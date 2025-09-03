«Воцарится бабье лето»: в «Фобосе» рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло

В ближайшие дни в регионы Центральной России будет возвращаться теплая погода. Об этом предупреждают специалисты центра «Фобос».
«Позитивные изменения в атмосфере связаны, конечно же, с антициклоном. В ближайшие дни он будет усиливаться и охватит почти всю Европейскую Россию. Вне его власти останется только крайний восток региона, а на остальной территории воцарится солнечное бабье лето. Но на периферии очага высокого давления будут наблюдаться северные ветры, поэтому температурный режим ожидается умеренно тёплый», — указали в прогнозе.
Солнце порадует жителей Центральной России 3 сентября.
«Установится комфортная солнечная погода, и в Москве воздух сразу прогреется до +20 градусов. Пик потепления придётся на последние дни недели, когда в мегаполисе будет +22…+23 градусов», — указали специалисты.
В Ярославле днем 3 сентября ожидается переменная облачность, +17… +19 градусов, ветер северный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.
В ночь на 4 сентября температура опустится до +11…+13 градусов.
Погода по дням в Ярославле:
4 сентября: в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью: +11…+13 °C, днем: +19…+21 °C, ветер северо-восточный, умеренный;
5 сентября: ожидается переменная облачность; ночью: +10…+12 °C, днем: +20…+22 °C, ветер северный, умеренный;
6 сентября: в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью: +10…+12 °C, днем: +21…+23 °C, ветер северо-восточный, умеренный;
7 сентября: ожидается ясная погода; ночью +12…+14 °C, днем +22…+24 °C, ветер слабый.
Актуальный прогноз также можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».