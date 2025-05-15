Появилось объявление о сдаче в аренду популярного бара в центре Ярославля. Заявление владельца

Бар находится на Кирова, 10 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На «Авито» появилось объявление о сдаче в аренду помещения популярного бара «Крапива» в центре Ярославля. Заведение на Кирова, 10, готовы были отдать новым предпринимателям за 456 тысяч рублей в месяц.

«Сдается помещение в центре Ярославля. Помещение с возможностью установки большой летней веранды», — уточняется в объявлении на сайте «Авито».

Общая площадь заведения составляет 160 квадратных метров. Высота потолков — 3,2 метра. Минимальный срок аренды заведения рассматривается на 11 месяцев. Данные о прибыльности бара не уточняются.

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Редакция 76.RU решила уточнить в самом заведении, действительно ли в работе бара планируются изменения.

«Бар закрываться не планируется, мы работаем в прежнем режиме. Не знаю, что это за шутки», — уточнили 76.RU в «Крапиве».