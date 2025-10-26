Ядовитые и «взрывные»: что за белые ягоды растут на кустах в Ярославле. Ответ биолога

Что за белые ягоды растут на кустах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый хоть раз в детстве лопал белые шарики, растущие на кустах по осени. Растение с упругими плодами, которые издают звонкий хлопок при давке, называется снежноягодник.

Заведующая оранжереей факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Татьяна Довиденко рассказала подробнее о необычном растении, а также предупредила о его опасных свойствах.

«Логично, что название этот декоративный кустарник получил из-за своих белоснежных плодов, которые так любят давить и лопать дети. Сочная мякоть с хрустом трескается, оставляя на асфальте кляксы от ягод. Но, несмотря на привлекательность и то, что снежноягодник охотно поедают птицы, для людей он ядовит», — предупредила биолог.

Эксперт подчеркивает: ягоды могут серьезно навредить здоровью.

«Несколько ягод могут вызвать расстройство ЖКТ, общее ухудшение самочувствия, а вот большое количество может привести к летальному исходу. Наибольший соблазн и опасность ягоды представляют для детей. Но, если не есть ягоды и не облизывать руки, безобидная забава с лопаньем белых плодов снежноягодника так и останется безобидной», — рассказала Татьяна Довиденко.

Интересно, что декоративные кусты имеют не только белые плоды, но и желтые или даже розовые. Всего снежноягодник насчитывает около 15 видов, распространённых в Северной Америке, Азии и на Кавказе.

«Цветёт растение в середине лета: его цветки скромны и незаметны, небольшие, белого или розовато-пурпурного оттенка, собраны в короткие кисти. Привлекает же внимание кустарник исключительно в период плодоношения. Неприхотливость в комбинации с декоративностью делает снежноягодник излюбленным кустарником для озеленения парков, жилых массивов и садов», — добавила биолог.