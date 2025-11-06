НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Бизнес В Госдуме хотят ввести тотальный контроль за ценами на продукты: к чему это приведет

В Госдуме хотят ввести тотальный контроль за ценами на продукты: к чему это приведет

Депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым готовят законопроект, который ограничит доходы торговых сетей. Они хотят установить предельную наценку на товары в размере 15%. В этом материале разберемся в инициативе детальнее.

Как отмечается в документе, сегодня ситуация иная: «По данным различных исследований и журналистских расследований, наценка на товары (разница между закупочной и розничной стоимостью для потребителей) составляет от 10% на социально значимые товары до 200% и даже 300% на непродовольственные и отдельные продовольственные товары». Авторы инициативы видят в этом одну из ключевых причин роста цен.

«Такие меры позволят решить проблему необоснованного и порой спекулятивного завышения цен, а также способствовать снижению продуктовой инфляции в масштабах всей страны», — сообщил Сергей Миронов в разговоре с «Известиями».

Однако у инициативы нашлось немало критиков. Глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин считает её малореализуемой, особенно на фоне высокой ключевой ставки.

«Во-первых, из законопроекта непонятно, кто будет отслеживать и контролировать эту наценку. Во-вторых, мне кажется, это вообще нереализуемая инициатива, если у нас ставка сейчас 16,5%, а кредиты для бизнеса стоят еще дороже. Та же торговля берет их сегодня под 18%. Как в случае принятия такого законопроекта ей продолжать работать?» — отметил он.

Эксперты предупреждают о рисках. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович пояснил, что заморозить цены можно, но лишь на короткий срок.

«Если сделать это на постоянной основе, то некоторое время цены расти не будут, но потом может начаться дефицит, так как торговле будет невыгодно работать в убыток. Ведь объективно у бизнеса есть издержки, которые необходимо покрывать. Это и коммунальные платежи, аренда, зарплата сотрудников, стоимость логистики», — считает эксперт.

С ним солидарен и Олег Павлов из Роспотребнадзора, который назвал такой тотальный контроль излишним для рыночной экономики. Он напомнил, что механизмы контроля за ценами на социально важные товары уже есть, а чрезмерное регулирование может, наоборот, привести к дефициту и спекуляциям, от которых в конечном итоге пострадают сами покупатели.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Магазин Наценка Продукты
