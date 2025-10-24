Идет аномальное потепление: синоптики предупредили об изменении погоды в Центральной России

В Ярославскую область идет потепление Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ближайшие дни в Центральной России ожидается аномальное потепление. Об этом 24 октября сообщили специалисты центра «Фобос».

«Это результат противоборства обширного атлантического циклона и сибирского антициклона. Вдоль линии раздела этих атмосферных вихрей сформировались южные потоки, несущие в европейскую часть страны хорошо прогревшиеся воздушные массы», — объяснили в «Фобосе».

Прогнозируется, что на пик потепление выйдет в субботу, 25 октября. В результате в Ярославской области в выходные столбики термометров поднимутся до двухзначного показателя — +10 градусов. А в ряде соседних регионов ожидается до +15 градусов.

«Температурный режим в регионе войдёт в климатические рамки середины весны», — добавили в «Фобосе».

Правда, как это часто случается осенью, вместе с потеплением приходят и дожди. На большей части Центральной России интенсивность осадков прогнозируется небольшой. Но в начале следующей недели ситуация изменится. Начиная со вторника, 28 октября, ожидаются ливни.

Прогноз погоды для Ярославской области от Гидрометцентра:

пятница, 24 октября: облачно, небольшой дождь. Температура днем: +3…+8 градусов;

суббота, 25 октября: облачно, ночью небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +1…+6 градусов, днем +5…+10 градусов;

воскресенье, 26 октября: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +2..+7 градусов, днем: +5…+10 градусов;

понедельник, 27 октября: облачно. Температура воздуха ночью: +3 градуса, днем: +8 градусов;

вторник, 28 октября: облачно, днем дождь. Температура воздуха ночью: +4 градуса, днем: +7 градусов;

среда, 29 октября: облачно, дождь (ночью возможен дождь со снегом). Температура воздуха ночью: +3 градуса, днем: +7 градусов;

четверг, 30 октября: облачно, дождь (ночью возможен дождь со снегом). Температура воздуха ночью: +3 градуса, днем: +6 градусов.