Уехал на СВО из-под ареста: военного блогера Тринадцатого задержали на Ставрополье

В своем блоге Егор рассказывал о ситуации в зоне СВО Источник: Z13_Separ / T.me











В Новопавловске в Ставропольском крае задержали военного блогера под ником Тринадцатый (настоящее имя — Егор Гузенко). Его доставили в полицию.

О произошедшем рассказали в телеграм-канале блогера. Сообщается, что Егора задержали, когда он приехал из зоны боевых действий.

— Вернулся в отпуск домой, после чего его задержали, так как на нем был до СВО розыск, — написали в телграм-канале.

Источник: Z13_Separ / T.me

До этого Грузенко неоднократно оказывался в полиции. В августе 2021-го блогер подрался с наркоманом на Сенной площади в Петербурге, за что и был задержан.

В октябре 2021 года Гузенко попал в отделение за якобы драку с хулиганами. Находясь в участке, блогер смог повредить часть стены, не снимая наручников. Это была вторая за три месяца встреча с правоохранительными органами.

За порчу имущества Гузенко просидел дома с браслетом на ноге до марта 2022 года, а потом оказался в зоне СВО. В сентябре 2023-го следствие просило изменить блогеру меру пресечения, но суд отказал. Там усомнились в легитимности ходатайства, а в материалах не нашлось постановления об объявлении Гузенко в розыск.

Между тем в телеграм-канале Тринадцатого требуют отпустить блогера.