Группа разбора: водитель с регистратором врезался в BMW X5 на перекрестке со смещением полосы. Кто виноват?

В рубрике «Группа разбора» сегодня нередкая ситуация для городских улиц: на перекрестке полосы движения меняют свою траекторию, а водители путаются, кто кому уступает. В нашем случае водитель BMW решил поехать прямо не со своей полосы и столкнулся с машиной в соседнем ряду.
Обычный перекресток, мы видим две полосы в одном направлении, загорается зеленый сигнал светофора. Машины стартуют, вот белый BMW X5 слева обгоняет водителя с видеорегистратором. Еще немного, и они бы разминулись, но водитель с регистратором смещается влево — происходит столкновение, смотрите видео.
Обратите внимание, водитель BMW едет прямо и не меняет курс, водитель автомобиля с регистратором смещается влево. Но не всё так просто: есть перекрестки, где полосы движения физически «искривляются», но при этом направление движения по ним остается прямолинейным.
Посмотрите на фотографии «Панорам», как выглядит этот перекресток. Левая полоса, где двигался BMW, предназначена только для поворота налево. А правая полоса — для движения прямо (и направо), хоть она и упирается в бордюр с последующим изгибом.
Получается, что водитель BMW поехал не по своей полосе, а водитель с регистратором перестроился влево. Вопрос только в том, как резко он перестроился, не слишком ли рано, ведь середины перекрестка машины еще не достигли.
Кто виноват?
— В соответствии с разъяснениями Верховного суда виноват тот, кто едет с нарушением ПДД. В данном случае это водитель BMW. Он должен быть признан виновным. Если дело дойдет до судебного разбирательства, то, как я уже говорил, суды руководствуются разъяснениями Верховного суда и должны принимать сторону водителя, который двигался без нарушений ПДД по своей полосе прямо, — говорит автоюрист Лев Воропаев.
— Водитель BMW нарушил действие знака. То, что «русло дороги» немного меняется, — это бич наших городов. Ты едешь в крайнем ряду, а он вдруг исчезает. Если будешь продолжать двигаться прямолинейно, окажешься на островке безопасности либо попадешь в ДТП. Это проблема наших городов, что вдруг так резко исчезает одна из полос. В этой аварии виноват водитель, который ехал в крайнем левом ряду, ему предписано знаком налево, а он едет прямо, — считает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Действительно, во многих городах уличная сеть иногда может «порадовать» водителей странными решениями: внезапными изгибами дороги, тупиками по полосе движения, нерациональными дорожными знаками.
Стоит только быть внимательней и учитывать, что, даже если вы формально движетесь по своему ряду, который имеет изгиб, другой водитель может этого не понимать и ехать по «своей прямо». Как результат — столкновение. Поэтому просто не торопитесь и контролируйте боковую дистанцию.
