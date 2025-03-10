Заплатила 666 млн руб. налогов. Блогера Сашу Митрошину отправили под домашний арест на 1,5 месяца

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Чертановский суд в Москве отправил под домашний арест до 24 апреля блогера Сашу Митрошину. Ее обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере.

По данным следствия, Митрошина приобрела свыше 127 миллионов рублей, уклоняясь от уплаты налогов, и купила на эти деньги недвижимость.

— В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, она легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в городе Москве, — сообщили в СК.

Источник: MSK1.RU

В зале суда из материалов дела зачитали, что Митрошина была зарегистрирована в Москве. Ее обвиняют в тяжком преступлении, до 7 лет лишения свободы. Девушка скрывалась от следствия, поэтому ее объявили в розыск.

— Длительный период проживала в Дубае, имеет там обширные связи и может скрыться от суда и следствия. Занимается предпринимательской деятельностью и может скрыться от следствия, скрыть следы преступления, — заявил следователь.

По словам адвоката Митрошиной, Александра не могла скрываться от следствия, так как дело против блогерши возбудили только 7 марта — в день задержания. При этом в материалах дела указано, что задержали ее 8-го числа. В 2023 году она продала несколько квартир, чтобы выплатить налог в 666 миллионов рублей. На декабрь 2024 года задолженностей у нее не было, уточнил судья.

Прокуратура просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, в то время как СК настаивал на том, чтобы отправить блогершу в СИЗО.

— Я признаю свои ошибки, не собираюсь препятствовать следствию. Я закрыла недоимку налоговой. То, что покупка квартиры считается легализацией средств, я не знала, — сказала Митрошина в зале суда.

Муж Митрошиной Тимур дал согласие на содержание жены под домашним арестом в квартире, принадлежащей его отцу.

Митрошину вместе с мужем задержали в аэропорту Сочи 7 марта, после чего ее доставили на допрос в Москву. За несколько дней до приезда девушку объявили в розыск. В 2022 году Саша переехала из России в Дубай, в мае того же года ФНС проводила проверку индивидуального предприятия блогерши. Уголовное дело в отношении нее завели в марте 2023 года.