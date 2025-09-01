НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Осень «Бабьего лета не жди»: какая погода будет осенью и зимой в 2025 году — узнаём по приметам

«Бабьего лета не жди»: какая погода будет осенью и зимой в 2025 году — узнаём по приметам

По первому месяцу осени можно составить прогноз на весь год

338
Написать комментарий
Если внимательно следить за погодой в начале осени, можно заранее подготовиться к морозам | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЕсли внимательно следить за погодой в начале осени, можно заранее подготовиться к морозам | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Если внимательно следить за погодой в начале осени, можно заранее подготовиться к морозам

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Сентябрь — это индикатор того, как пройдет вся осень. По отдельным дням этого месяца также можно составить прогноз на зиму, раннюю весну и даже лето, если, конечно, довериться приметам. Главные ориентиры в своей книге «Народные приметы на погоду и урожай» собрал автор Дмитрий Дьяконов, а мы как следует в них покопались.

Наблюдать в сентябре стоит не только за погодой, но также за птицами и урожаем в лесах. Так, если в самом начале месяца орех дал много плодов, а грибов почти нет, зима будет снежной и суровой.

— Березы желтеют с верхушки — следующая весна будет ранняя, а если снизу, — поздняя. Много шишек на соснах и елях — к холодной зиме. Обильные шишки внизу на ели — морозы будут ранние, вверху — зима будет короткая, — пишет Дмитрий Дьяконов.

Есть и ягодный прогноз: если в лесу много рябины, это признак дождливой осени, а если мало, то обойдется почти без осадков, жестокую и снежную зиму также предвещает появление рябины, калины и черной бузины раньше обычного.

Приметы говорят, что главный показатель всей осени — то, какой будет погода 1 сентября. В этот день также стоит наблюдать за паутиной: если она расстилается по растениям, то это к теплу и ясной осени.

Собрали главные приметы первой недели сентября:

  • 1 сентября: какая погода в этот день, такой она будет и всю осень. Паутина расстилается по растениям — к теплу и ясной осени;

  • 2 сентября: много рябины на деревьях — признак дождливой погоды;

  • 3 сентября: хорошая погода в этот день обещает такую же до конца месяца. Если березы пожелтели снизу, бабье лето будет долгим, а если начался листопад, холода придут не скоро;

  • 4 сентября: солнечный день — предвестник теплой осени, а если в лесу осталось мало грибов, зима будет холодной и снежной;

  • 5 сентября: если в этот день журавли полетели в теплые края, скоро наступит зима;

  • 6 сентября: если льет дождь, осень будет сухой, а следующий год урожайным;

  • 7 сентября: тут снова подскажут грибы, но уже, если их много, зима затянется.

— Много рябины на Осеннего Андрияна — знак того, что зимой будут сильные морозы. Гром гремит — к теплой осени. Если утро холодное, то зима будет морозной и ранней. Если много опят в лесу, то бабьего лета не жди, — пишет автор сборника примет.

11 сентября о приходе бабьего лета сообщат скворцы: если птицы не улетели на юг, то останутся теплые деньки. Но вот отсутствие дождей в эти дни говорит о том, что осенью еще будет заливать.

Если в середине месяца заметите красный закат, это признак скорых морозов.

В народном календаре 19 сентября записано как День Михайлова чуда. Эта дата богата на погодные приметы:

  • теплая погода в этот день обещает долгую осень;

  • если с утра на деревьях иней, значит, зимой будет много снега;

  • если береза к этому дню еще не сбросила листья, зима будет холодной;

  • если и вишня стоит с листвой, сколько бы снега в ближайшие дни ни выпало, весь он растает.

Последним дням месяца тоже стоит уделить внимание. Если 22-го числа появились комары, зима будет мягкой, а вот большое количество змей в лесу 25 сентября — признак морозной зимы, еще и с частыми метелями.

Заморозки утром 27 сентября предвещают скорую зиму, но если похолодало слишком резко, то рано придет и весна, а северный ветер в этот день обещает жаркое лето.

Раннюю весну также предсказывает дождь в последний день месяца, а сухая погода 30 сентября — верный признак поздней зимы.

Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Осень Зима Прогноз погоды Народная примета Погода Бабье лето
