Море остывает, туристы грустят. Почему бархатный сезон не задался в Сочи

Ночи холодные, море остывает быстро Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Многие туристы предпочитают отдыхать в Сочи именно в бархатный сезон. В сентябре уже не так жарко, устанавливаются комфортные +24… +28 градусов, вода хоть и начала остывать, но всё еще держится на отметке +24… +25 градусов. Даже в начале октября в Сочи еще можно успеть позагорать и даже покупаться. Однако российские туристы не скупают путевки в Сочи на бархатный сезон. Наши коллеги из SOCHI1.RU узнали почему.

Что-то тоскливо

Сезон в этом году тоскливый и очень непростой, говорят отельеры. Сочи сдался под натиском турецкой и арабской конкуренции, где снизили цены и повысили уровень сервиса. Россияне экономят, а многие просто не могут позволить себе отдых на море. Те туристы, у которых есть деньги, для себя выбирают лучшее: Турцию, Арабские Эмираты, Таиланд. Если раньше российские туристы плевались, но ехали в Сочи, то в этом году эта схема не сработала. Сочинские отельеры удар сдержать не смогли, просто потому что никогда не парились по этому поводу: куда они денутся, всё равно приедут. Теперь нужно учиться гостеприимству, а не только повышать цены. А ведь впереди межсезонье.

— Мы цены, как могли, сдерживали, но рост всё равно составил 20–25 процентов. У нас даже 80-процентной загрузки в августе не было, в самый пик сезона. Сейчас в бархатный сезон бронирований также не много, в прошлом году было намного больше, — сообщили корреспонденту SOCHI1.RU в одном из четырехзвездочных отелей Сочи.

Туристы, которые всё же приехали в Сочи в бархатный сезон, грустят. Дождливые дни, угрозы смерчей и атак БПЛА не добавляют оптимизма. Цены высокие, а качество сервиса хромает.

— Мы впервые отдыхаем в пятизвездочном отеле Сириуса. Всё круто, но не то. Никакого «всё включено», никакой анимации, гости предоставлены сами себе. Что-то тоскливо. Погода не очень, уже и под дождем гуляли, и на шторм любовались, ночи холодны, море остывает. Пережили несколько атак беспилотников. Сириус какой-то весь неухоженный. Много закрытых заведений, магазинов. Короче, лучше бы в Дубай поехали, — говорит туристка из Челябинска Анна Данилова.

А может быть, лучше в Дубай? Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Конкуренция с зарубежными направлениям

В Ассоциации туроператоров России отмечают, что продажи туров на черноморский курорт на бархатный сезон действительно отстают от уровня 2024 года.

По оценкам крупных туроператоров, спрос на туры в Сочи на сентябрь снизился на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

— Одна из причин сокращения количества бронирований в Сочи — достаточно прохладное лето и на фоне укрепившегося рубля активная конкуренция с зарубежными направлениями, такими как Турция, ОАЭ и Таиланд, которые предлагают привлекательные цены на межсезонье и более теплое море, — рассказали в АЛЕАН.

Правда, участники туристического рынка не теряют оптимизма и надеются, что сочинское направление отыграет хотя бы часть падения спроса и продажи туров на конец сентября — начало октября вырастут хотя бы на 5–10 процентов. Правда, если погода позволит. Именно погодный фактор сильно ограничивает глубину продаж направления: многие туристы бронируют поездки в последний момент с оглядкой на прогнозы синоптиков.

В этом году туроператоры фиксируют новую тенденцию: россияне стали бронировать туры прямо перед поездкой. Около трети всех бронирований приходится на ближайшие даты.

Всплеск бронирований Сочи возможен во второй половине сентября — особенно на даты с 20 сентября по 5 октября. Этот период традиционно популярен у туристов, предпочитающих отдых без жары и толп соотечественников.

В сентябре–октябре в Сочи нет толп туристов Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Цены снизятся?

Туроператоры ждут снижения цен в отелях Сочи, но позже. И вообще если стоимость проживания повышают быстро, то снижение обычно поэтапное. Сначала цену опускают на 5 процентов, и то не все объекты, а уже со второй половины сентября тарифы на размещение по сравнению с летними месяцами идут вниз на 10–15 процентов у большинства гостиниц. К началу октября разница в цене с высоким сезоном достигает уже 20–25 процентов.

Туроператоры обратили внимание на интересный тренд: новые пятизвездочные отели, такие как Marine Garden Sochi Hotels and Spa 5*, Mantera Supreme 5* и Grand Cascade 5*, сохраняют высокие цены и осенью. А другие отели уровня 4–5* роняют цены даже ниже уровня прошлого года из-за конкуренции как с новыми объектами, так и с зарубежными направлениями.

Осеннее снижение цен наблюдается в сочинских отелях с системой «всё включено». Несмотря на высокую привлекательность all Inclusive, его доля в общем объеме бронирований в Сочи остается относительно небольшой, да их и мало на российском курорте.