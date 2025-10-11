НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Осень Без зонта на улицу лучше не выходить: Ярославль и Центральную Россию зальют дожди

Без зонта на улицу лучше не выходить: Ярославль и Центральную Россию зальют дожди

Публикуем прогноз экспертов центра «Фобос»

В ближайшие дни на Ярославль обрушится дождь

В ближайшие дни на Ярославль обрушится дождь

Кирилл Поверинов / 76.RU

По прогнозу специалистов центра «Фобос» в ближайшие дни в Ярославле пройдут дожди. Днем температура будет подниматься не выше +8…14°C, ночью опускаться до +2…+6°C.

«Жителей Центральной России ждёт ненастная и слякотная погода, но в большинстве районов интенсивность осадков ожидается небольшой. В условиях дефицита солнечного тепла дневная температура понизится до +7…+12», — сообщили эксперты «Фобоса».

Погода по дням

Вечером 11 октября ожидается сильный дождь, который прольет всю ночь.

12 октября синоптики обещают пониженное давление и небольшой дождь. В течение дня температура будет держаться от +6°C до +8°C.

Ночью 13 октября температура упадет до +2…+4°C. Днем ожидается +6…+8°C и небольшое количество осадков.

14 октября в течение суток ожидается сильный дождь. Температура будет держаться от +3°C до +5°C

В ночь на 15 октября температура опустится до +2…+4°C, днём потеплеет до +3…+5°C. Возможен небольшой дождь.

Ранее мы писали о циклоне «Барбара», который бушует в Центральной России.

Комментарии
Гость
56 минут
Без зонта в такую погоду можно промокнуть до нитки.
Гость
56 минут
Зонт всегда нужен, даже если дождь несильный. Лучше перестраховаться.
