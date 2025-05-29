Всё в шоколаде: многодетная семья из Екатеринбурга открыла производство сладостей и кондитерских игр

Станислав Герштейн занимается кондитерским бизнесом с 2018 года Источник: предоставлено героем публикации











Шоколад — одно из любимых лакомств во всём мире. Но сделать бизнес на нем непросто: конкуренция в нише огромная. Предприниматель из Екатеринбурга Станислав Герштейн решил рискнуть и превратил сладкое хобби в профессиональное производство. В итоге, заручившись поддержкой жены, он смог найти свою нишу и даже заключить контракт с федеральным телеканалом. Как уральский шоколатье прошел путь от запуска своего дела до сотрудничества с популярным брендом?

Жена — технолог, муж — управленец

Станислав Герштейн родился в столице Урала, здесь же получил высшее юридическое образование, затем окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию в челябинском вузе. Еще студентом он устроился работать страховым агентом, и всего через год Станиславу предложили должность специалиста по продажам страховых продуктов. Дальнейший карьерный рост был стремительным: ведущий специалист, руководитель проектов, заместитель директора по корпоративным продажам и, наконец, директор филиала в Екатеринбурге.

Проработав на последней должности два года, мужчина решил сменить сферу деятельности и ушел в свободное плавание. Идея собственного бизнеса родилась легко.

— Моя супруга занималась кондитерскими изделиями — вот и предложил, почему бы не масштабироваться, сделать что-то особенное и классное, — вспоминает Станислав.

Производство открыли в Екатеринбурге в 2018 году. Работу начинающей компании сразу заметили: в том же году супруги получили премию «Золотой меркурий» в номинации «Семейный старт».

Но сложностей на этом самом старте было много. Главная — найти потребителей. Супруги сразу поняли, что не хотят работать с физлицами, потому что каждому не угодить — у Станислава еще был свеж в памяти опыт продаж страховых продуктов. Тогда пара приняла решение уйти в сегмент b2b: кафе, кофейни и контрактное производство. Поставщиков искали в интернете — созванивались, встречались, обсуждали условия.

— Рынок очень конкурентный, к тому же много частников, работающих из дома без документов и сертификатов. Как и в любом бизнесе, нужно искать клиентов. Не ждать их, когда они придут к тебе, а самому идти к ним. Встречаться, обсуждать. И отказы не принимать на свой счет, — считает Станислав.

В России действует специальная мера поддержки для начинающих предпринимателей — социальный контракт. Она дает возможность получить единовременную выплату на открытие бизнеса. В 2025 году максимальная сумма для ИП составляет 350 000 рублей. Социальный контракт доступен для малоимущих семей или одиноко проживающих граждан, безработных, которые планируют начать бизнес, многодетных семей, нуждающихся в поддержке, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, например, из-за природных бедствий или потери работы.

Сетевой ретейл и экспорт: о чем мечтает уральский шоколатье

Сейчас компания планирует попасть на прилавки федеральных торговых сетей. Специально для большого ретейла разрабатывают новые продукты, которые смогут конкурировать на рынке, но при этом сохранять качество.

Компания часто участвует в профессиональных конкурсах и рейтингах Источник: предоставлено героем публикации











— Для сетей очень важна цена. Они понимают, что у нас очень хороший состав, но у конкурента цена ниже, потому что состав другой. А раз цена ниже — мы не подходим, — объясняет предприниматель.

Еще более амбициозная цель — выйти за пределы России. Пока супруги изучают рынок, чтобы понять, с каким предложением можно покорить другие страны. Помогают также консультации и информация от Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Несмотря на относительно небольшой срок работы, семейный бизнес добился признания. В 2023 году они выиграли региональный этап премии «Бизнес успех» в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг» и дошли до финала на федеральном этапе. В том же году победили в региональном этапе, а затем стали лауреатами всероссийского этапа конкурса «100 лучших товаров России». В 2024 году получили премию «Коммерсант года 2024» в номинации «Пищевое производство и сельское хозяйство».

Набор для изготовления конфет популярен на маркетплейсах Источник: предоставлено героем публикации











Трюфели, кондитерская игра и шоколад под брендом любимого мультфильма

Сегодня у компании несколько направлений деятельности. Под одним брендом производят сладости ручной работы из натурального бельгийского и французского шоколада: драже, трюфели, конфеты, плитки шоколада и чизкейки. Их поставляют в заведения общепита и корпоративный сектор как сувенирную продукцию.

Еще один успешный продукт, с которым вышли уже на маркетплейсы, — кондитерская игра для создания конфет. Набор состоит из ингредиентов (бельгийский шоколад, бельгийская вафельная крошка, дутый рис, сублимированная клубника), силиконовой формы, шапочки и кондитерского мешка. Также на маркетплейсах представлены подарочные наборы с орехами в шоколаде. Пик их производства приходится на конец года, когда стартует сезон подготовки новогодних подарков.

— В 2021 году на нас вышел представитель одного анимационного фильма с предложением использовать их героя на упаковке. Нашему сыну тогда было чуть больше трех лет, и он любил этот мультик, и мы задумались о сотрудничестве, — рассказывает Станислав.

Казалось бы, партнерство должно было состояться. Но поразмыслив, решили отказаться — здесь сыграл собственный опыт родительства. Мультипликационный проект был рассчитан на малышей до 3–4 лет, а в этом возрасте есть шоколад — даже самый качественный — не рекомендуется.

Но идея создавать продукцию с любимыми мультгероями показалась заманчивой. У Станислава трое детей, поэтому он в курсе интересов подрастающего поколения — так предприниматель решил обратиться к авторам мультсериала, который обожали его дети.

Презентация произвела впечатление на представителей федерального телеканала — правообладателя торговой марки, и Станиславу предложили заключить эксклюзивный договор. На тот момент у бизнесмена не было достаточно средств на такой масштабный контракт, поэтому он пригласил инвестора. В итоге в 2022 году появилась еще одна компания, которая производит кондитерские наборы для приготовления сладостей и горячего шоколада под брендом популярного мультфильма.

Детям интересно делать сладости своими руками Источник: предоставлено героем публикации











Начинающим предпринимателям Станислав советует не бояться.

— Нет денег? Попытаться найти инвестора. Нет опыта? Обратиться к тому, у кого он есть. Даже во время сложностей меня вдохновляет, что нужно найти разгадку, выйти из этой ситуации. К тому же проблемы есть не только у меня, но и у других. А значит, после преодоления трудностей я смогу забрать кусок рынка того, кто не справился или решил не идти дальше, — считает уралец.