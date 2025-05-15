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Бизнес Появилось объявление о сдаче в аренду популярного бара в центре Ярославля. Заявление владельца

Появилось объявление о сдаче в аренду популярного бара в центре Ярославля. Заявление владельца

Что будет с заведением

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2 комментария
Бар находится на Кирова, 10 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБар находится на Кирова, 10 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бар находится на Кирова, 10

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На «Авито» появилось объявление о сдаче в аренду помещения популярного бара «Крапива» в центре Ярославля. Заведение на Кирова, 10, готовы были отдать новым предпринимателям за 456 тысяч рублей в месяц.

«Сдается помещение в центре Ярославля. Помещение с возможностью установки большой летней веранды», — уточняется в объявлении на сайте «Авито».

Общая площадь заведения составляет 160 квадратных метров. Высота потолков — 3,2 метра. Минимальный срок аренды заведения рассматривается на 11 месяцев. Данные о прибыльности бара не уточняются.

Так выглядит бар изнутри | Источник: «Авито»Так выглядит бар изнутри | Источник: «Авито»
Общая площадь заведения&nbsp;— 160 квадратных метров | Источник: «Авито»Общая площадь заведения&nbsp;— 160 квадратных метров | Источник: «Авито»
В заведении есть кухня | Источник: «Авито»В заведении есть кухня | Источник: «Авито»
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В летнее время у бара устанавливают веранду | Источник: «Авито»В летнее время у бара устанавливают веранду | Источник: «Авито»

Редакция 76.RU решила уточнить в самом заведении, действительно ли в работе бара планируются изменения.

«Бар закрываться не планируется, мы работаем в прежнем режиме. Не знаю, что это за шутки», — уточнили 76.RU в «Крапиве».

По данным «Яндекс.Карты», рейтинг у заведения 4,6 из 5. Посетители «Крапивы» отмечают большой выбор пива и вкусную еду. Из минусов люди отмечают долгое ожидание блюд и невнимательное отношение персонала.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Кафе Недвижимость
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Комментарии
2
Гость
6 минут
Вопрос в другом, кому они там нужны, в этих Заморских странах, и в качестве кого/чего?
Гость
8 минут
Да молодчики! Продают всё, дачи, машины, бизнес, и быстрее валить из этой Великой Страны!
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