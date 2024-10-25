Напал на собственную дочь: как ловили убийцу, который держал в страхе Ярославль и соседние города

В программе «Следствие вели» рассказали об убийствах, совершенных в Ярославле и соседних регионах Источник: НТВ «Злобный воробей» | Фильм из цикла «Следствие вели…» с Леонидом Каневским / Rutube.ru











Почти полвека на полках архивов пылилась история серийного убийцы, орудовавшего в Ярославской области и соседних регионах. В интернете практически нет сведений о маньяке Шапкине, который в конце 70-х нападал на людей и скальпелем убивал их. Из-за небольшого роста его прозвали «злобный воробей».

В одном из последних выпусков «Следствие вели» (16+) ведущий Леонид Каневский пролил свет на зверства Шапкина.

Хотел обокрасть, но женился

Так выглядел убийца Источник: НТВ «Злобный воробей» | Фильм из цикла «Следствие вели…» с Леонидом Каневским / Rutube.ru











1953 год. В крохотном городишке Родники Ивановской области Шапкин подкараулил на улице молоденькую девушку Клаву. И, угрожая ножом, потребовал у нее деньги. Вот только ограбление пошло не по плану: Клава была не из робкого десятка. Девушка вывернула содержимое сумки и достала из нее записку. Чтобы защитить себя, Клава обманула, что это письмо от ее отца, который сидит. Из солидарности преступник отстал.

— Тогда Клава не подозревала, что обман вскроется, и эту ложь ей новый знакомый не простит, — заключил Леонид Каневский.

Несмотря на вооруженное нападение, Клава начала флиртовать с преступником. Они условились встретиться, потом еще раз. Так у них завертелся роман. В итоге Клава после ограбления пошла не в полицию, а под венец.

Семейная идиллия длилась недолго. Когда Шапкин понял, что Клава обманула его о своем отце, озверел. Он избил беременную жену до полусмерти и из-за этого попал в тюрьму.

Врачам удалось спасти жизни Клавы и ее ребенка. Спустя время у нее родилась здоровая дочка — девочку назвали Марина. Клава делала всё возможное, чтобы забыть бывшего мужа. Дочке сказала, что папа полярник. Сама через несколько лет обручилась с другим. Во втором браке родила сына. Казалось, жизнь наладилась.

Клава тогда и подумать не могла, что за неправильный выбор партнера придется расплачиваться ее детям.

Месть за алименты?

На фото дочь маньяка — Марина Источник: НТВ «Злобный воробей» | Фильм из цикла «Следствие вели…» с Леонидом Каневским / Rutube.ru











Простить измену жены Шапкин не смог. Через двадцать с лишним лет, после освобождения, он вернулся в квартиру к бывшей. Оказалось, что Клава умерла. Но он не мог отступиться от мести — уж больно долго вынашивал план.

В 1978 году он приехал к квартире дочки в Ивановской области. Марина, не ожидая подвоха, впустила его. Кроме нее, в квартире находился младший брат Алеша и сосед Владимир Белов — он пришел починить телевизор.

Шапкин прошел в квартиру, а потом внезапно достал нож и набросился на жильцов. На крики сбежались соседи. Когда они вбежали в квартиру, увидели три окровавленных тела. Шапкина уже не было.

— Приезжайте, тут три человека на полу, — примерно так очевидцы прокричали в трубку, вызывая скорую.

К дому съехались медики и милиция. Они проверили пульс и дыхание жертв. К счастью, все оказались живы. Их доставили в больницу, а следователи начали отрабатывать разные версии случившегося. Одним из возможных мотивов посчитали любовный треугольник. Мол, сожитель Марины от ревности устроил бойню.

После разговоров с соседями следователи быстро отмели эту версию. Но быстро выдвинули другую: уж больно почерк преступления схож с рядом преступлений в соседних регионах. Может, их совершил один человек?

Когда пострадавшие Марина с братом и сосед пришли в сознание, их опросили. Выяснилось, что нападавший — отец девушки.

— Я подала на алименты, когда отец сидел в колонии, — с ходу объяснила пострадавшая. — Хотела хоть как-то отомстить за мать и себя.

Больше сидел в тюрьме, чем был на свободе

Далее следователи стали пробивать Шапкина по базе. Выяснилось, что он профессиональный уголовник. Свой первый срок получил в 14 лет из-за украденной буханки хлеба. Воровал, выходил на волю, потом попадал за решетку снова. В общей сложности провел в тюрьме более 40 лет.

Нападение в Родниках Ивановской области — не единственное преступление в личном деле Шапкина. Серии убийств были зафиксированы также в Ярославской и Костромской областях.

И везде почерк один: у жертв — множественные ножевые. Следователи выяснили, что Шапкин всегда носил с собой нож и скальпель.

— Сыщики понимали — это почерк того же убийцы с ножом, «злобного воробья», — отмечает Леонид Каневский. — Знали: он бросается не только на чужих, но готов уничтожить и родных.

Увидел полицейских, бросил нож и сдался

Сразу выйти на след Шапкина после нападения на Марину с братом и соседом в 1978 году следователям не удалось. Маньяк «гастролировал», расширяя географию своих преступлений. Последним инцидентом стало убийство в квартире на Фабричной улице в Ярославле.

Шапкин убил бывшего уголовника Синцова. «Товарищи» что-то не поделили, затем последовали 11 ударов ножом.

Садист-мясник — раз везде применял он свой финский нож и получал от этого удовольствие. Галина Ерофеева председатель Совета ветеранов отдела МВД России по Красноперекопскому району Ярославля

В момент убийства в квартире находилась сожительница Синцова. Ей удалось спрятаться и спасти себе жизнь. Позже она станет ключевой фигурой в поисках «воробья». Она знала, что маньяк часто проводит время в загородном доме.

Милиция отправилась по адресу. «Злобный воробей» будто ждал, что за ним приедут. Он даже не пытался убежать.

Кадры из уголовного дела Шапкина Источник: НТВ «Злобный воробей» | Фильм из цикла «Следствие вели…» с Леонидом Каневским / Rutube.ru











— Увидел за столом двух оперативников, вынул нож и бросил на пол, — рассказали в эфире «Следствие вели». — Так легко сдался, потому что устал бегать.

В преступлениях Шапкин не раскаивался. Более того, жалел, что некоторых своих жертв оставил в живых.

— Не всех добивал, а надо было. Не сидел бы сейчас тут, — говорил преступник на допросах.

Как выяснили следователи, все сценарии нападений Шапкиным были четко продуманы заранее.

— Носил в рукаве на резинке нож. Движение руки — и он вылетал, — рассказал бывший инспектор уголовного розыска Вячеслав Смирнов.

Сотрудники, которые занимались делом, признаются, что было сложно не подключать эмоции во время судебного разбирательства. Шапкин цинично относился к своим преступлениям. Наглое поведение маньяка выводило оперативников из себя.

— Хотелось ему отомстить сразу. Но держались, куда деваться, — поделилась Галина Ерофеева. — Нам нельзя. У нас есть суд.

В итоге Шапкина приговорили к высшей мере наказания — расстрелу.