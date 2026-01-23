«Страдают мастера старой закалки»: татуировщики рассказали, как изменились цены в их сфере за последние годы

За десять лет в Казани появилось огромное количество мастеров и салонов Источник: daria_tattoos / Instagram (соцсеть признана экстремисткой и запрещена в РФ)

Изменились за последние годы цены на тату? Чем российские любители тату отличаются от зарубежных? Обо всём этом корреспондент 116.RU поговорил с казанскими мастерами.

«Мою работу оценила группа Deftones»

Первый и, наверное, главный вопрос, который мы задали студиям: как рост цен повлиял на стоимость татуировок и на студии в целом? Дело в том, что материалы для работы, в том числе краски и оборудование, закупаются импортные. В России их почти не производят.

Как утверждают мастера, себестоимость материалов для татуировок не так высока, как может показаться на первый взгляд. Основатель и старший мастер тату-салона «Юность», который в Казани существует с 2016 года и остается одним из популярных, Павел Карпенко рассказал, что рост цен на расходные материалы действительно есть, но он не настолько критичен, чтобы сильно влиять на итоговую стоимость сеанса и уж тем более на посещаемость салона. Люди, которые по-настоящему любят татуировки и хотят сделать их качественными, готовы за это платить.

Павел создал студию «Юность» в Казани более 8 лет назад Источник: pavel_karpenko_a / Instagram (соцсеть признана экстремисткой и запрещена в РФ)

Самый дорогой и ценный ресурс в студиях — это время, поэтому стоимость тату зависит от сложности работы и длительности сеанса. И, конечно, от навыков и репутации мастера. К некоторым запись может быть забита на месяцы вперед.

Карпенко отметил, что некоторые мастера сейчас действительно испытывают сложности с поиском клиентов, но массового снижения спроса на татуировки нет. Студии и художники, которые зарекомендовали себя, наработали клиентскую базу и создали себе репутацию, работают так же успешно, как и раньше.

Ко многим мастерам одни и те же клиенты возвращаются снова и снова Источник: unost_tatts / Vk.com

— На себе я спад не ощутил. Наоборот, с учетом моего опыта и профессионализма спрос только растет. Я занимаюсь татуировкой более 10 лет, и на мое творчество есть большой спрос. Клиенты приходят как из Татарстана, так и из других городов России. Ко мне недавно приезжал мой постоянный клиент из Санкт-Петербурга, большой поклонник культовой метал-группы Deftones. Я разрабатывал для него индивидуальный эскиз и делал татуировку по мотивам последнего альбома этой группы. Фотографию этой работы я опубликовал в социальных сетях. И Deftones оценили мою работу и сделали публикацию с этой татуировкой в своем официальном аккаунте (с 4 млн подписчиков. — Прим. ред.). Приятно было и мне, как мастеру, и клиенту, как обладателю, — поделился он.

«Раньше тату делали люди с высоким доходом»

— Если сравнивать цены на татуировки 5–10 лет назад и сейчас, то я бы сказала, что выросли они незначительно, в сравнении с ростом цен на всё остальное. Раньше татуировки делали по большей части люди с высоким доходом. Сейчас небольшую татуировку легко может позволить себе любой студент. Да, менее качественную и у не особо опытного мастера, но может же, — уверена основатель еще одной популярной в Казани студии Chill Ink Tattoo Дина Synthetica.

Дина уже 8 лет зарабатывает исключительно татуировками Источник: dina_synthetica / Vk.com

Что касается спроса на тату, собеседница 116.RU уверена, что он за последние годы не уменьшился. Люди всё так же забиваются, подрастают новые поколения любителей тату. Кроме того, растет число мастеров в профессии.

«Страдают мастера старой закалки»

Дина Synthetica не только создала студию, но и сама работает тату-мастером уже 8 лет, и у нее нет никаких других источников дохода. По словам девушки, если раньше люди приходили по сарафанному радио, то теперь при работе с поколениями соцсетей продвижение себя и своей работы — это обязательная часть работы любого мастера.

— Я бы не сказала, что татуировка перестала быть трендом, их не стали делать. Скорее выросла конкуренция среди мастеров, татуировщиков стало много: вход в профессию легче, ценник у начинающих более доступный. Страдают в первую очередь мастера старой закалки, которые до сих пор отрицают необходимость вести соцсети, светить лицом и вкладываться в рекламу, — отметила Дина Synthetica.

Большинство известных студий в Казани находятся в центре Источник: mikelangelotattoochill_ink_studio / Instagram (соцсеть признана экстремисткой и запрещена в РФ)

Самозанятые тату-мастера

Тату-мастера Казани работают в самых разных форматах: кто-то трудится в одной-единственной студии и представляет только ее интересы, некоторые снимают себе помещение сами или совместно с другими коллегами. Есть и те, кто оборудует студии в собственных квартирах и работает сам на себя. Принцип работы от этого не меняется. Единственное отличие в том, что свободные художники, не привязанные к студии, сами ищут себе клиентов, продвигая себя в соцсетях.

Алина считает, что сеансы тату на дому комфортнее для клиентов Источник: carrot_top_pony / Instagram (соцсеть признана экстремисткой и запрещена в РФ)

Тату-мастер Малахова Алина создала студию в собственной квартире — в сталинке в центре Казани. Девушка работает в технике хэнд-поук (татуировки наносятся вручную без электромашинки), которая не требует большого количества оборудования или расходников. По словам девушки, такой формат работы в маленьких помещениях очень понравился ей во время работы за пределами России. Например, в Колумбии или Турции.

— Для меня это идеальный вариант сейчас. Я работала в разных студиях в Казани, и также у меня были две небольшие свои студии несколько лет назад, но я поняла, что для меня это некомфортный формат и мне нравится работать на дому, в этом есть какая-то особая атмосфера, при этом сохраняется стерильность и профессионализм за счет того, что у меня выделено огромное пространство в доме. У меня не было проблем найти клиентов. У меня есть свой собственный стиль, и клиенты чаще всего обязательно возвращаются, потому что хотят дополнить свое тело именно татуировками в таком же стиле, — рассказала она.

Ранее девушка много работала в студиях Казани и даже за границей Источник: carrot_top_pony / Instagram (соцсеть признана экстремисткой и запрещена в РФ)

«Стигматизация татуировок пропадает»

Алина Малахова также подчеркнула, что любители тату никуда не делись и их не стало меньше. Напротив, подрастающее поколение достигает 18–20 лет и также идет бить татуировки. За последние десять лет общество сильно изменилось, и теперь это уже не кажется чем-то запретным, считает мастер.

— С каждым годом становится, на самом деле, только больше и больше желающих нанести себе татуировку на тело. В больших компаниях, в которых раньше, возможно, было не принято носить татуировки на открытых частях тела, сейчас уже нет таких правил, так как в основном все работники молодые. И в связи с этим меняются установки и пропадает стигматизация татуировки. Ко мне начинают приходить уже и врачи, люди из крупных корпораций, из банков, юристы. Недавно приходили девочки, которые занимаются ски-кроссом в России. Они интересно рассказывали про свои спортивные достижения. Также часто приходят творческие личности: дизайнеры, архитекторы, — поделилась Малахова.

Хэнд-поуком, как правило, бьют небольшие по размеру тату Источник: malakhovatattoo / Instagram (соцсеть признана экстремисткой и запрещена в РФ)

«Набивала татуировку собаки бабушке. Она плакала»

По словам Алины Малаховой, взрослые люди тоже делают татуировки, но основной аудиторией всё равно остаются люди в возрасте от 20 до 30 лет. В других странах, например в той же Колумбии, татуированные люди значительно старше.

— Там я била тату действительно настоящей бабушке и ее внучке. У них погибла собака, и в честь этого мы набивали татуировку с портретом этой собачки. Это было очень трогательно. Они мне рассказывали много историй, связанных с этим псом. Я думаю, что весь сеанс был похож на психологический. Они очень много отрефлексировали. Бабушка плакала, — рассказала мастер.

Иногда тату могут набивать в самых необычных местах Источник: malakhovatattoo / Instagram (соцсеть признана экстремисткой и запрещена в РФ)

В целом средняя стоимость миниатюрной татуировки в Казани сейчас составляет 5 тысяч рублей, рассказала еще одна собеседница 116.RU Дарья Тамбассова, работающая в студии Tattoorstan. Более крупная работа, требующая длительного сеанса (а может, и не одного), будет стоить от 15 до 20 тысяч рублей, отметила она.

«За один сеанс могут взять 200 тысяч»

Источник: daria_tattoos / Instagram (соцсеть признана экстремисткой и запрещена в РФ)

— Миниатюрная тату — это какая-нибудь надпись, цветочек, сердечко. То, что за часик максимум ты можешь сделать. Если более крупные сеансы, масштабная работа, по 6–8 часов например, то ценник, конечно, будет выше. Есть и те, кто за один сеанс берут 200 тысяч рублей. Известные мастера, например, в крутых студиях. Но такой средний ценник — это примерно 20 тысяч, — обратила внимание Дарья.

Сама девушка занимается татуировкой уже девять лет. Как и другие собеседники 116. RU, она уже успела поработать и в студиях, и на дому, и за пределами России. Сейчас вместе с другими мастерами она делит помещение на Московской улице. Работает оно по принципу коворкинга. У каждого есть свое отдельное рабочее место, но клиентов каждый ищет себе сам. Как отметила собеседница 116.RU, в России такой формат не слишком популярен. В основном мастера Казани работают в какой-то конкретной студии.

Дарья бьет татуировки с 18 лет, с тех пор как поступила учиться в художественное училище им. Фешина, чтобы получить профессиональное образование художника.

Несмотря на профобразование художника, холсту Дарья предпочла людей Источник: daria_tattoos / Instagram (соцсеть признана экстремисткой и запрещена в РФ)