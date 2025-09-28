НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Температура превысит норму»: какой будет погода в Центральной России в первую неделю октября

Публикуем прогноз для Ярославской области

372
Какой будет погода в октябре в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой будет погода в октябре в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой будет погода в октябре в Центральной России

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Неделя с 29 сентября будет по-осеннему облачной. Судя по прогнозу, сильных дождей не ожидается, на протяжении семи дней синоптики обещают менее половины нормы осадков.

По данным экспертов центра «Фобос», в Центральной России начало октября будет теплым. Средняя температура превысит норму на 2-3 °C.

«Тёплая температурная аномалия сохранится и в середине месяца, но затем на погодных процессах в большей степени будет сказываться влияние арктических вторжений. Сначала показания термометров войдут в рамки климата, а потом опустятся немного ниже обычного», — сообщили эксперты центра «Фобос».

Прогноз по дням

В понедельник, 29 сентября, в течение дня обещают высокое атмосферное давление и малую облачность. Ночью температура опустится до +6…8 °C, а днем поднимется всего лишь до +9…11 °C.

Во вторник, 30 сентября, температура ночью упадет аж до +1…3 °C. Однако днем будет стабильные для недели +10…12 °C.

Октябрь начнется с повышенного атмосферного давления и малооблачной погоды. Ночью 1 октября столбики термометров опустятся до +2…4 °C, днем температура будет варьироваться от +11 °C до +13 °C.

В четверг, 2 октября, погода порадует нас ясным небом. Температура ночью будет варьироваться от +2 °C до +4 °C, днем обещают +11…13 °C.

В пятницу, 3 октября, ожидается высокое атмосферное давление и малую облачность. Ночью температура опустится до +3…5 °C, днем поднимется до +12…14 °C.

В ночь 4 октября ожидается переменная облачность. В субботу ночью температура будет держаться от +3…5 °C, а днем обещают +11…13 °C.

В воскресенье ночью обещают малооблачную погоду. Температура ночью будет теплее, чем в другие дни на неделе — +6 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +14 °C.

Комментарии
Гость
29 минут
У нас в октябре тепло, а в прогнозе обещали облачность. Непонятно, что осень начнётся.
Гость
27 минут
Вот бы дождь, а то сухо очень.
