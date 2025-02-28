Будут ли закрывать пункты выдачи Ozon и Wildberries в Ярославле: ответ ФАС

ФАС разработает новые антимонопольные требования к маркетплейсам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцев обеспокоили сообщения в федеральных СМИ о том, что ФАС России готовит специальные антимонопольные требования к маркетплейсам. Речь якобы идет об ограничении для таких крупных платформ количества пунктов выдачи, размера инвестиций в скидки и акции, продвижения собственных товаров.

Однако антимонопольная служба опровергла информацию о том, что дело может дойти до уменьшения количества пунктов выдачи. В Ярославском УФАС сослались на заявление федеральных коллег, сделанное по этому поводу.

— Информация об ограничении ФАС России числа пунктов выдачи «Озон» и «Вайлдберриз» в городах России не соответствует действительности. Функционирование большого числа пунктов выдачи маркетплейсов делает доступным для граждан широкий ассортимент товаров. В связи с этим вопрос о сокращении количества их количества в городах России службой не рассматривается, — сообщили в пресс-службе ФАС России.

При этом в ведомстве добавили, что 20 февраля подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы поручила ФАС России проработать вопрос новых антимонопольных требований к маркетплейсам.

— Соответствующее поручение поступило в ФАС России. Служба представит в правительство Российской Федерации проработанные предложения по установлению специальных требований к посредническим цифровым платформам, направленные на достижение максимальной прозрачности отношений между маркетплейсами и продавцами, а также критерии «крупных платформ», на которые такие требования будут распространяться, — добавили в пресс-службе ведомства.