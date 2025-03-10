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Криминал Заплатила 666 млн руб. налогов. Блогера Сашу Митрошину отправили под домашний арест на 1,5 месяца

Заплатила 666 млн руб. налогов. Блогера Сашу Митрошину отправили под домашний арест на 1,5 месяца

Ей может грозить до 7 лет лишения свободы

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11 комментариев
Заплатила 666 млн руб. налогов. Блогера Сашу Митрошину отправили под домашний арест на 1,5 месяца | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЗаплатила 666 млн руб. налогов. Блогера Сашу Митрошину отправили под домашний арест на 1,5 месяца | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Чертановский суд в Москве отправил под домашний арест до 24 апреля блогера Сашу Митрошину. Ее обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере.

По данным следствия, Митрошина приобрела свыше 127 миллионов рублей, уклоняясь от уплаты налогов, и купила на эти деньги недвижимость.

— В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, она легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в городе Москве, — сообщили в СК.

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В зале суда из материалов дела зачитали, что Митрошина была зарегистрирована в Москве. Ее обвиняют в тяжком преступлении, до 7 лет лишения свободы. Девушка скрывалась от следствия, поэтому ее объявили в розыск.

— Длительный период проживала в Дубае, имеет там обширные связи и может скрыться от суда и следствия. Занимается предпринимательской деятельностью и может скрыться от следствия, скрыть следы преступления, — заявил следователь.

По словам адвоката Митрошиной, Александра не могла скрываться от следствия, так как дело против блогерши возбудили только 7 марта — в день задержания. При этом в материалах дела указано, что задержали ее 8-го числа. В 2023 году она продала несколько квартир, чтобы выплатить налог в 666 миллионов рублей. На декабрь 2024 года задолженностей у нее не было, уточнил судья.

Прокуратура просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, в то время как СК настаивал на том, чтобы отправить блогершу в СИЗО.

— Я признаю свои ошибки, не собираюсь препятствовать следствию. Я закрыла недоимку налоговой. То, что покупка квартиры считается легализацией средств, я не знала, — сказала Митрошина в зале суда.

Муж Митрошиной Тимур дал согласие на содержание жены под домашним арестом в квартире, принадлежащей его отцу.

Митрошину вместе с мужем задержали в аэропорту Сочи 7 марта, после чего ее доставили на допрос в Москву. За несколько дней до приезда девушку объявили в розыск. В 2022 году Саша переехала из России в Дубай, в мае того же года ФНС проводила проверку индивидуального предприятия блогерши. Уголовное дело в отношении нее завели в марте 2023 года.

По версии следствия, Митрошина использовала упрощенную систему налогообложения, то есть платила налоги по минимальной ставке, хотя зарабатывала огромные суммы. Такую же схему в своем бизнесе использовали Елена Блиновская и Лерчек.

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Саша Митрошина Арест Отмывание денег
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Комментарии
11
Гость
10 марта, 13:46
Надо уже тюрьму для блогеров открывать, провести им туда нет, компы и пусть стримят с зоны в пользу государства
Гость
10 марта, 13:45
Почему мы платим налоги,а они не хотят?
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