В России набирает моду виртуальное фермерство — как это работает

Можно купить улей и наблюдать за производством меда с экрана телефона Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Фермерские игры-симуляторы стали реальностью. В России набирает обороты тренд на виртуальный агробизнес. Вы инвестируете в настоящий актив — грядку, улей или корову. Конечно, это не замена даче или огороду, зато никаких комаров, резиновых сапог и грязных рук. Всю работу делают фермеры, а вам остается лишь наблюдать за процессом со смартфона и получать готовый урожай. Рассказываем о реальных кейсах, которые уже действуют в регионах.

Пчелошеринг

Слушать жужжание, не бояться укусов и собирать мед с «облачной» пасеки

Вы покупаете не банку меда, а готовый улей. Он стоит где-нибудь на лесной пасеке в экологически чистом районе, например, в предгорьях Кавказа. За процессом можно наблюдать онлайн — камеры и датчики установлены прямо на пасеке. А еще вы можете приехать в гости: домик для пчел находится в живописном месте. В зависимости от того, какой улей вы выбрали (долю или целый), вы получаете от 2 до 23 килограммов чистого меда в год. Можете придумать имя своему улью, выбрать дизайн этикетки для банок или разработать собственный. Мед расфасуют и отправят курьером в любой город.

Стоимость:

Улей стоит от 10 500 до 72 000 рублей в зависимости от размера. Плюс ежегодная плата за обслуживание (5400–34 500 рублей), в которое входит уход за пчелами, ветеринария, сбор и фасовка меда. Килограмм обходится владельцу примерно в 1500 рублей при рыночной цене порядка 6500 рублей.

Аренда виноградника

Владеть именными лозами на юге России и пить свое вино

Для энофилов — тех, кто любит, ценит и коллекционирует вино, — в России есть услуга аренды одной или нескольких виноградных лоз. Сорт подберут по вкусу, например, в Краснодарском крае, и разместят именную табличку. Три года ваша лоза будет расти, а виноделы ухаживать за ней, собирать урожай и делать вино. А еще отправлять вам новостную рассылку: «Лозы зацвели», «Сладкая ягода пошла», «Начался сбор». Каждый год вы будете получать по 6 бутылок вина с персональной этикеткой, дизайн которой можно менять.

Стоимость:

Сертификат на 3 года — от 30 000 до 150 000 рублей в зависимости от сорта, престижности виноградника и уровня сервиса.

Онлайн-грядка

Добавлять в салаты свежую зелень с собственного мини-огорода

На гидропонной ферме со стеллажами, фитолампами и персональной грядкой зреют салаты, пряные травы и микрозелень. Заходите в приложение, выбираете культуру — кресс-салат, горох, рукола, три сорта базилика или съедобные цветы, а фермеры высаживают семена. Всё остальное делают агрономы и компьютеры. Микрозелень созревает за 9–15 дней. Вы получаете ее в день срезки. А еще можно наблюдать за грядкой через камеру в режиме реального времени.

Стоимость:

Аренда грядки — 6900–9900 рублей в месяц. Тариф «Наблюдатель» — 990 рублей, без грядки, но с доступом в закрытый чат фермеров, розыгрышами урожая и мастер-классами.

Коровошеринг

Вклад в молочное животноводство с продуктовой доходностью

Один человек или несколько в складчину покупают корову на ферме. Животное остается на месте, у него есть именной паспорт, за его жизнью можно следить по камерам. Вам не нужно думать ни о сене, ни о доении, ни о ветеринарах — это забота профессионалов. Остается самое приятное: иногда смотреть на свою любимицу в трансляции и забирать гостинцы в виде натурального продукта: молока, сметаны, творога, масла, сыра. Через 4–6 лет инвестиция окупается, а корова остается вашей — ее можно продать, подарить или забрать.

Стоимость:

Корова стоит около 350 000 рублей. Продуктов выходит примерно на 5000 рублей в месяц. В процентах — более 17% годовых, только не рублями, а молочкой.