«Снег, переходящий в дожди»: когда похолодает в Центральной России

«Снег, переходящий в дожди»: когда похолодает в Центральной России

Прогноз погоды для Ярославской области

790
В Ярославскую область придет похолодание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославскую область придет похолодание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославскую область придет похолодание

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославскую область, как и во всю Центральную Россию сначала придет потепление, а потом столбики термометров опустятся до нормальных ноябрьских значений. Об этом сообщили в центре «Фобос».

По прогнозу похолодание наступит в последний день недели.

«В Москве прогнозируется небольшой снег, переходящий в дожди, днём +1…+4 °С. И только в воскресенье поток атлантического тепла ненадолго ослабеет, так что показания термометров вернутся в рамки ноябрьского климата, зато осадков в этот день не предвидится», — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням в Ярославской области

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 22 ноября 0 °С, пасмурно, небольшой снег. Днем +1 °С, осадки сохранятся в течение суток.

Ночью 23 ноября -1 °С, днем -2 °С. Небольшая облачность, но осадков не ожидается.

Похолодание со снегом придет ночью 24 ноября, температура опустится до -4 °С. Днем -1 °С, вечером осадки перейдут в дождь.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 25 ноября -2 °С, снегопад. Днем потеплеет до +1 °С, облачно, небольшие осадки в виде снега с дождем.

Ночью 26 ноября -2 °С без осадков, днем +2 °С, снег с дождем.

Ночью 27 ноября похолодает до -4 °С, облачно, пройдет снег. Днем 0 °С, временами небольшие осадки.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
8
Гость
47 минут
Дрожу, как осиновый лист на ветру Под грузом небесного свода. Так трудно теперь не грустить поутру Во всём виновата погода...
Гость
33 минуты
"Спрос на временный переезд в теплые края растет из года в год. Этот тренд находит отражение в динамике поисковых запросов по всей стране - осенью 2025 года общее количество обращений о зимовке в Сочи увеличилось на 12 % по сравнению с прошлым годом. За 2 года интерес к теме повысился на З4 %, что указывает на популярность этого курортного направления даже в холодные месяцы. Аналитики Mantera Residence провели исследование и установили, что 62 % россиян хотели бы зимовать в местах с теплым климатом."
Читать все комментарии
Гость
