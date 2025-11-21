«Снег, переходящий в дожди»: когда похолодает в Центральной России

В Ярославскую область, как и во всю Центральную Россию сначала придет потепление, а потом столбики термометров опустятся до нормальных ноябрьских значений. Об этом сообщили в центре «Фобос».

По прогнозу похолодание наступит в последний день недели.

«В Москве прогнозируется небольшой снег, переходящий в дожди, днём +1…+4 °С. И только в воскресенье поток атлантического тепла ненадолго ослабеет, так что показания термометров вернутся в рамки ноябрьского климата, зато осадков в этот день не предвидится», — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням в Ярославской области

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 22 ноября 0 °С, пасмурно, небольшой снег. Днем +1 °С, осадки сохранятся в течение суток.

Ночью 23 ноября -1 °С, днем -2 °С. Небольшая облачность, но осадков не ожидается.

Похолодание со снегом придет ночью 24 ноября, температура опустится до -4 °С. Днем -1 °С, вечером осадки перейдут в дождь.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 25 ноября -2 °С, снегопад. Днем потеплеет до +1 °С, облачно, небольшие осадки в виде снега с дождем.

Ночью 26 ноября -2 °С без осадков, днем +2 °С, снег с дождем.

Ночью 27 ноября похолодает до -4 °С, облачно, пройдет снег. Днем 0 °С, временами небольшие осадки.