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Криминал В Ярославской области ФСБ предотвратила готовящийся теракт

В Ярославской области ФСБ предотвратила готовящийся теракт

В ведомстве рассказали подробности случившегося

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3 комментария

Силовики предотвратили готовящийся теракт

Источник:

В Ярославской области сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся теракт. В регионе задержали подозреваемого в его организации. По данным силовиков, задержанный мужчина собирался отравить работников одного из оборонно-промышленных предприятий региона.

— В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия, — рассказали в ФСБ России.

По данным ФСБ, мужчину, подозреваемого в терроризме, координировали из Украины. Он общался с заказчиками в зарубежных мессенджерах. Информацию об этом нашли в изъятой у него технике.

В ФСБ уточнили, что это не первый случай, когда кто-то пытался организовать массовое отравление. Правоохранители напомнили о задержании агента СБУ, который пытался убить российских военных, отравив напитки и угощения на праздновании в Армавире Краснодарского края юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова П. С.

Также в ФСБ рассказали о четверых россиянах в Петербурге, завербованных украинскими спецслужбами, которые пытались отравить продукты, предназначенные для российских военных.

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Комментарии
3
holdfast
44 минуты
лучше бы ямы делали
Гость
1 час
господа офицеры походу пересмотрели фильм "Обитель зла" . Аж смешно.
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