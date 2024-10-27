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Криминал Раскидывали землю, чтобы замаскировать подкоп. Всё, что известно о побеге заключенных из колонии в Липецкой области

Раскидывали землю, чтобы замаскировать подкоп. Всё, что известно о побеге заключенных из колонии в Липецкой области

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Рассказываем, что известно о побеге в Липецкой области

Утром 26 октября стало известно, что из исправительной колонии общего режима № 2 в Липецкой области сбежали шестеро заключенных. Это пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Они готовили побег больше полугода. Осужденные отбывали наказание за педофилию, наркотики и разбой. Пятерых из них уже поймали: трех обнаружили в границах той же области, двух задержали в Тамбовской.

Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, что известно об этом громком побеге, заключенных и самой ИК № 2 в Липецкой области.

Сбежали вечером, нашли утром?

Утром 26 октября глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Тelegram-канале, что стало известно о побеге шести заключенных. Сначала сотрудники УФСИН по региону нашли на территории колонии подкоп, потом пересчитали заключенных. По тревоге подняли личный состав, выставили посты и разослали ориентировки. В колонии начали проверку. Поисками беглецов тут же занялись полиция, сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ.

Однако, как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, побег из липецкой ИК-2 обнаружили накануне вечером, около 20:50. Хронологически всё было так же, как в официальной версии: во время обхода территории надзиратели заметили следы подкопа и после переклички выяснили, что шесть заключенных исчезли.

— Местные правоохранительные органы знали о произошедшем еще вчера, однако до утра решили не сообщать о побеге в столицу, чтобы не нервировать московских начальников, — добавил источник «Ленты.ру».

Что известно о заключенных

«МК в Липецке» сразу опубликовал данные сбежавших. Оказалось, четверо человек из шести прибыли в колонию Липецкой области из Подмосковья. Трое из них отбывали срок по статье об изнасиловании.

Подмосковные заключенные и их статьи:

  • Дилшод Арслонов, 28 лет, гражданин Узбекистана, осужден за изнасилование ребенка в возрасте от 12 до 14 лет;

  • Парвозбек Турабаев, 19 лет, гражданин Узбекистана, приговорен к четырем годам лишения свободы по «наркотической» статье 228.1 УК РФ;

  • Бахтиер Жумаев, 28 лет, гражданин Узбекистана, приговорен к 7,5 года лишения свободы за изнасилование;

  • Даврон Джабборов, 27 лет, гражданин Таджикистана, в 2022 году приговорен к 6 годам лишения свободы за изнасилование и разбой.

Еще двое прибыли в колонию из Воронежа:

  • Хуршидбек Ганиев, 19 лет, гражданин Узбекистана, в графе о месте регистрации указано «бомж», приговорен к шести годам лишения свободы по «наркотической» статье 228.1 УК РФ;

  • Тургун Абдуллаев, 28 лет, гражданин Узбекистана, приговорен к 12 годам лишения свободы за изнасилование.

RT добавил, что все осужденные некоторое время жили и работали в Москве. Как минимум у троих из них, по данным издания, не было регистрации и определенного места жительства.

На сайте УФСИН имена сбежавших заключенных не уточняются. MSK1.RU также не нашел данных о них в базах розыска ГУ МВД и УФСИН по Липецкой области. Редакция направила запрос в пресс-службу регионального УФСИН.

Как им удалось вырыть эту яму?

Как рассказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, вход в подкоп беглецы маскировали досками и мусором, а вырытую землю аккуратно разбрасывали, а не сваливали кучей. Вероятно, поэтому его всё это время не обнаруживали другие заключенные или сотрудники УФСИН.

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Правозащитница Ева Меркачева, которая входила в общественный совет ФСИН, поделилась мнением с MSK1.RU, что этот случай показывает проблемы организации работы в колонии.

— Значит, было нарушено всё, что можно. В колониях кругом видеокамеры, осужденных пересчитывают в течение дня. Это означает, что осужденные, если у них есть деньги, могли договориться и пронести себе что угодно. Такие случаи уже были, — рассказала MSK1.RU член СПЧ Ева Меркачева.

Правозащитница также отметила, что осужденные действительно могли сбежать через подкоп. По ее словам, такая практика была, но очень давно.

— Я разговаривала как-то с осужденным, который из «Бутырки» сбежал — совершил подкоп. Но они рыли не так много, а потом попали в канализационные ходы и так побег устроили. А здесь получается, что они выкопали много метров. Это требовало большого времени. Это не может так вот в одночасье произойти, — сказала MSK1.RU Меркачева.

Член СПЧ добавила, что на территории колонии действительно есть лопаты, кирки и другие инструменты. Осужденные используют их во время уборки, работы в теплицах и т. д. Но в спальное помещение их проносить нельзя. Поэтому правозащитница предполагает, что и рыть тоннель сбежавшие заключенные могли начать оттуда, где и хранился инвентарь.

Что теперь с ними будет?

Юрист Оскар Черджиев рассказал MSK1.RU, что действия заключенных могут квалифицировать по статье о побеге группой лиц по предварительному сговору (ст. 315 ч. 2. УК РФ). По ней мужчинам может грозить до 5 лет лишения свободы. Этот срок добавится к наказанию, которое им уже назначили.

— Если они заранее договорились и запланировали этот побег и у каждого свои роли были. Могут квалифицировать по третьей части этой статьи, если они совершили то же самое, но еще применили насилие, опасное для жизни и здоровья. Например, в отношении сотрудников колонии. А если при самом побеге попутно еще какие-то преступления совершат — кого-нибудь ограбят или нанесут телесные повреждения, это дополнительно будет квалифицировано, — говорит Черджиев.

По словам правозащитника, сбежавшим из колонии должны будут избрать сначала меру пресечения. Их могут поместить в СИЗО.

— После суд определит им наказание и режим колонии, в которой они будут отбывать наказание. Если им назначат другой режим, тогда их переведут в другую колонию. Если режим останется тот же, то из соображений того, что они склонны к побегу, их тоже могут перевести в другую колонию. Это уже решит ФСИН, — рассказал MSK1.RU Оскар Черджиев.

Сейчас правоохранительные органы ищут последнего беглеца.

Побег заключенных из ИК-2 в Липецкой области стал третьим подобным случаем за полгода. В июне этого года шестеро арестованных сбежали из ростовского СИЗО-1 и взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Через несколько часов всех захватчиков ликвидировали.

Кроме того, в конце августа в исправительной колонии строгого режима в Волгоградской области (ИК-19) несколько заключенных также захватили в заложники сотрудников ФСИН.

ПО ТЕМЕ
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Комментарии
1
Гость
59 минут
Заметьте, они не рабы и стремились к Свободе (преступным путём), были активны и находчивы, а представители глубинного скрепного народа тихо сидели возле параши или спали это я про разный генофонд и менталитет
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