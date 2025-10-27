НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Осень «В лесу никого. Кроме меня и лисичек»: в Ярославской области продолжился грибной сезон

«В лесу никого. Кроме меня и лисичек»: в Ярославской области продолжился грибной сезон

Жители региона показали улов

464
Грибы Ярославской области / Vk.com | Источник: В Ярославской области в конце октября продолжается грибной сезонГрибы Ярославской области / Vk.com | Источник: В Ярославской области в конце октября продолжается грибной сезон

Грибы Ярославской области / Vk.com

Источник:

В Ярославской области в конце октября продолжается грибной сезон

В Ярославской области, несмотря на то, что на календаре уже вторая половина осени, продолжается грибной сезон. Любители тихой охоты в соцсетях выкладывают фото своего улова.

«Пасмурный осенний день. Горнолыжный костюм и сапоги-дутики. В лесу никого. Кроме меня и лисичек, кое-какая грибная жизнь присутствует», — поэтично описала свой недавний поход в лес Светлана Рзаева в группе «Грибы Ярославской области».

Женщина поделилась, что найти грибы среди опавшей листвы не всегда просто.

«Надо расслабиться, сбавить скорость и начать слушать тишину. И идти в режиме „нога за ногу“ по тропинкам, заботливо протоптанным в сезон нормальными грибниками. И вы обязательно запнетесь за лисички, — посоветовала Светлана.

Судя по кадрам грибников, в основном сейчас попадаются лисички, рядовки, опята, вешенки.

Грибы Ярославской области / Vk.com | Источник: Улов Светланы РзаевойГрибы Ярославской области / Vk.com | Источник: Улов Светланы Рзаевой

Грибы Ярославской области / Vk.com

Источник:

Улов Светланы Рзаевой

Грибы Ярославской области / Vk.com | Источник: Недавняя находка Елены ЛебедевойГрибы Ярославской области / Vk.com | Источник: Недавняя находка Елены Лебедевой

Грибы Ярославской области / Vk.com

Источник:

Недавняя находка Елены Лебедевой

Грибы Ярославской области / Vk.com | Источник: А это Елена Лебедева поделилась процессом приготовления свежих грибовГрибы Ярославской области / Vk.com | Источник: А это Елена Лебедева поделилась процессом приготовления свежих грибов

Грибы Ярославской области / Vk.com

Источник:

А это Елена Лебедева поделилась процессом приготовления свежих грибов

Грибы Ярославской области / Vk.com | Источник: А эту красоту сфотографировала Марина Лабзина 26 октябряГрибы Ярославской области / Vk.com | Источник: А эту красоту сфотографировала Марина Лабзина 26 октября

Грибы Ярославской области / Vk.com

Источник:

А эту красоту сфотографировала Марина Лабзина 26 октября

Напомним, ярославский миколог Ольга Лазарева пояснила, что рост грибов обычно прекращается только тогда, когда температура воздуха падает ниже +4 градусов. Если на улице теплее, то вполне закономерно, что грибы продолжают расти. Впрочем, для некоторых грибов даже морозы не помеха. Например, зимние опята иногда растут даже под снегом в периоды оттепели.

А вы любите ходить за грибами?

Да
Нет
Иногда
Гриб
