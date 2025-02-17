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Криминал «У них — свой крест, и он тяжелый». Как закончилась громкая история, где 14-летняя школьница заказала друзьям-подросткам убийство матери

«У них — свой крест, и он тяжелый». Как закончилась громкая история, где 14-летняя школьница заказала друзьям-подросткам убийство матери

MSK1.RU поговорил с бабушкой о том, как она пережила смерть дочери и арест внучки

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3 комментария
Подростки, принимавшие участие в убийстве риелтора в Подмосковье, отправились в колонию | Источник: Роман Данилкин / 63.RU, личные соцсети героевПодростки, принимавшие участие в убийстве риелтора в Подмосковье, отправились в колонию | Источник: Роман Данилкин / 63.RU, личные соцсети героев

Подростки, принимавшие участие в убийстве риелтора в Подмосковье, отправились в колонию

Источник:

26 марта 2023 года рядом с помойкой в Балашихе нашли труп женщины. Погибшей оказалась 38-летняя Анастасия — успешный риелтор элитной недвижимости. На камерах разглядели двух молодых парней: они тащили тело жертвы к мусорке. Спустя несколько дней обвинение предъявят ее 14-летней дочери: по версии следствия, она вместе с приятелем из интернета заказала убийство родной мамы.

В понедельник, 17 февраля, стало известно, что суд в Подмосковье вынес приговор школьнице. Как выяснил MSK1.RU, девочка получила 9 лет лишения свободы и сейчас находится в колонии для несовершеннолетних под Можайском. Вместе с ней серьезные сроки получили трое парней, два из которых были непосредственными исполнителями жестокого убийства. На момент преступления всем им еще не было 18 лет.

Люди в Сети называли Катю (имя несовершеннолетней изменено. — Прим. ред.) монстром и отправляли проклятия всем, кто убил женщину. Тем временем бабушка и дедушка, которые воспитывали девочку до 11 лет, не бросили ее и последние два года боролись за нее в судах. Мы связались с Маргаритой Ивановной — мамой убитой и бабушкой осужденной — и узнали, как она пережила смерть дочери, и почему после всего защищает внучку.

Задушили и выбросили на помойку

Убийство произошло в марте 2023 года. Двое подростков поджидали Анастасию в ее квартире. Когда та пришла, они накинулись на нее, избили и задушили. Хотели сразу же избавиться от трупа, но что-то пошло не так. Вынести тело получилось только через два дня — его завернули в простыни и выбросили у ближайшей помойки.

В момент убийства 14-летняя Катя стояла вместе со своим другом у подъезда. По версии следствия, именно она была заказчицей жестокого убийства: предложила расправиться с мамой и забрать ее накопления — больше трех миллионов. Она же заранее впустила ребят домой.

— Когда по телевидению появились первые передачи, все только и говорили: «Катя, Катя, Катя», — рассказывает бабушка. — Там сразу были выводы: она то, вот она это. А про мальчиков нигде не пишут, ничего про них не говорят. Они прямо ангелы. Одному из них, который непосредственно убивал, ему на суде задали вопрос: «Катя знала, что вы пришли убивать?» Он сказал: «Нет, она не знала».

То, что произошло, в голове не укладывается. Зверье, просто зверье. Думаешь, ладно если бы взрослые, так ведь это делают дети, у которых нормальные родители.

Дочь переехала с мамой в Москву за три года до трагедии | Источник: личная соцсеть погибшейДочь переехала с мамой в Москву за три года до трагедии | Источник: личная соцсеть погибшей

Дочь переехала с мамой в Москву за три года до трагедии

Источник:
С парнем, который нашел исполнителей убийства, Катя познакомилась в Сети | Источник: личная соцсеть погибшейС парнем, который нашел исполнителей убийства, Катя познакомилась в Сети | Источник: личная соцсеть погибшей

С парнем, который нашел исполнителей убийства, Катя познакомилась в Сети

Источник:

Незадолго до трагедии Катя познакомилась в интернете с мальчиком, друг рассказал о проблемах в семье и попросился пожить к ней. Мама доверилась дочке и разрешила, но парень задержался в гостях. Спустя почти две недели терпение матери лопнуло, и дома начались скандалы. Тогда, как установило следствие, 14-летняя Катя попросила своего интернет-друга найти тех, кто поможет ей «решить проблему». Не бесплатно, а за 350 тысяч рублей.

— Можно сказать всё что угодно, но это не значит хотеть сделать, — говорит бабушка осужденной школьницы о выводах следствия. — Мое мнение: ребятам нужны были просто деньги. <…> Всех их я видела на суде. Видела их мам — мне их жалко. Представляете, вы родили ребенка, растили его, растили, и в один день вам сообщают: «Ваш ребенок убил девушку». Шок какой-то, непонимание. Как с этим жить, как в глаза людям смотреть?

Двое парней получили сроки больше 9 лет, один — меньше

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По словам бабушки осужденной, во время следствия родители парней не связывались с их семьей. Мамы двоих подростков всё же предложили помощь и извинились, когда начались суды. Мать третьего за всё время так и не подошла к родственникам жертвы.

— Они [мамы парней] и плакали, конечно, тоже, — рассказывает мать убитой. — У них свой крест, и он тоже тяжелый. Каждая мать, какое бы ни совершил ребенок преступление, всё равно будет его защищать. Я это прекрасно понимаю. Но простить такое не могу, это невозможно.

«Кать, у тебя ж всё было. Как же так?»

Анастасия родом из Волгограда. Там же свое детство провела ее дочь. Катю до 11 лет воспитывали бабушка с дедушкой.

— Бывают дети, сразу видно — хулиганы. А она была домашняя, — говорит Маргарита Ивановна. — В Волгограде у нас ребенок был занят 24 на 7, училась хорошо. У нее была куча кружков и занятий: занималась танцами, хип-хопом, участвовала в соревнованиях. Из школы — на тренировку, домой пришли, уроки поучили, спать легли. Всё. А в Москве у нее ничего этого не стало…

По словам бабушки, в Волгограде Катя была домашним ребенком | Источник: личные соцсети героевПо словам бабушки, в Волгограде Катя была домашним ребенком | Источник: личные соцсети героев

По словам бабушки, в Волгограде Катя была домашним ребенком

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Сложности возникли, когда мама с дочкой уехали в Подмосковье. Казалось бы, Анастасия нашла прибыльное дело — занялась элитной недвижимостью, семья жила хорошо и ни в чем не нуждалась. Но чтобы содержать ребенка, покупать ей лекарства (у девочки сахарный диабет) и откладывать на лучшую жизнь, матери приходилось очень много работать. Отец, по словам бабушки, в жизни ребенка не участвовал: помощи не было ни моральной, ни финансовой.

— Папа Кати не «отцовствовал». Он вообще отстранился. Да он и был отстраненный по жизни и до этой ситуации: не заботился о ней, не содержал, не помогал, — жалуется женщина. — Всё было на плечах моей дочери. Когда она перевезла ее к себе в Москву, ей приходилось и зарабатывать, и решать все вопросы. Мы, конечно, были на связи. В отпуск к ним приезжали, они к нам приезжали. Могли ли мы что-то заметить? Нет. Это очень сложно объяснить. Были мать и дочь, и были дедушка и бабушка.

Редкое совместное фото семьи. На изображении&nbsp;— Катя, мама, папа и бабушка | Источник: личные соцсети героевРедкое совместное фото семьи. На изображении&nbsp;— Катя, мама, папа и бабушка | Источник: личные соцсети героев

Редкое совместное фото семьи. На изображении — Катя, мама, папа и бабушка

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Отец девочки сейчас живет в Москве. По словам Маргариты Ивановны, он не приходил ни на следственные действия, ни в суды. Передачки в колонию для Кати организовывают тоже бабушка с дедушкой: приезжают из Волгограда или просят знакомых. Они уже пытались взять над подростком опеку, лишить отца родительских прав или добиться алиментов. Но всё тщетно.

— У нас как? Можно быть отцом, иметь права на ребенка, но не заботиться о нем и не нести никакую ответственность. Я разговаривала с опекой, сотрудница к ней [внучке] в СИЗО ходила, — говорит она.

Она у нее спросила: «Кать, у тебя ж всё было. Как же так?» А та ей сказала: «Мне не нужны были ни телефоны, ни айфоны, ни компьютеры — ничего. Мне нужно было, чтобы меня просто любили».

— Ей не хватало любви, внимания, заботы. Особенно со стороны отца. Мать ладно, она целый день в работе, надо было зарабатывать на жилье и на всё. А со стороны отца вообще ничего не было.

«Вы что еще одной смерти хотите?»

Убийство молодой и успешной женщины потрясло многих. Под совместными с дочкой фотографиями в соцсетях Анастасии сотни комментариев, в том числе на иностранных языках. Большинство из них довольно жестокие: девочку называют «монстром», «демоном» и «сатаной».

— Я там написала [на страничке дочери]: «Прошу оставить для нас с мужем на память эту страничку, освободить ее от ваших мыслей, домыслов и советов». Очень много негатива, люди пишут, мол, вот она мать завалила, а бабка и дед — такие-сякие.

Источник: личная соцсеть погибшейИсточник: личная соцсеть погибшей
Источник:

Смерть дочери сильно ударила по ним, призналась Маргарита Ивановна. Но внучку они не бросили.

— Многие нас осуждают. Я хочу сказать так: я могу вам отдать свою обувь и свою шкуру, пройдитесь в них. Если вы выдержите — окей, я вам похлопаю в ладоши. Но это не вам судить. Если мы так поступаем, значит, мы знаем, почему мы так делаем, — объясняет она.

Мы люди, а не звери. Думаете, нам не тяжело? Вы что еще одной смерти хотите? Если мы не будем поддерживать, ради чего тогда ей жить? Она одна. Ну давайте еще одного человека в жертву приведем, морально добьем его.

— Для нас это был ад. Какой-то ад. У меня теперь нет самого главного в жизни — ребенка. Всё. Остальное всё мелочи. Это всё уже того не стоит. Жизнь самое дорогое, что дается человеку. Бог есть на свете. И каждый несет свой крест. Так что оставайтесь людьми. Нельзя быть такими жестокими. Прежде чем осуждать, окунитесь в нашу жизнь.

Что будет дальше

Маргарита Ивановна призналась, что сил обжаловать дальше судебные решения у нее нет. Два года они с мужем оплачивали адвокатов, катались на свидания и суды в Москву из Волгограда и старались обеспечить внучку лекарствами от диабета в условиях изоляции:

— Это нам было тяжело, а для ребенка-инвалида невыносимо просто. Когда шли следственные действия, у нее было две комы. В камере ей никто не придет и не скажет: тебе надо вот столько лекарства вколоть, тебе нужно вот эти анализы. Я просила оказать помощь, мне говорили: «У нас на свободе-то не лечат, а вы хотите, чтобы в тюрьме».

По словам бабушки, на условия в Можайской колонии жалоб у них нет. Кате дают необходимые медикаменты, она учится и ходит на кружки.

— Всё уже устаканилось, — говорит она. — И мы уже немножко успокоились. Мы ее и поддерживаем, и общаемся, приезжаем и возим передачки. Мы Катю не бросили и не бросим. У нас единственное, что осталось от дочери, — это внучка.

Сейчас Кате 16 лет. Следующие два года она проведет в воспитательной колонии. После 18 лет ее должны будут перевести в женскую, где она будет отбывать остаток срока.

Мы рассказывали чудовищную историю гибели мальчика в Южном Бутове: подросток облил бензином своего друга и поджег его на детской площадке. Мать отказывалась верить в смерть своего ребенка. А хулиган получил пять лет в воспитательной колонии, он так и не признал вину. Обо всех подробностях инцидента мы рассказывали в сюжете.

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Комментарии
3
Гость
10 минут
это показатель какая прекрасная страна 25 лет к этому ползли на коленях по плану и вот результаты видны повсюду и это ещё не начинали продолжаем так существовать без времени на раскачку, нас ждёт ещё больше такого повсюду
Гость
40 минут
Эта криминальная среда есть составная часть несистемной оппозиции. Из неё легко вербуются диверсанты ВСУ.
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