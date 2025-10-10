«Давно не горит свет»: в Ярославле закрылся популярный пивной бар

В Ярославле закрылся бар «Крапива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле прекратил работу популярный пивной бар на улице Кирова. Речь идет о заведении «Крапива». По данным источника 76.RU, бар закрылся навсегда.

«А что с „Крапивой“? Там давно не горит свет, график работы пропал, — задался вопросом читатель 76.RU. — Последний раз был там в начале лета, правда в баре уже не работала кухня, предлагали только напитки».

Команда заведения не выходит на связь несколько дней, а соцсети «Крапивы» не обновлялись с 12 марта 2025 года.

+1

Напомним, разговоры о закрытии питейного заведения ходили еще весной 2025-го, когда на одном из сайтов появилось объявление о сдаче помещений бара в аренду за 456 тысяч рублей в месяц.

В самом заведении тогда же опровергали закрытие и объявляли о работе в привычном формате.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», рейтинг у «Крапивы» 4,6 из 5. Посетители в отзывах отмечали большой выбор напитков и вкусную еду. При этом люди жаловались на долгое ожидание блюд и невнимательное отношение персонала. Крафтовый бар также работает в Москве.