Айфон превратится в тыкву? Эксперты оценили вероятность запрета продукции Apple в России

Тема запрета айфонов вновь обсуждается в России Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Минцифры пожаловалось в Федеральную антимонопольную службу на несоблюдение компанией Apple российских законов. Чиновники и депутаты назвали действия американской корпорации по удалению приложений VK из AppStore цензурой и местью, а также посоветовали «яблочникам» сменить гаджеты и платформы. Наши коллеги из 74. RU обсудили с экспертами, к чему приведут подобные жалобы с проверками и насколько реален жесткий вариант — запрет на пользование айфонами в России.

С чего всё началось

В России разгорается очередной виток войны с западными технологическими гигантами, который может отразиться на миллионах российских пользователей.

25 июня из App Store пропали 16 приложений VK, в том числе «ВКонтакте», VK Музыка, VK Видео, VK Мессенджер, VK Знакомства, VK Звонки, VK Play, VK Admin, VK Почта, Почта Mail, Облако Mail, Дзен, Одноклассники, Skillbox, Юла и Маруся. При этом приложения, ранее установленные на айфонах и других устройствах Apple, продолжают работать.

В Apple заявили, что приложения компании VK («ВКонтакте») удалены в соответствии с правилами соблюдения санкций, так как компания соблюдает законы юрисдикций, в которых работает. О каких именно санкциях идет речь, в корпорации не уточнили.

App Store — магазин приложений от компании Apple, в котором находятся приложения для iOS-устройств (iPhone, iPod, iPad, Mac). Для большинства «яблочных» гаджетов это единственный источник, из которого можно скачать софт.

Приложения удалены без предупреждений в одностороннем порядке, сообщили в VK.

«Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов: соцсетям, мессенджерам, видеоплатформам, электронной почте и образовательным продуктам. Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми», — говорится в официальном заявлении VK.

VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, подчеркнули в компании.

В тот же день Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) обратилось в ФАС с просьбой провести оперативную проверку. В ведомстве назвали удаление приложений VK из AppStore политически мотивированным решением, проявлением недобросовестной конкуренции и связали это с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями.

«При этом сама компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах», — указали в Минцифры.

«Это акт цифровой зачистки от неугодных»

Тема взбудоражила не только «яблочных» фанатов, но и чиновников, депутатов всех уровней и представителей общественных структур.

Хаотичное поведение Apple может привести к потере доверия российских пользователей, заявил первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.

«Думаю, компании следует объясниться: почему она лишает миллионы людей доступа к привычным сервисам, сначала банковским, потом транспортным, теперь коммуникационным. Это в чистом виде информационная война. Только не надо ссылаться на эфемерные „санкции“, ведь всем (в том числе международным юристам) известно, что компания VK отсутствует в санкционных списках, — отметил парламентарий. — Действия Apple больше напоминают банальную месть, развязанную по указке глобалистских элит, но в масштабах, которые больше подходят под определение даже не цифровой дискриминации, а настоящего террора».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге, назвала действия Apple циничным актом политической цензуры.

«Хотела бы напомнить, что в марте российские пользователи уже были лишены возможности оплаты App Store (с 1 апреля 2026 года в России недоступна оплата Apple ID со счета мобильного телефона. — Прим. ред.), а позже из магазина было удалено приложение национального мессенджера „Макс“. Это не вопрос претензий по каким-то реально существующим проблемам, ничего подобного. Это настоящая зачистка информационно-коммуникационного поля, пространства, — подчеркнула Мария Захарова. — Это акт целенаправленной цифровой зачистки от неугодных, видимо, слишком суверенных, конкурентов. Это вопрос того, что эта платформа действительно стала мегапопулярной, мегауспешной. Это еще одно доказательство того, что в современном мире неолиберальных установок „на ходу“ придумываются всё новые правила, а цензура принимает разные обличия и уже не знает пределов».

В случае жестких ограничений iPhone и iPad пропадут с прилавков даже у серых дилеров Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие решения Apple бьют по интересам миллионов пользователей не только в нашей стране, но и в русскоязычном мире.

«Безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг», — заявил Дмитрий Песков.

Потребуются разъяснения со стороны корпорации. В зависимости от этого будут сделаны выводы о продолжении взаимодействия с сервисом, добавил пресс-секретарь президента.

«А для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы. Перейдите на Android, перейдите на наши системы, наш аналогичный сервис», — улыбнулся Дмитрий Песков.

Обращение в ФАС является со стороны Минцифры абсолютно логичным шагом, считает член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Машаров.

«Речи о запрете техники Apple не идет. Более того, обращу внимание граждан, что на фоне необоснованного исключения сервисов ВК из Apple Store растет искусственный ажиотаж на технику Apple. Этим также активно пользуются мошенники, которые начинают предлагать подписки и присылают ссылки на скачивание, которые оказываются фишингом», — отметил Евгений Машаров.

По словам представителя Общественной палаты, не стоит бояться, что Apple мановением руки нажмет и отключит все телефоны и технику разом.

«Но надо осознавать, что действия корпорации свидетельствуют о том, что они вступили на опасный для своего бизнеса путь — войны с гражданами России и с нашей страной. Думаю, что многие страны, которые не заражены болезнью ненависти к России, сейчас внимательно наблюдают за действиями этой корпорации и будут делать выводы насчет дальнейшего сотрудничества с ней», — указал Евгений Машаров.

«Дергаем тигра за усы»

Мы спросили экспертов, насколько реален законодательный запрет или введение ограничений на продажу айфонов и другой техники Apple в России.

«Ситуация непростая. Они владельцы [магазина приложений], имеют право делать всё, что хотят. Конечно, хотелось бы, чтобы это было прозрачно и понятно. Но я всегда за адекватные переговоры с компаниями, а не угрозы, как это у нас было. Решать проблемы можно только путем консенсуса и переговоров, но никак не запугивания и принуждения к чему-либо, — рассуждает глава агентства Telecom Daily Денис Кусков. — Мы пытались огрызаться — отменили оплату сервисов с номеров телефонов — через „Билайн“ и МТС, призывая Apple к сговорчивости. Компания Apple показала, грубо говоря, кто в доме хозяин».

Эксперт уточнил, что Apple с 2022 года не работает в России, и мы сами завозим ее аппараты. А когда компания ушла из страны, то выполнила все гарантийные обязательства: привозила телефоны на замену, поддерживала сервис-центры.

«Нововведений может быть море — вплоть до отказа от продажи внутри России продукции Apple. Но что тогда будет с теми, кто привозит телефоны из-за рубежа, покупая для себя? — задался вопросом Денис Кусков. — Призывы [перейти на Android] я слышал. Но, честно говоря, не думаю, что ради ВК люди начнут сжигать айфоны и переходить на Android, тем более, боже упаси, на „Аврору“ (российская мобильная операционная система. — Прим. ред.). В общем, вопросов пока много».

Главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что Apple не соблюдала российские законы еще тогда, когда официально присутствовала в стране, и всех это устраивало, в том числе чиновников. Речь идет о предустановке российских приложений на продукцию корпорации.

«Компания Apple в России официально не представлена, в 2027 году она окончательно порвет с российским рынком. До этого срока Apple поддерживает сервисы в России, потому что в 2022 году iPhone еще официально продавались, а у них заявленный срок поддержки — пять лет. Вот они истекают, и — фьють ручкой. Apple уже по желанию клиентов переводит их в другую юрисдикцию, — объяснил Эльдар Муртазин. — Российский рынок для Apple списан со счетов. Хотя общие продажи ее продукции в нашей стране всё еще составляют пару миллиардов долларов. Но на фоне общемировой выручки — это не так заметно, они могут совершенно спокойно это проигнорировать».

Сейчас вся техника Apple ввозится параллельным импортом, и запрет в первую очередь скажется на официальной рознице, а не на сером рынке, отметил эксперт.

«Поведение, которое мы демонстрируем в отношении Apple, — дергаем тигра за усы. Выглядит наша позиция как государства крайне слабой, и зачем мы это делаем — не очень понятно. Чего мы добились? Закрыли платежи в сторону Apple — нанесли ущерб операторам и пользователям (выросла их стоимость). Ответный шаг Apple очень простой — пользователям позволили переходить в другую юрисдикцию, по сути, сохранили своих клиентов. Что дальше? Могут запретить регистрацию техники Apple в сетях операторов, — спрогнозировал Эльдар Муртазин. — Это приведет к тому, что люди будут менять IMEI-номера техники. Сложно, но можно это сделать. Правда, при этом гаджеты будут уязвимы к прослушке, слежке и прочему. То есть создадим еще одну проблему, которая наслаивается на другие».

Законодательный запрет возможен всегда, но вряд ли уместен, а потому маловероятен, отметил другой эксперт.

«Неудобства, обусловленные политикой США, от которой полностью зависит Apple, сами создают отток пользователей с iOS. Когда очень неудобно, многие вместо поедания кактуса захотят перейти на другую диету, — прокомментировал директор по маркетингу компании „АйТи Юниверс“ Алексей Лисовицкий. — Apple может и сама заблокировать устройства, но с точки зрения бизнеса это выстрел себе в ногу, глупый шаг, который корпорация совершит только по принуждению своим правительством».

Проблемой для россиян является то, что переходить даже в офисе президента рекомендуют на Android, напомнил эксперт.

«То есть платформу другой тесно связанной с правительством США компании, которая, к слову, прекрасно сотрудничает с военными структурами. В Android больше свободы, однако стратегически это не выход, — отметил Алексей Лисовицкий. — Выход — выпустить, наконец, потребительские смартфоны на отечественной ОС с качественным, строго модерируемым магазином приложений. Для этого необходима кооперация с дружественными странами с развитой полупроводниковой промышленностью, культура инноваций внутри страны и глобальное продуктовое мышление. Чего именно сейчас не хватает, не берусь судить».

Может ли Apple заблокировать гаджеты?

Попытки ограничить в России использование техники, которую производит один из лидеров в этой отрасли — корпорация Apple, предпринимаются уже давно. При этом многие владельцы айфонов задаются вопросом: может ли Apple заблокировать работу своих смартфонов в России, есть ли у нее такая техническая возможность?

«Любое оборудование этой американской компании рискует стать „кирпичами“ с полностью отключенным функционалом, — уверен член РАСО и топ-менеджер в области финансовых коммуникаций, первый руководитель пресс-службы Nokia в России и СНГ Андрей Лобода. — Уничтожение русскоязычного медийного поля и каналов коммуникаций для людей, кто считает русский язык родным, продолжается. Помимо развития инструментария, усиливающего российский технологический и медийный суверенитет, не исключаю, что могут быть предприняты эффективные действия для обвала капитализации Apple и нанесения невосполнимых репутационных потерь. Но для этого должна быть наготове стратегия».

По мнению Эльдара Муртазина, Apple не будет блокировать телефоны, находящиеся на территории России. Такого прецедента не было, и вряд ли, по его словам, будет.

С ним солидарен Денис Кусков: «Сама Apple вряд ли будет блокировать продукцию на территории России. Потому что это будет нечестно: люди заплатили за нее деньги, и не могут пользоваться. Сомневаюсь, [что такое случится]».

Аналитик финансовой группы «Финам» Дмитрий Лозовой считает, что оба крайних сценария — как законодательный запрет или жесткие ограничения на продажу iPhone и другой техники Apple в России, так и блокировка Apple своих смартфонов на территории РФ, — мало реализуемы.

«Для Apple подобный шаг был бы крайне рискованным с репутационной точки зрения. Заморозка устройств в одной стране создала бы опасный прецедент для пользователей по всему миру и могла бы негативно повлиять на продажи в других регионах. Особенно в Китае, где фактор геополитической напряженности с США остается важным, — объяснил Дмитрий Лозовой. — Со стороны России введение прямого запрета на продажу техники Apple также выглядит маловероятным, хотя полностью исключать отдельные ограничения нельзя».

Однако даже в случае усиления регуляторного давления iPhone, скорее всего, не исчезнут с рынка, уверен эксперт.

«Просто активнее заработает „черный“ рынок. В таком сценарии техника Apple может стать менее доступной и подорожать примерно на 10–15%. Но говорить о полном уходе устройств из потребительского оборота, на наш взгляд, преждевременно», — заключил Дмитрий Лозовой.

Напомним, с марта 2022 года корпорация Apple ушла из России (остановила официальную продажу продукции и прекратила поставки на территорию РФ, сервис ApplePay недоступен для российских карт Visa и Mastercard). Из-за санкций приложения российских банков удалили с американских сервисов App Store и Google Play. С тех пор отечественные банки и другие компании делают клоны своих приложений под разными названиями, а Apple через некоторое время удаляет их из своих магазинов.