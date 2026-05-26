«Убийца» Lada Vesta? В России стартовали продажи удешевленного Chery Tiggo 7 Pro — обзор

Главный ньюсмейкер российского автопрома, компания Tenet, презентовала еще одну модель со скучноватым индексом T4L. Интересна она тем, что является не удлиненной версией «четверки» (Chery Tiggo 4), а дорестайлинговым Chery Tiggo 7 Pro, который не слишком успешно пытались продавать под названием Xcite X-Cross 7. Но у T4L шансы выше благодаря конкурентоспособной цене: замаскированная «семерка» в версии с роботизированной коробкой передач стоит от 2,259 миллиона рублей — это самая низкая планка для моделей семейства Tiggo 7. В сравнимых версиях ее цена лишь немногим выше, чем у Lada Vesta. Подробнее о том, чем Tenet T4L удивит водителей — в обзоре 74.RU.

Tenet T4L почти идентичен Xcite X-Cross 7, но дешевле: 2,259 миллиона против 2,5 миллиона рублей

Все автомобили семейства Tiggo построены на единой платформе T1X, но в любом случае разница между «четверкой» и «семеркой» была. Tenet T4L технически ближе к старшей модели: у них почти совпадают внешние габариты и длина колесной базы. Сходство улавливается и в дизайне задней части, тогда как переднюю заимствовали от Tenet T4.

Другое важное отличие от «семерок» трехлетней давности — замена проблемного вариатора WLY на шестиступенчатую роботизированную коробку, которую использует большинство моделей на этой платформе. При этом T4L положен лишь «младший» мотор — 1,5-литровый турбодвигатель (147 л. с.). Полного привода пока нет, но платформа Т1Х подразумевает такие модификации.

Производство Tenet T4L запущено на калужском заводе «АГР Холдинга» (экс-Volkswagen). Близок по параметрам Jeland (Jaecoo) J6 петербургской сборки, но он построен на базе «четверки», например, имеет идентичную с ней длину колесной базы.

Jaecoo J6 построен на базе «четверки», а увеличение длины достигнуто за счет свесов

Но если Xcite X-Cross 7 провалился в продажах через дилерскую сеть Lada, то более доступный T4L, который будут продавать через бывшие автосалоны Chery, выглядит конкурентоспособнее. Базовая цена в 2,26 миллиона включает автоматическую трансмиссию, светодиодные фары, 18-дюймовые колеса, фронтальные и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, подогрев сидений, руля и лобового стекла, кондиционер и полную мультимедийную оснастку. В старшей версии за 2,43 миллиона появляются камера кругового обзора, передний парктроник, обогрев задних сидений, климат-контроль.

Для сравнения: Lada Vesta SW Cross в наиболее близкой по оснащенности версии стоит 2,251 миллиона, то есть разница с базовым T4L составляет 8 тысяч рублей. При этом «Весты» по-прежнему используют вариатор WLY, от которого сама Chery отказалась в пользу менее проблемного «робота».

Другими конкурентами станут Haval Jolion и M6, Belgee S50 и S70, Changan CS55 и другие среднеразмерные кроссоверы.

