенники их давно перевели на другие счета.

А фотография, на который мы узнали Лаки, была сделана через нейросеть.

Эта история показала, что у меня есть отличные друзья, которые готовы бросить свои дела, чтобы помочь мне. Но в тот день душа снова разбилась на тысячи осколков. Были мысли и о собственной глупости, и о жестокости мошенников. Ведь это был не просто развод на деньги, а манипуляция чувствами, болезненными воспоминаниями, которые снова придется успокаивать, чтобы жить дальше.

ПО ТЕМЕ
Мошенничество Собаки Криминал Развод на деньги
Лайк
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Комментарии
1
Гость
24 марта, 18:27
Собака не должна убегать и теряться. Их и заводить-то в городе не нужно.
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