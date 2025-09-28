НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Авто Группа разбора: водитель с регистратором врезался в BMW X5 на перекрестке со смещением полосы. Кто виноват?

Группа разбора: водитель с регистратором врезался в BMW X5 на перекрестке со смещением полосы. Кто виноват?

Смотрим видео ДТП и разбираемся в случившемся

313
Момент бокового столкновения | Источник: ДТП и ЧП |Москва и МО / Vk.comМомент бокового столкновения | Источник: ДТП и ЧП |Москва и МО / Vk.com

Момент бокового столкновения

Источник:

ДТП и ЧП |Москва и МО / Vk.com

В рубрике «Группа разбора» сегодня нередкая ситуация для городских улиц: на перекрестке полосы движения меняют свою траекторию, а водители путаются, кто кому уступает. В нашем случае водитель BMW решил поехать прямо не со своей полосы и столкнулся с машиной в соседнем ряду.

Обычный перекресток, мы видим две полосы в одном направлении, загорается зеленый сигнал светофора. Машины стартуют, вот белый BMW X5 слева обгоняет водителя с видеорегистратором. Еще немного, и они бы разминулись, но водитель с регистратором смещается влево — происходит столкновение, смотрите видео.

Источник:

ДТП и ЧП |Москва и МО / Vk.com

Обратите внимание, водитель BMW едет прямо и не меняет курс, водитель автомобиля с регистратором смещается влево. Но не всё так просто: есть перекрестки, где полосы движения физически «искривляются», но при этом направление движения по ним остается прямолинейным.

Вид на перекресток, правая полоса смещается | Источник: «Яндекс Панорамы»Вид на перекресток, правая полоса смещается | Источник: «Яндекс Панорамы»

Вид на перекресток, правая полоса смещается

Источник:

«Яндекс Панорамы»

Посмотрите на фотографии «Панорам», как выглядит этот перекресток. Левая полоса, где двигался BMW, предназначена только для поворота налево. А правая полоса — для движения прямо (и направо), хоть она и упирается в бордюр с последующим изгибом.

Получается, что водитель BMW поехал не по своей полосе, а водитель с регистратором перестроился влево. Вопрос только в том, как резко он перестроился, не слишком ли рано, ведь середины перекрестка машины еще не достигли.

Кто виноват?

Водитель BMW
Водитель с регистратором
Не знаю

— В соответствии с разъяснениями Верховного суда виноват тот, кто едет с нарушением ПДД. В данном случае это водитель BMW. Он должен быть признан виновным. Если дело дойдет до судебного разбирательства, то, как я уже говорил, суды руководствуются разъяснениями Верховного суда и должны принимать сторону водителя, который двигался без нарушений ПДД по своей полосе прямо, — говорит автоюрист Лев Воропаев.

— Водитель BMW нарушил действие знака. То, что «русло дороги» немного меняется, — это бич наших городов. Ты едешь в крайнем ряду, а он вдруг исчезает. Если будешь продолжать двигаться прямолинейно, окажешься на островке безопасности либо попадешь в ДТП. Это проблема наших городов, что вдруг так резко исчезает одна из полос. В этой аварии виноват водитель, который ехал в крайнем левом ряду, ему предписано знаком налево, а он едет прямо, — считает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Действительно, во многих городах уличная сеть иногда может «порадовать» водителей странными решениями: внезапными изгибами дороги, тупиками по полосе движения, нерациональными дорожными знаками.

Стоит только быть внимательней и учитывать, что, даже если вы формально движетесь по своему ряду, который имеет изгиб, другой водитель может этого не понимать и ехать по «своей прямо». Как результат — столкновение. Поэтому просто не торопитесь и контролируйте боковую дистанцию.

Почитайте еще, как на парковке ТЦ водитель с регистратором врезался в джип: кто кому должен уступать на таких стоянках.

Дмитрий Косенко
Дмитрий Косенко
Журналист раздела «Авто»
Комментарии
3
Гость
2 часа
Комментарий к ситуации на перекрёстке не ясен без изучения видео.
Гость
1 час
Надеюсь, участники ДТП не пострадали.
Читать все комментарии
