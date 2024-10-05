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Криминал Спецоперация на Украине Уехал на СВО из-под ареста: военного блогера Тринадцатого задержали на Ставрополье

Уехал на СВО из-под ареста: военного блогера Тринадцатого задержали на Ставрополье

Он находится в отделе полиции

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1 комментарий

В своем блоге Егор рассказывал о ситуации в зоне СВО

В Новопавловске в Ставропольском крае задержали военного блогера под ником Тринадцатый (настоящее имя — Егор Гузенко). Его доставили в полицию.

О произошедшем рассказали в телеграм-канале блогера. Сообщается, что Егора задержали, когда он приехал из зоны боевых действий.

— Вернулся в отпуск домой, после чего его задержали, так как на нем был до СВО розыск, — написали в телграм-канале.

До этого Грузенко неоднократно оказывался в полиции. В августе 2021-го блогер подрался с наркоманом на Сенной площади в Петербурге, за что и был задержан.

В октябре 2021 года Гузенко попал в отделение за якобы драку с хулиганами. Находясь в участке, блогер смог повредить часть стены, не снимая наручников. Это была вторая за три месяца встреча с правоохранительными органами.

За порчу имущества Гузенко просидел дома с браслетом на ноге до марта 2022 года, а потом оказался в зоне СВО. В сентябре 2023-го следствие просило изменить блогеру меру пресечения, но суд отказал. Там усомнились в легитимности ходатайства, а в материалах не нашлось постановления об объявлении Гузенко в розыск.

Между тем в телеграм-канале Тринадцатого требуют отпустить блогера.

— У человека нет ветеранского удостоверения, но есть честь, в отличие от многих! И свою прошлую вину, по мнению народа, Егор давно искупил, — написали в посте. — Мне кажется, этот инцидент должен быть расследован, вне зависимости от причин задержания.

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Комментарии
1
Гость
32 минуты
Сколько их ещё таких будет!
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