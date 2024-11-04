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Осень Безымянный циклон принес снегопады: синоптики рассказали о погоде на неделю в Центральной России

Безымянный циклон принес снегопады: синоптики рассказали о погоде на неделю в Центральной России

Публикуем подробный прогноз по дням

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3 комментария

Прогноз погоды на ближайшие дни

В Центральную Россию ворвался безымянный циклон, который стал причиной обильных снегопадов.

— Приближаясь с запада, активный циклон уже начал присыпать снегом и столичный регион — местами на западе территории к 21 часу выпало менее 1 мм осадков, — отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. — Циклон смещается быстро, со скоростью около 40 км/с, и уже в завтра в 15 часов его центр окажется над Орловской областью, преодолев за 18 часов около 750 км, на своем пути где-то формируя, а где-то увеличивая снежный покров.

Как объяснил специалист, безымянным циклон назвали из-за того, что изначально он сформировался над акваторией Финского залива. На страны Западной Европы влияние циклон не оказывал и оказывать не будет, поэтому местным метеорологам он не интересен, вот и обошелся без имени.

Погода в Ярославле по дням

  • В понедельник, 4 ноября, днем ожидается ясная погода, на дорогах гололедица, -1… +1 °С, ветер северный, умеренный. Ночью — переменная облачность, температура -3… -5 °С. Атмосферное давление в пределах нормы;

  • во вторник, 5 ноября, в течение суток прогнозируется переменная облачность, небольшой снег. Температура ночью -3… -5 °С, днем 0… -2 °С, ветер северо-западный, умеренный;

  • в среду, 6 ноября, будет переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман. Температура ночью -2… -4 °С, днем -1… -3 °С, ветер юго-западный, умеренный;

  • в четверг, 7 ноября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Ночью и днем +1… +3 °С, ветер северо-западный, умеренный;

  • в пятницу, 8 ноября, прогнозируется переменная облачность. Температура ночью +2… +4 °С, днем +4… +6 °С, ветер западный, умеренный;

  • в субботу, 9 ноября, в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью +6… +8 °С, днем +8… +10 °С, ветер западный, умеренный;

  • в воскресенье, 10 ноября, переменная облачность. Температура ночью +6… +8 °С, днем +5… +7 °С, ветер западный, умеренный.

Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на первую половину ноября от синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина. Подробнее — читайте в этом материале.

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Комментарии
3
Гость
1 час
А что, день народного единства уже был, раз уже о погоде начали ..???
Гость
26 минут
Как же он безымянным-то остался в наше время?! :)))
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