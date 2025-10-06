«Они разные!» Почему осенью в –1 нам так холодно, а весной хоть шапку снимай: объяснения синоптика и врачей

Весной любая температура покажется теплее, чем тот же показатель осенью Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В некоторые регионы России уже пришел арктический холод, причем настолько резко, что за несколько часов температура опускалась с +26 градусов до даже –1 и снега. Многим даже такой незначительный минус показался лютым морозом. При этом весной показатель в –1 градус воспринимается жарой, и появляется желание снять поскорее шапку. Наши новосибирские коллеги из NGS.RU узнали у специалистов, почему одна и та же температура за окном может давать такие разные ощущения. Спойлер: они действительно разные!

Слишком большой перепад

Одни и те же показатели температуры могут восприниматься по-разному из-за целого ряда условий. В первую очередь это влажность, ветер и солнечная активность. Даже при самых высоких значениях ветер может значительно снизить их по ощущениям, а холод — сильнее пробирать до самых костей из-за высокой влажности.

«Влажность, конечно, играет свою роль: из-за высокого показателя ощущения более неприятные. На днях у нас был серьезный перепад температур, и многие не успели к этому адаптироваться. Северо-восточный ветер открыл доступ арктическому холоду, поэтому и казалось, что намного холоднее», — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Она подтвердила, что в разное время года температура воздуха может ощущаться по-разному. Весной солнце начинает греть после зимы, и то же самое значение организм воспринимает по-другому, даже арктический холод слабо влияет на него.

Специалист подчеркнула, что ситуация, когда за сутки так резко может снизиться температура, нестандартная даже для резко континентального климата. Поэтому –1 градус мог показаться многим настоящим испытанием.

Дело в сосудах

Пронизывающий ветер легко может превратить по ощущениям –1 градус во все –10 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Врачи говорят, что разное восприятие показателей погоды можно назвать сезонной термовосприимчивостью.

«Оно связано со сложным взаимодействием между физиологическими процессами в организме и внешними факторами среды, которые в совокупности формируют наше субъективное ощущение тепла или холода. Осенью и весной метеорологические приборы могут показывать идентичные значения, например, –1 градус, но человеческое тело и мозг интерпретируют эту информацию совершенно по-разному», — пояснила Александра Филева, эксперт лаборатории «Гемотест».

Главную роль играет процесс акклиматизации. За лето организм полностью перестраивается на тепло: кровеносные сосуды расширяются, а метаболизм функционирует в специфическом для лета режиме.

«Именно поэтому первые осенние заморозки становятся стрессом: система терморегуляции не готова к резкому холоду. На него она отвечает интенсивным сужением сосудов, и даже небольшие заморозки ощущаются как пронизывающий холод», — подчеркнула врач.

Весной ситуация противоположная: после долгой зимы организм, привыкший к морозам, воспринимает температуру около нуля как потепление. Его системы уже настроены на сохранение тепла и реагируют на повышение температуры более мягко.

«Играют роль и погодные условия: осенний влажный воздух усиливает ощущение холода. Весной воздух, как правило, немного суше, а солнце светит ярче, прогревая кожу даже на небольшом морозе», — отметила специалист.

Как мы определяем, холодно или нет

Осенью уменьшение светового дня может плохо повлиять на настроение, а оно — на восприятие холода Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Восприятие температуры напрямую зависит от физиологических особенностей человека. Нейроны головного мозга обрабатывают сигналы от терморецепторов, расположенных в коже и внутренних органах, а затем сравнивают их с внутренней привычной нормой, определяя, насколько критичны ощущения.

Важен и уровень обмена веществ. После лета метаболизм работает не так интенсивно, и тело производит меньше собственного тепла. Весной, после зимнего периода, обмен веществ остается более активным для компенсации длительного воздействия низких температур и лучше справляется с легким холодом.

«Психологическое состояние человека тоже вносит свой вклад. Осенью уменьшение светового дня может влиять на выработку нейромедиаторов, таких как серотонин, что ведет к снижению настроения и повышает общую чувствительность к факторам стресса, включая холод. Различия в ощущениях — результат совместной работы многих систем нашего тела — от глубинных структур мозга до периферических сосудов и жировой ткани, демонстрирующих физиологическую пластичность в ответ на смену времен года», — объяснила Александра Филева, эксперт лаборатории «Гемотест».

Можно ли улучшить устойчивость к холоду

Закаливание — один из способов повысить свою устойчивость к холоду Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Организм можно натренировать так, чтобы тело лучше реагировало на холод. Самый распространенный способ — закаливание.

«Начинать нужно постепенно. Лучше всего сначала принимать контрастный душ. Утром заканчивать процедуру нужно теплой водой, а вечером прохладной. И лучше делать это каждый день по минуте, чем раз в неделю», — рекомендовала Наталья Киденко, главный врач клиники «Окто».

Второй способ — увеличение физической активности. Спорт благотворно влияет на метаболизм и мышечную массу.

«Физическая активность улучшает работу сердечно-сосудистой системы и, самое главное, микроциркуляции крови. Стимулирует устойчивость к холоду и правильное питание, но должно быть достаточно калорий. Если вы на жесткой диете либо на сушке, то беда будет как с гормональной системой, так и с терморегуляцией. Важен баланс белков и жиров», — подчеркнула специалист.

Если организм будет получать мало белка, то терморегуляция нарушится. Но самый простой способ не замерзнуть — одеваться по погоде.