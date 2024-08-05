Аресты продолжаются: генерала Минобороны и его коллегу задержали по подозрению в хищениях 40 млн из бюджета

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Следователи задержали директора парка «Патриот», подведомственного Минобороны РФ, Вячеслава Ахмедова, а также замначальника Главного управления инновационного развития МО генерал-майора Владимира Шестерова. Их подозревают в мошенничестве.

— Задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале.



Вместе с ним задержали директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Учредителем этого объекта является Минобороны. Мужчину уже арестовали, суд отправил его в СИЗО.



Оба чиновника проходят по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они причастны к хищению бюджетных средств, выделенных парку «Патриот» и конгрессно-выставочному центру. Сумма хищений при госзакупках составляет более 40 миллионов рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.



Это не первое уголовное дело, в котором замешаны бывшие сотрудники Минобороны. Самым громким стало задержание замминистра обороны Тимура Иванова. Его подозревают во взяточничестве, следователи оценивают ущерб в 1,185 млрд рублей.



После него арестовали и двух его друзей — сначала бизнесмена-строителя Сергея Бородина, а спустя день и бывшего кадрового военного, ныне тоже бизнесмена-строителя Александра Фомина. Следом был задержан генеральный директор Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрей Белков. Его заподозрили в махинациях с госзакупками. Саму ВСК же курировал Тимур Иванов.

