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Криминал Аресты продолжаются: генерала Минобороны и его коллегу задержали по подозрению в хищениях 40 млн из бюджета

Аресты продолжаются: генерала Минобороны и его коллегу задержали по подозрению в хищениях 40 млн из бюджета

Их обвиняют в мошенничестве

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77 комментариев

Следователи задержали директора парка «Патриот», подведомственного Минобороны РФ, Вячеслава Ахмедова, а также замначальника Главного управления инновационного развития МО генерал-майора Владимира Шестерова. Их подозревают в мошенничестве.

— Задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале.

Вместе с ним задержали директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Учредителем этого объекта является Минобороны. Мужчину уже арестовали, суд отправил его в СИЗО.

Оба чиновника проходят по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они причастны к хищению бюджетных средств, выделенных парку «Патриот» и конгрессно-выставочному центру. Сумма хищений при госзакупках составляет более 40 миллионов рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Это не первое уголовное дело, в котором замешаны бывшие сотрудники Минобороны. Самым громким стало задержание замминистра обороны Тимура Иванова. Его подозревают во взяточничестве, следователи оценивают ущерб в 1,185 млрд рублей.

После него арестовали и двух его друзей — сначала бизнесмена-строителя Сергея Бородина, а спустя день и бывшего кадрового военного, ныне тоже бизнесмена-строителя Александра Фомина. Следом был задержан генеральный директор Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрей Белков. Его заподозрили в махинациях с госзакупками. Саму ВСК же курировал Тимур Иванов.

Недавно силовики пришли к главе «Военторга». По данным на сайте компании, генеральным директором компании является Владимир Павлов. Его вместе с бенефициарами подконтрольных организаций подозревают в хищении 400 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ
Минобороны РФ Задержание Чиновники Парк Патриот Мошенничество
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Комментарии
77
Гость
5 августа 2024, 15:03
Кто руководит страной? Кто довёл страну до этого?
Гость
5 августа 2024, 21:10
Помните, как вопили несистемные о недостаточной борьбе с коррупцией. Требовали допустить к этому делу вора и иноагента Навального. А теперь эти же несистемные враги жутко вопят по поводу задержаний коррупционеров во всех ведомствах. Задача такая у несистемных, поливать Россию грязью всегда и по любому поводу.
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