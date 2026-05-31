Девочка на электросамокате оказалась под колесами КАМАЗа на «зебре» — кто виноват в ДТП

Самокат застрял под колесом машины Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

Очередное ДТП с электросамокатом показало, насколько неожиданными могут быть маневры и траектории движения этих так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ). Самокат под управлением девочки-подростка самым неведомым образом вдруг оказался под колесами грузовика КАМАЗ — узнаем, чем это закончилось.

На видеозаписи представлен обычный перекресток. Вот грузовик КАМАЗ городской дорожной службы начинает поворот направо. В какой-то момент он останавливается, и из-под правых задних колес вдруг возникает фигура человека. Девочка машет водителю — мол, сдай назад, нога застряла. Грузовик отъезжает, девочка выкатывает свой желтый самокат. Позднее ее доставили в больницу с умеренными травмами — смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

Самое загадочное в этом ДТП — откуда взялся самокат. Может, он ехал по тротуару, а потом выехал на пешеходный переход. Или же он двигался по проезжей части рядом с грузовиком?

Кто виноват? Водитель грузовика Девочка на самокате Не знаю

— Обзор здесь закрыт, и мы точно не можем сказать, ехала ли девочка по пешеходному переходу или переходила дорогу пешком. Но по тени между колесами грузовика мы видим, что столкновение произошло именно на зебре. Если она переходила как положено и рядом с собой вела самокат, то вина на водителе грузовика. Если же она ехала по переходу, то вина будет обоюдной. И водитель грузовика должен был ее пропустить при правом повороте, и сама девочка не должна была ехать на СИМ по зебре, — считает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

— Также неясно, имелась ли у водителя грузовика возможность увидеть ее и предпринять соответствующие действия. Очевидно, что она попала в мертвую зону для водителя. Имелась ли у него техническая возможность избежать наезда — можно ответить только после проведения судебной автотехнической экспертизы. Как правило, даже при наличии нарушения со стороны самокатчика водитель транспортного средства привлекается к ответственности, — говорит Денис Садовский, адвокат коллегии «Инюркон».

Пункт 1.2 ПДД. «Средство индивидуальной мобильности» — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и иные аналогичные средства).

Пункт 24.2 (1). Допускается движение лиц, использующих для передвижения СИМ, по правому краю проезжей части дороги при соблюдении одновременно следующих условий: отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка, обочина.

Если же предположить, что самокат ехал по проезжей части рядом с КАМАЗом, то, согласно указанному 24-му пункту правил, он вовсе не должен был там двигаться при наличии тротуара. И тогда вина водителя грузовика ставится под сомнение.

В любом случае автомобилистам стоит учитывать активное сезонное движение самокатов и велосипедов. Бдительно проезжать пешеходные переходы, контролировать боковые интервалы при левых и правых поворотах, в целом учитывать возможность внезапного маневра такого СИМ на дороге.