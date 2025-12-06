Рост в 600 раз. Почему утильсбор в России стал дороже иномарки

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

День Ч настал. С 1 декабря в России окончательно начали действовать ужесточенные правила по утильсбору, превратившие ввоз мощных автомобилей из рядовой процедуры в дорогостоящее удовольствие. Hyundai Palisade с двигателем 2,2 литра и 249 «лошадьми» — яркий пример: если еще вчера утильсбор за него платили 3,4 тысячи рублей, то сегодня счет выставили на… 2 миллиона. И это только разминка: с 1 января за эту же машину утиль подскочит до 2,4 миллиона. От чего зависит сумма — в цифрах и правилах разбиралась «Фонтанка».

Тихая подготовка к буре

Июльское предложение Антона Алиханова привязать методику расчета утиля к мощности автомобиля и расширить его на физлиц рынок встретил оживлением продаж. На фоне томного июня с его 90 тысячами проданных легковушек 120,7 тысячи июльских выглядели чуть ли не рекордом.

Чем ближе была дата вступления в силу новых ставок утильсбора, 1 ноября, тем очевиднее становилось: рынок воспринял это не как уточнение, а как последний звонок. Новые правила, особенно четкий механизм доплаты сбора при продаже «льготного» авто в течение года, закрывали множество серых схем. Логика покупателя стала простой и железной — успеть ввезти или купить до 1 ноября, чтобы запрыгнуть в последний, непроиндексированный вагон.

От желающих протащить в Россию машину из-за рубежа пухли погранпереходы, очереди растягивались на недели. И тут случилось неожиданное — наступление дня Ч сдвинули на месяц. Чтобы граждане, уже купившие машины, но столкнувшиеся с задержкой поставки, избежали затруднений, а дилеры завершили текущие сделки по действующим нормативам. Новой датой вступления изменений в силу назначили 1 декабря.

Октябрьский разгон и ноябрьский финиш

Статистика — вещь беспристрастная. Если первые три квартала 2025 года дилеры затаскивали покупателей в салоны лишь баснословными скидками, то октябрь всё перевернул.

Сентябрь закрылся примерно наравне с августом (123 тысячи штук). А вот октябрь явил рекордные для года продажи: новых легковушек граждане купили почти 167 тысяч. Оказалось, скидки уже не нужны. Достаточно, что перед носом красной тряпкой маячат перспективы роста будущих платежей. Как писала «Фонтанка», в октябре эпоха больших скидок де-факто закончилась — машины улетали так, что только за ушами трещало. Особенно интересных моделей, писали инсайдерские телеграм-каналы, приходилось дожидаться неделями.

Совсем скоро мы узнаем результаты продаж ноября, и посмотреть там точно будет на что. Последняя неделя одиннадцатого месяца в ожидании изменения тарифов прошла на мажорной ноте. «Рост отмечается по всем фронтам», — написал в своем телеграм-канале директор «Автостата» Сергей Целиков и отметил, что продажи легковушек к предыдущей неделе выросли на 15% и на 16,5% — по отношению к аналогичной неделе прошлого года.

Особенно показательно параллельная реальность бурлила на границе. В последние выходные ноября дальневосточные пункты пропуска лопались по швам — очереди растянулись на километры, таможенники были вынуждены перейти на круглосуточный режим работы. Декларанты штурмовали погранпереходы как в последний раз в жизни. За неполный ноябрь (с 1-го по 26-е число) Уссурийская и Владивостокская таможни оформили машин в 4 раза больше, чем за тот же период год назад.

Такую ситуацию, когда несколько неприятных факторов сложились и взаимно давят друг на друга, эксперты между собой называют «идеальным штормом».

Что же изменилось с 1 декабря?

Итак, постановление вступило в силу. Почему оно слывет в народе «драконовским»? Объясняем.

С 1 декабря 2025 года изменился принцип исчисления коэффициентов, на которые умножают базовую ставку сбора (20 тыс. рублей). Коэффициенты теперь привязаны не только к объему двигателя и возрасту машины, но и к мощности движка. Чем он мощнее, тем выше сбор. Чтобы пересчитать мощность «лошадей» в киловатты, разъяснили налоговики, нужно 1 кВт принять равным 1,35962 лошадиной силы.

И главная суровость нововведения: при ввозе машин мощностью больше 160 «лошадей» льготные коэффициенты для частников (всего 3,4 тысячи рублей) отменили, и за машины с таким двигателем они теперь платят на полную катушку, как юрлица.

Допустим, вы везете себе Hyundai Palisade с движком 2,2 литра и мощностью 249 «лошадей». Еще в ноябре утиль на него обошелся бы вам в 3,4 тысячи рублей. Сейчас же вам придется заплатить 2 002 000 рублей — новый коэффициент на него равен 100,1. Если машина старше 3 лет, коэффициент будет еще выше (148), и сам утильсбор вырастет, конечно же: (20 000 х 148) — 2 960 000 рублей.

Чтобы сохранить льготу, недостаточно просто быть физлицом. Нужно выполнить 5 условий:

ввозить машину исключительно для собственного использования;

в течение 1 года с момента оформления на таможне не продавать авто и не передавать другим людям;

ввозить машину по такой льготной схеме один человек может не чаще 1 раза в 12 месяцев;

льгота действует только для машин с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил и рабочим объемом не более 3 литров ;

при пересечении границы владелец обязан указать в декларации, что везет машину для личного пользования.

Ну и на закуску. Зато наконец-то прояснилось с гибридами и электромобилями. Вопрос о том, как рассчитать мощность для «зеленых» легковушек, долго был больной темой. Ранее «Фонтанка» писала о путанице и переплатах владельцев.

Теперь всё формализовано. Для «чистых» электричек и последовательных гибридов, где ДВС только заряжает батарейку, а колеса крутит электромотор, берется 30-минутная мощность электродвигателя(ей), указанная в официальных документах на машину (в СТС, паспорте и т. д.). Если моторов несколько, их мощности складываются. Мощность бензинового помощника не учитывают. Для обычных гибридов (параллельных и других), где колеса могут крутить и ДВС, и электромотор, мощности этих движков складывают: берется мощность бензинового двигателя и прибавляется 30-минутная мощность электромотора из тех же документов.

А что будет 1 января? Правильно, индексация

Еще в сентябре 2024 года правительство постановило, что утильсбор будет ежегодно индексироваться и с 1 января увеличиваться на 10–20%. И так вплоть до 2030 года.

Для того же Hyundai Palisade с движком 2,2 литра и мощностью 249 «лошадей» в 2026 году сбор вырастет до 2 402 400 рублей (нового) и 3 552 000 (трехлетки). Если еще недостаточно впечатлились, считаем, до каких круч (если ничего вдруг не изменится) взлетит утиль для этой же машины в 2030 году. Коэффициенты будут такие: 175,87 — для новой и 260,02 — для машины старше 3 лет. В рублях это 3 517 400 и 5 200 400 соответственно.