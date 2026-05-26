«Убийца» Lada Vesta? В России стартовали продажи удешевленного Chery Tiggo 7 Pro — обзор

Модель пытались выпускать в Петербурге, но калужский вариант перспективнее

208
Tenet T4L на виде спереди почти идентичен обычному T4, но впечатление обманчиво

Главный ньюсмейкер российского автопрома, компания Tenet, презентовала еще одну модель со скучноватым индексом T4L. Интересна она тем, что является не удлиненной версией «четверки» (Chery Tiggo 4), а дорестайлинговым Chery Tiggo 7 Pro, который не слишком успешно пытались продавать под названием Xcite X-Cross 7. Но у T4L шансы выше благодаря конкурентоспособной цене: замаскированная «семерка» в версии с роботизированной коробкой передач стоит от 2,259 миллиона рублей — это самая низкая планка для моделей семейства Tiggo 7. В сравнимых версиях ее цена лишь немногим выше, чем у Lada Vesta. Подробнее о том, чем Tenet T4L удивит водителей — в обзоре 74.RU.

Tenet T4L почти идентичен Xcite X-Cross 7, но дешевле: 2,259 миллиона против 2,5 миллиона рублей

Все автомобили семейства Tiggo построены на единой платформе T1X, но в любом случае разница между «четверкой» и «семеркой» была. Tenet T4L технически ближе к старшей модели: у них почти совпадают внешние габариты и длина колесной базы. Сходство улавливается и в дизайне задней части, тогда как переднюю заимствовали от Tenet T4.

Задняя часть идентична таковой у Tiggo 7 Pro и X-Cross 7

Другое важное отличие от «семерок» трехлетней давности — замена проблемного вариатора WLY на шестиступенчатую роботизированную коробку, которую использует большинство моделей на этой платформе. При этом T4L положен лишь «младший» мотор — 1,5-литровый турбодвигатель (147 л. с.). Полного привода пока нет, но платформа Т1Х подразумевает такие модификации.

Интерьер также повторяет идеи Tiggo 7 Pro. Панель приборов и сенсорный дисплей объединены в блок

Производство Tenet T4L запущено на калужском заводе «АГР Холдинга» (экс-Volkswagen). Близок по параметрам Jeland (Jaecoo) J6 петербургской сборки, но он построен на базе «четверки», например, имеет идентичную с ней длину колесной базы.

Jaecoo J6 построен на базе «четверки», а увеличение длины достигнуто за счет свесов

Но если Xcite X-Cross 7 провалился в продажах через дилерскую сеть Lada, то более доступный T4L, который будут продавать через бывшие автосалоны Chery, выглядит конкурентоспособнее. Базовая цена в 2,26 миллиона включает автоматическую трансмиссию, светодиодные фары, 18-дюймовые колеса, фронтальные и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, подогрев сидений, руля и лобового стекла, кондиционер и полную мультимедийную оснастку. В старшей версии за 2,43 миллиона появляются камера кругового обзора, передний парктроник, обогрев задних сидений, климат-контроль.

Продукция Tenet всё активнее наступает на пятки Lada Vesta

Для сравнения: Lada Vesta SW Cross в наиболее близкой по оснащенности версии стоит 2,251 миллиона, то есть разница с базовым T4L составляет 8 тысяч рублей. При этом «Весты» по-прежнему используют вариатор WLY, от которого сама Chery отказалась в пользу менее проблемного «робота».

Другими конкурентами станут Haval Jolion и M6, Belgee S50 и S70, Changan CS55 и другие среднеразмерные кроссоверы.

Также «АГР Холдинг» запустил новый бренд Tenet Plus, под которым скрываются автомобили Lepas. А вот полный обзор того, чем занимаются все ключевые автозаводы России.

Артём Краснов
