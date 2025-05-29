Всё в шоколаде: многодетная семья из Екатеринбурга открыла производство сладостей и кондитерских игр

Шоколад — одно из любимых лакомств во всём мире. Но сделать бизнес на нем непросто: конкуренция в нише огромная. Предприниматель из Екатеринбурга Станислав Герштейн решил рискнуть и превратил сладкое хобби в профессиональное производство. В итоге, заручившись поддержкой жены, он смог найти свою нишу и даже заключить контракт с федеральным телеканалом. Как уральский шоколатье прошел путь от запуска своего дела до сотрудничества с популярным брендом?
Жена — технолог, муж — управленец
Станислав Герштейн родился в столице Урала, здесь же получил высшее юридическое образование, затем окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию в челябинском вузе. Еще студентом он устроился работать страховым агентом, и всего через год Станиславу предложили должность специалиста по продажам страховых продуктов. Дальнейший карьерный рост был стремительным: ведущий специалист, руководитель проектов, заместитель директора по корпоративным продажам и, наконец, директор филиала в Екатеринбурге.
Проработав на последней должности два года, мужчина решил сменить сферу деятельности и ушел в свободное плавание. Идея собственного бизнеса родилась легко.
— Моя супруга занималась кондитерскими изделиями — вот и предложил, почему бы не масштабироваться, сделать что-то особенное и классное, — вспоминает Станислав.
Производство открыли в Екатеринбурге в 2018 году. Работу начинающей компании сразу заметили: в том же году супруги получили премию «Золотой меркурий» в номинации «Семейный старт».
Но сложностей на этом самом старте было много. Главная — найти потребителей. Супруги сразу поняли, что не хотят работать с физлицами, потому что каждому не угодить — у Станислава еще был свеж в памяти опыт продаж страховых продуктов. Тогда пара приняла решение уйти в сегмент b2b: кафе, кофейни и контрактное производство. Поставщиков искали в интернете — созванивались, встречались, обсуждали условия.
— Рынок очень конкурентный, к тому же много частников, работающих из дома без документов и сертификатов. Как и в любом бизнесе, нужно искать клиентов. Не ждать их, когда они придут к тебе, а самому идти к ним. Встречаться, обсуждать. И отказы не принимать на свой счет, — считает Станислав.
В России действует специальная мера поддержки для начинающих предпринимателей — социальный контракт. Она дает возможность получить единовременную выплату на открытие бизнеса. В 2025 году максимальная сумма для ИП составляет 350 000 рублей. Социальный контракт доступен для малоимущих семей или одиноко проживающих граждан, безработных, которые планируют начать бизнес, многодетных семей, нуждающихся в поддержке, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, например, из-за природных бедствий или потери работы.
Сетевой ретейл и экспорт: о чем мечтает уральский шоколатье
Сейчас компания планирует попасть на прилавки федеральных торговых сетей. Специально для большого ретейла разрабатывают новые продукты, которые смогут конкурировать на рынке, но при этом сохранять качество.
— Для сетей очень важна цена. Они понимают, что у нас очень хороший состав, но у конкурента цена ниже, потому что состав другой. А раз цена ниже — мы не подходим, — объясняет предприниматель.
Еще более амбициозная цель — выйти за пределы России. Пока супруги изучают рынок, чтобы понять, с каким предложением можно покорить другие страны. Помогают также консультации и информация от Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
Несмотря на относительно небольшой срок работы, семейный бизнес добился признания. В 2023 году они выиграли региональный этап премии «Бизнес успех» в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг» и дошли до финала на федеральном этапе. В том же году победили в региональном этапе, а затем стали лауреатами всероссийского этапа конкурса «100 лучших товаров России». В 2024 году получили премию «Коммерсант года 2024» в номинации «Пищевое производство и сельское хозяйство».
Трюфели, кондитерская игра и шоколад под брендом любимого мультфильма
Сегодня у компании несколько направлений деятельности. Под одним брендом производят сладости ручной работы из натурального бельгийского и французского шоколада: драже, трюфели, конфеты, плитки шоколада и чизкейки. Их поставляют в заведения общепита и корпоративный сектор как сувенирную продукцию.
Еще один успешный продукт, с которым вышли уже на маркетплейсы, — кондитерская игра для создания конфет. Набор состоит из ингредиентов (бельгийский шоколад, бельгийская вафельная крошка, дутый рис, сублимированная клубника), силиконовой формы, шапочки и кондитерского мешка. Также на маркетплейсах представлены подарочные наборы с орехами в шоколаде. Пик их производства приходится на конец года, когда стартует сезон подготовки новогодних подарков.
— В 2021 году на нас вышел представитель одного анимационного фильма с предложением использовать их героя на упаковке. Нашему сыну тогда было чуть больше трех лет, и он любил этот мультик, и мы задумались о сотрудничестве, — рассказывает Станислав.
Казалось бы, партнерство должно было состояться. Но поразмыслив, решили отказаться — здесь сыграл собственный опыт родительства. Мультипликационный проект был рассчитан на малышей до 3–4 лет, а в этом возрасте есть шоколад — даже самый качественный — не рекомендуется.
Но идея создавать продукцию с любимыми мультгероями показалась заманчивой. У Станислава трое детей, поэтому он в курсе интересов подрастающего поколения — так предприниматель решил обратиться к авторам мультсериала, который обожали его дети.
Презентация произвела впечатление на представителей федерального телеканала — правообладателя торговой марки, и Станиславу предложили заключить эксклюзивный договор. На тот момент у бизнесмена не было достаточно средств на такой масштабный контракт, поэтому он пригласил инвестора. В итоге в 2022 году появилась еще одна компания, которая производит кондитерские наборы для приготовления сладостей и горячего шоколада под брендом популярного мультфильма.
Начинающим предпринимателям Станислав советует не бояться.
— Нет денег? Попытаться найти инвестора. Нет опыта? Обратиться к тому, у кого он есть. Даже во время сложностей меня вдохновляет, что нужно найти разгадку, выйти из этой ситуации. К тому же проблемы есть не только у меня, но и у других. А значит, после преодоления трудностей я смогу забрать кусок рынка того, кто не справился или решил не идти дальше, — считает уралец.
Как вы относитесь к семейному бизнесу?