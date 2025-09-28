НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Осень Челябинск замело снегом. Ждать ли подобного в Ярославле

Челябинск замело снегом. Ждать ли подобного в Ярославле

Рассказываем, придет ли в город ранняя зима

1 131
Предупреждение об опасности на дорогах из-за погоды опубликовали сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области | Источник: Госавтоинспекция Челябинской области / Telegram Предупреждение об опасности на дорогах из-за погоды опубликовали сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области | Источник: Госавтоинспекция Челябинской области / Telegram

Предупреждение об опасности на дорогах из-за погоды опубликовали сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области

Источник:

Госавтоинспекция Челябинской области / Telegram

На Челябинск 28 сентября обрушился снегопад. Жители города в соцсетях поделились кадрами заснеженного города.

Коллеги из 74.RU сообщили, что трассу М-5 под Златоустом в Челябинской области покрыли сугробы. Сейчас там работает снегоуборочная техника. Челябинская госавтоинспекция предупредила водителей об опасности езды на летней резине.

Погода в Ярославской области

По данным специалистов центра «Фобос», в первую неделю октября погода в Ярославле будет малооблачной. Вероятность осадков менее 50%.

На этой неделе температура в регионе ночью может опуститься до +1..8°C, а днем подняться до +9…14°C.

На неделе с 29 сентября в Центральной России также обещают вторую волну бабьего лета, которую принесет скандинавский антициклон. Об этом сообщили эксперты «Фобоса».

«Его стараниями облака станут рассеиваться, так что вероятность осадков в регионе невелика. В такой ситуации ничто не помешает солнцу прогреть воздух до +10…15°C, в Черноземье и до +12…17°C», — указали специалисты.

Прогноз погоды по дням в Ярославле можно посмотреть здесь.

Алёна Троицкая
корреспондент
Алёна Троицкая
корреспондент
Погода Снег Центральная Россия
