НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

4 м/c,

сев.

 753мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,59
EUR 93,84
Сроки строительства третьего моста
Сбер вернул оплату айфоном
Как Радулов стал звездой хоккея
Ярославский бренд покорил Россию
Отзыв на поездку на «Метеоре»
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Построят новый микрорайон
Какие обследования пройти осенью
Осень «Воцарится бабье лето»: в «Фобосе» рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло

«Воцарится бабье лето»: в «Фобосе» рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло

Публикуем прогноз для Ярославля

296
Написать комментарий
Стало известно, когда снова потеплеет в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, когда снова потеплеет в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, когда снова потеплеет в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ближайшие дни в регионы Центральной России будет возвращаться теплая погода. Об этом предупреждают специалисты центра «Фобос».

«Позитивные изменения в атмосфере связаны, конечно же, с антициклоном. В ближайшие дни он будет усиливаться и охватит почти всю Европейскую Россию. Вне его власти останется только крайний восток региона, а на остальной территории воцарится солнечное бабье лето. Но на периферии очага высокого давления будут наблюдаться северные ветры, поэтому температурный режим ожидается умеренно тёплый», — указали в прогнозе.

Солнце порадует жителей Центральной России 3 сентября.

«Установится комфортная солнечная погода, и в Москве воздух сразу прогреется до +20 градусов. Пик потепления придётся на последние дни недели, когда в мегаполисе будет +22…+23 градусов», — указали специалисты.

В Ярославле днем 3 сентября ожидается переменная облачность, +17… +19 градусов, ветер северный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

В ночь на 4 сентября температура опустится до +11…+13 градусов.

Погода по дням в Ярославле:

  • 4 сентября: в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью: +11…+13 °C, днем: +19…+21 °C, ветер северо-восточный, умеренный;

  • 5 сентября: ожидается переменная облачность; ночью: +10…+12 °C, днем: +20…+22 °C, ветер северный, умеренный;

  • 6 сентября: в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью: +10…+12 °C, днем: +21…+23 °C, ветер северо-восточный, умеренный;

  • 7 сентября: ожидается ясная погода; ночью +12…+14 °C, днем +22…+24 °C, ветер слабый.

Актуальный прогноз также можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Прогноз погоды Потепление Центр Фобос
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление