Безымянный циклон принес снегопады: синоптики рассказали о погоде на неделю в Центральной России

Прогноз погоды на ближайшие дни Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Центральную Россию ворвался безымянный циклон, который стал причиной обильных снегопадов.

— Приближаясь с запада, активный циклон уже начал присыпать снегом и столичный регион — местами на западе территории к 21 часу выпало менее 1 мм осадков, — отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. — Циклон смещается быстро, со скоростью около 40 км/с, и уже в завтра в 15 часов его центр окажется над Орловской областью, преодолев за 18 часов около 750 км, на своем пути где-то формируя, а где-то увеличивая снежный покров.

Как объяснил специалист, безымянным циклон назвали из-за того, что изначально он сформировался над акваторией Финского залива. На страны Западной Европы влияние циклон не оказывал и оказывать не будет, поэтому местным метеорологам он не интересен, вот и обошелся без имени.

Погода в Ярославле по дням

В понедельник, 4 ноября, днем ожидается ясная погода, на дорогах гололедица, -1… +1 °С, ветер северный, умеренный. Ночью — переменная облачность, температура -3… -5 °С. Атмосферное давление в пределах нормы;

во вторник, 5 ноября, в течение суток прогнозируется переменная облачность, небольшой снег. Температура ночью -3… -5 °С, днем 0… -2 °С, ветер северо-западный, умеренный;

в среду, 6 ноября, будет переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман. Температура ночью -2… -4 °С, днем -1… -3 °С, ветер юго-западный, умеренный;

в четверг, 7 ноября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Ночью и днем +1… +3 °С, ветер северо-западный, умеренный;

в пятницу, 8 ноября, прогнозируется переменная облачность. Температура ночью +2… +4 °С, днем +4… +6 °С, ветер западный, умеренный;

в субботу, 9 ноября, в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью +6… +8 °С, днем +8… +10 °С, ветер западный, умеренный;

в воскресенье, 10 ноября, переменная облачность. Температура ночью +6… +8 °С, днем +5… +7 °С, ветер западный, умеренный.