«Воцарится бабье лето»: в «Фобосе» рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло

Стало известно, когда снова потеплеет в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ближайшие дни в регионы Центральной России будет возвращаться теплая погода. Об этом предупреждают специалисты центра «Фобос».

«Позитивные изменения в атмосфере связаны, конечно же, с антициклоном. В ближайшие дни он будет усиливаться и охватит почти всю Европейскую Россию. Вне его власти останется только крайний восток региона, а на остальной территории воцарится солнечное бабье лето. Но на периферии очага высокого давления будут наблюдаться северные ветры, поэтому температурный режим ожидается умеренно тёплый», — указали в прогнозе.

Солнце порадует жителей Центральной России 3 сентября.

«Установится комфортная солнечная погода, и в Москве воздух сразу прогреется до +20 градусов. Пик потепления придётся на последние дни недели, когда в мегаполисе будет +22…+23 градусов», — указали специалисты.

В Ярославле днем 3 сентября ожидается переменная облачность, +17… +19 градусов, ветер северный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

В ночь на 4 сентября температура опустится до +11…+13 градусов.

Погода по дням в Ярославле:

4 сентября: в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью: +11…+13 °C, днем: +19…+21 °C, ветер северо-восточный, умеренный;

5 сентября: ожидается переменная облачность; ночью: +10…+12 °C, днем: +20…+22 °C, ветер северный, умеренный;

6 сентября: в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью: +10…+12 °C, днем: +21…+23 °C, ветер северо-восточный, умеренный;

7 сентября: ожидается ясная погода; ночью +12…+14 °C, днем +22…+24 °C, ветер слабый.