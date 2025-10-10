«Ливни усилятся вдвое»: Центральную Россию зальет дождями из-за циклона «Барбара»

Центральную Россию залье дождями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В России бушует балканский циклон «Барбара». По данным экспертов центра «Фобос», он стал причиной экстремальных ливней на юге страны.

«Но теперь непогода пробивается и в средние широты Европейской России. Дело в том, что сейчас „Барбара“ столкнулась с усиливающимся сибирским антициклоном, и дальше ей остаётся только одно — смещаться по периферии очага высокого давления вглубь Русской равнины», — рассказали в «Фобосе».

В Центральной России, и, соответственно, Ярославской области, по прогнозам, осадки будут не столь интенсивными. Однако циклон повлияет на температуру. По данным экспертов, в регион придет похолодание. Температура не будет подниматься выше +5…+10 °С.

«В Центральной России осадки будут гораздо слабее, чем в Сочи. В Москве основные дожди пройдут в выходные, но их суточная интенсивность не превысит 4–7 мм. И только в понедельник–вторник ливни усилятся вдвое, и могут принести порядка 1/4 месячного объёма влаги. Из-за плотной облачности в начале следующей недели дневная температура понизится со вчерашних +14 °С до +5…+7 °С», — говорится в прогнозе.

В «Гидрометцентре России» сообщают, что ночью 11 октября в Ярославской области +7 °С, облачно, временами небольшой дождь. Днем температура поднимется до +11 °С, периодические осадки сохранятся.

В ночь на 12 октября +6 °С, дожди. Днем +8 °С. В течение суток будет поливать.

Ночью 13 октября похолодает до +3 °С, пройдет небольшой дождь. Днем +6 °С, осадки сохранятся.

По данным сервиса «Погода 76.RU» в ночь на 14 октября +4 °С, днем столбик термометра останется на той же отметке. С утра до вечера будет поливать дождь, а ночью к нему прибавится снег.