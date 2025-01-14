В Ярославской области ФСБ предотвратила готовящийся теракт

Силовики предотвратили готовящийся теракт Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Ярославской области сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся теракт. В регионе задержали подозреваемого в его организации. По данным силовиков, задержанный мужчина собирался отравить работников одного из оборонно-промышленных предприятий региона.

— В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия, — рассказали в ФСБ России.

По данным ФСБ, мужчину, подозреваемого в терроризме, координировали из Украины. Он общался с заказчиками в зарубежных мессенджерах. Информацию об этом нашли в изъятой у него технике.

В ФСБ уточнили, что это не первый случай, когда кто-то пытался организовать массовое отравление. Правоохранители напомнили о задержании агента СБУ, который пытался убить российских военных, отравив напитки и угощения на праздновании в Армавире Краснодарского края юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова П. С.