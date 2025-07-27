Росавтопром опять штормит. Проекты «Москвича», «Автотора» и Xcite переформатируют

Под Калугой снова заработал бывший завод Volkswagen. О нем тоже расскажем Источник: пресс-служба компании Tenet

Китаизированные автозаводы России снова пришли в движение: судя по всему, идет отсев неконкурентоспособных проектов, созданных в ажиотаже 2022 года, и поиск для них других партнеров. Попутно запускаются новые производства, при этом российский автопром всё больше фокусируется лишь на двух китайских марках. Подробности — в нашем обзоре.

«Москвич» меняет базис?

Уже не первую неделю обсуждается возможная смена технологического партнера проекта «Москвич», созданного на базе бывшего завода Renault в столице. С 2022 года он выпускал автомобили JAC JS4 («Москвич-3») и JAC J7 («Москвич-6»), планируя в этом году добавить к ним более крупный кроссовер «Москвич-8» и, возможно, «Москвич-5». Однако, как пишет инсайдерский телеграм-канал «Русский автомобиль», новости о расставании с JAC не лишены оснований и новым партнером российского проекта может стать китайский государственный концерн SAIC.

«Москвич-3» был и остается локомотивом марки: на него приходится до 80–90% продаж. После резкого снижения цен в 2024 году спрос стабилизовался на отметке 1–1,5 тысячи, что заметно ниже плановых показателей: изначально говорили о 50 тысячах, в прошлом году хотели выпустить 27 тысяч Источник: Артем Краснов

В России SAIC практически не известен, но в Китае имеет несколько успешных проектов, например Wuling: созданный им микроавтобус одно время был самой популярной легковой моделью Китая. У концерна есть несколько ориентированных на Китай компаний (Baojun, IM), но также он известен как владелец английской марки MG и ее сестры Roewe: последний бренд является искаженным написанием другого английского бренда — Rover. Важными активами концерна являются совместные производства с VW и GM.

Лифтбек «Москвич-6» так и не раскрутился в России: может быть, сказалась слишком высокая начальная цена. Ее потом снизили, но народ уже охладел к марке Источник: Артем Краснов

Концерн SAIC уже вовлечен в российские проекты: например, он помогал ООО «Кама» разрабатывать «Атом», и не исключено его сотрудничество с «Яндексом», скорее всего, в рамках проекта по созданию автомобилей для такси и каршеринга, выпускать которые могут на «Москвиче».

В 2024 году «Москвич» начал сваривать кузова, но штамповка по-прежнему приходит из Китая. Зато удалось убедить JAC оцинковывать кузова Источник: пресс-служба автозавода «Москвич»

Сам «Москвич» не выпускал никаких релизов, намекающих на возможное прекращение сотрудничества с JAC. Разрыв с китайским партнером будет болезненным, потому что столичный завод вложился в локализацию автомобилей и перешел на сварку кузовов из оцинкованного листа.

Kaiyi может уйти из России

Китайский производитель Kaiyi может уйти из России по инициативе материнской компании Chery, на платформах которой строятся его автомобили. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Auto.mail.ru. Автомобили Kaiyi собирали на калининградском «Автоторе» после того, как завод покинули его прежние партнеры — BMW, Hyundai и Kia.

Kaiyi E5 — одноклассник Kia Cerato или Toyota Corolla. Интерес к такому формату автомобилей угас еще до кризиса 2022 года: седаны в России покупают преимущественно в топовом или бюджетном сегментах Источник: Артем Краснов / 74.RU

По итогам прошлого года Kaiyi удалось продать лишь 8 тысяч машин, и марка стала наименее востребованной из многочисленных брендов Chery. Основной спрос приходится на одну модель, седан E5, но и он нестабилен. Весной 2025 года Kaiyi резко снизила цены: седан E5 стоил дешевле более компактной Lada Vesta.

BAIC BJ40 — автомобиль недешевый, но проходимый. Однако по популярности он сильно уступает близкому по смыслу Tank 300 Источник: Артем Краснов

Интересно, что, по данным тех же источников, другой автоторовский проект, BAIC, сохранит калинградскую прописку, хотя по итогам прошлого года дела у него шли немногим лучше, чем у Kaiyi: 10,6 тысячи проданных машин. Но из проектов «Автотора» именно BAIC наиболее успешен, тем более представлен не только седанами и кроссоверами, но и внедорожником BJ40.

Xcite. Туман обещаний

Еще один псевдороссийский проект Xcite столкнулся с проблемами через год работы. Автомобили Chery Tiggo 7 Pro на бывшем заводе Nissan под Петербургом начали выпускать в 2024 году, но столкнулись с избытком складских запасов: на начало года из примерно 18 тысяч собранных машин продать удалось менее трети. Добавление второй модели на базе Tiggo 8 Pro не изменило ситуацию, и, по данным инсайдеров, сборку машин прекратили. Дилеры АВТОВАЗа, через салоны которых продавали «Иксайты», высказывались о проекте аккуратно, называя его лишь пробой пера.

В отличие от актуальных Chery Tiggo 7 Pro, для Xcite X-Cross 7 использована дорестайлинговая версия машины с вариатором и 1,5-литровым мотором Источник: Артем Краснов

После волны публикаций пресс-служба компании дала комментарий ресурсу «Китайские автомобили», заявив, что Xcite — это проект ООО «Автозавод Санкт-Петербург» и планов по его закрытию нет. При этом формулировка достаточно размытая, и вполне допускает сохранение бренда, но изменение «матчасти». Один из вариантов загрузки завода — выпуск в Петербурге Lada Iskra.

Фиаско «Иксайта» в каком-то смысле загадочно, потому что автомобили-прототипы относятся к бестселлерам. Но для ухода от санкций питерский автозавод и дилеры Lada всячески избегали параллелей с Chery Tiggo 7 Pro в официальных коммуникациях, и для многих покупателей Xcite оставался непонятным зверем.

Changan не станет «Волгой»?

Changan может отказаться от проекта российской сборки автомобилей в пользу завода в Казахстане: недавно мы подробно разбирали эту ситуацию. Марка вела переговоры с калининградским «Автотором», а еще раньше ее перелицованные модели показали во время презентации возрожденного бренда «Волга», где за рулем «новинки» посидел премьер Михаил Мишустин.

Волговская решетка неплохо вписалась в дизайн Changan Raeton Plus (в России модель не представлена) Источник: Volga/ РБК/ T.me

Однако больше новостей о проекте не было, и он либо поставлен на паузу, либо забыт. Возможно, дело в позиции концерна Changan: в последний год китайские компании всё больше дистанцируются от росавтопрома, а если и присутствуют в качестве доноров технологий, то через промежуточные компании и под чужими брендами.

Tenet вытянет?

Пример такого проекта — новая российская марка Tenet, автомобили которой начинают собирать на бывшем заводе Volkswagen под Калугой силами AGR Automotive Group и китайской компании Defetoo. Судя по презентационным фотографиям, речь всё так же идет о моделях компании Chery, причем первый Tenet уже выпускают под названием Chery Tiggo 7L.

Первая модель Tenet должна появиться в продаже до конца года Источник: Владислав Шапша / Shapsha_VV

В июле 2025 года «АГР Холдинг» завершил подготовку сварочного цеха, то есть автомобили Tenet будут сразу выпускаться в режиме полного цикла. В компании отчитались о завершении наладочных работ, в ходе которых особенное внимание уделяли геометрии сваренного кузова. Также в компании отметили, что переход на сварку кузовов существенно расширяет возможности по локализации автомобилей в России.

На калужском заводе AGR Automotive Group завершилась наладка оборудования для сварки кузовов: автоматизация — 90% Источник: пресс-служба компании Tenet

При этом не очень ясно, какой будет субординация марок Chery и Tenet: источники в дилерской среде нам рассказывали, что речь о постепенной замене одной на другую, но представители Chery такую стратегию категорически отрицают. Сейчас вывески Tenet появились на ряде автосалонов рядом с брендом материнской компании.

Omoda недавно запустила в России третью модель — кроссовер C7 Источник: Артем Краснов

Силами AGR Automotive Group производство моделей Chery может быть налажено и на других предприятиях, выкупленных холдингом, в частности на бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге, который простаивал с 2015 года и до начала СВО был выкуплен Hyundai. На нем, вероятно, будут выпускаться автомобили Omoda или Jetour, но вряд ли под своими брендами: обсуждаются названия Onives и Jeland.

Chery на пару с Haval превращаются в основу нового росавтопрома. Два других китайских автогиганта, Geely и Changan, судя по всему, ограничатся заводами в ближнем зарубежье.

Новый внедорожник для УАЗа совсем не УАЗ

УАЗ отказался от идеи собственного кроссовера, равно как не под силу ему разработать внедорожник нового поколения, и центр тяжести ульяновского завода всё больше смещается в сторону продукции компании JAC (да, той самой, что сотрудничает с «Москвичом»). В Ульяновск перенесено производство пикапов JAC T6 и T8 под марками Sollers ST6 и ST8, а сейчас готовится выпуск их наиболее современной версии — JAC T9. Причем речь идет о полном цикле производства, со сваркой и окраской.

Недавно мы тестировали пикап JAC T9 Источник: Артем Краснов

Но пикап — продукт нишевой, а для более широкой аудитории желателен полноценный внедорожник, и компания JAC доработала свою модель JAC JS9 под техзадание ульяновских специалистов. Шаг выглядит логичным: JS9 построен на той же платформе, что и пикапы, поэтому унифицирован с ними технологически, но позволяет существенно расширить рынок сбыта. Интересно, получат ли такие машины со временем бренд основной марки, УАЗ?

В эскизе нового внедорожника Sollers угадывается JAC JS9 Источник: презентационные материалы компании Sollers