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Бизнес Будут ли закрывать пункты выдачи Ozon и Wildberries в Ярославле: ответ ФАС

Будут ли закрывать пункты выдачи Ozon и Wildberries в Ярославле: ответ ФАС

Что известно о разработке новых антимонопольных требований к маркетплейсам

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9 комментариев
ФАС разработает новые антимонопольные требования к маркетплейсам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФАС разработает новые антимонопольные требования к маркетплейсам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

ФАС разработает новые антимонопольные требования к маркетплейсам

Источник:

Ярославцев обеспокоили сообщения в федеральных СМИ о том, что ФАС России готовит специальные антимонопольные требования к маркетплейсам. Речь якобы идет об ограничении для таких крупных платформ количества пунктов выдачи, размера инвестиций в скидки и акции, продвижения собственных товаров.

Однако антимонопольная служба опровергла информацию о том, что дело может дойти до уменьшения количества пунктов выдачи. В Ярославском УФАС сослались на заявление федеральных коллег, сделанное по этому поводу.

— Информация об ограничении ФАС России числа пунктов выдачи «Озон» и «Вайлдберриз» в городах России не соответствует действительности. Функционирование большого числа пунктов выдачи маркетплейсов делает доступным для граждан широкий ассортимент товаров. В связи с этим вопрос о сокращении количества их количества в городах России службой не рассматривается, — сообщили в пресс-службе ФАС России.

При этом в ведомстве добавили, что 20 февраля подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы поручила ФАС России проработать вопрос новых антимонопольных требований к маркетплейсам.

— Соответствующее поручение поступило в ФАС России. Служба представит в правительство Российской Федерации проработанные предложения по установлению специальных требований к посредническим цифровым платформам, направленные на достижение максимальной прозрачности отношений между маркетплейсами и продавцами, а также критерии «крупных платформ», на которые такие требования будут распространяться, — добавили в пресс-службе ведомства.

Какие именно новые требования к маркетплейсам будут введены, узнаем позже.

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Озон Вайлдберриз Пункты выдачи заказов Маркетплейсы ФАС России
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Комментарии
9
Гость
1 час
Судя по цене в Озон и в магазине слишком жадные наши предприниматели, я лучше в Озон закажу то же самое, но намного дешевле.
Гость
1 час
Совсем оборзели со своими ценами на китайский хлам. Так их. Ату.
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