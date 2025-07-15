Железо всмятку — люди целы. Страховщики и автосервисы развенчали два главных мифа о «китайцах»

Сегодня по России катаются 130 брендов из Китая Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Китайские автомобили на российском рынке стали заложниками собственной репутации: страховщики пугают друг друга историями о дорогих выплатах по ОСАГО, а автомобилисты до сих пор вспоминают «ужасы» 2000-х годов. Однако свежие данные +, которые получила «Фонтанка», разрушают эти мифы — средние выплаты по китайским брендам оказались практически равны остальным маркам. Парадокс современного автомобильного рынка: машины, которые считаются «хрупкими», на деле получают пять звезд в международных рейтингах безопасности и спасают жизни благодаря технологии контролируемого разрушения.

Неожиданные данные страховщиков

Китайские автомобили на российском рынке переживают вторую итерацию. Первая волна в 2000-х годах оставила неприятные воспоминания. Владельцы жаловались на быстрое ржавление кузовов и хрупкость машин при ДТП и рассказывали страшилки про автомобили, которые разваливались на части от самых незначительных столкновений. В этом отчасти кроется одна из причин настороженного отношения к «китайцам» отечественных автомобилистов, писала «Фонтанка». Те, кто на них пересел, вроде бы довольны, а кто еще не отважился, рьяно приводят аргументы против.

Буквально на прошлой неделе во время Финансового конгресса, который проходил в Петербурге, страховщики в кулуарах делились друг с другом тревожными историями. Говорили о том, что выплаты по ОСАГО за китайские автомобили после ДТП обходятся гораздо дороже европейских брендов. Делились в основном собственным опытом, основанном на единичных случаях, и экстраполировали его на все китайское марочное разнообразие.

А оно, надо сказать, велико. По данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, сегодня по России катаются 130 брендов из Китая. По данным страховщиков, в справочниках запчастей, который делает РСА, фигурируют 80 брендов.

Разница в количестве «китайцев» не ошибка.

— В справочник запчастей марка попадает в зависимости от количества проданных полисов. Если не ошибаюсь, от 15 тысяч полисов в год. Таким образом, в справочник запчастей марки вносят после появления определенного количества ТС на дорогах, — объясняет директор по методологии страхования РСА Евгений Васильев.

По просьбе «Фонтанки» в РСА провели детальный анализ выплат. Исследовали данные за полтора года, с 1 января прошлого до 30 июня текущего. Результат оказался неожиданным.

Средняя выплата по всем китайским брендам практически равна средней выплате по остальным маркам. Отличие составляет всего 0,2% — 104 961 рубль против 105 174 рублей соответственно.

Источник: Российский союз автостраховщиков

Доля убытков по китайским автомобилям составляет всего 4% от общего количества. При этом на долю китайских марок приходится 5,39% всех договоров ОСАГО и 4,27% всех страховых случаев.

Однако за общими цифрами внутри китайского сегмента скрывается значительный разброс. Средние выплаты в зависимости от бренда отличаются почти в два раза. Минимальная средняя выплата получилась по марке Great Wall — 72 236 рублей. Максимальные выплаты пришлись на марки Jaecoo и Tank — более 147 тысяч рублей.

— Полагаем, и в отношении остальных марок будет действовать аналогичный принцип, средние выплаты по более дорогим маркам будут выше средних выплат по более дешевым маркам, — комментирует Евгений Васильев.

Взгляд из автосервиса

Вот как поясняет «хрупкость» китайских автомобилей руководитель двух кузовных автосервисов международной сети FIT SERVICE в Новосибирске Ярослав Кукарин.

— Производители автомобилей заботятся о безопасности своих пассажиров. В актуальных рейтингах о безопасности автомобилей пять звезд и первые места в 2025 году получают именно китайские марки, — говорит он.

Речь идет о сводном рейтинге результатов краш-тестов и прочих испытаний, проведённых в 2025 году, который опубликовала Ассоциация EuroNCAP. В серии испытаний Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей моделирует фронтальные и боковые столкновения, удары сзади, проверяет системы активной безопасности. Так, по пять звезд в этом рейтинге получили 8 марок китайских брендов, еще 2 удостоились 4 звезд. «Китаец» с лучшим показателем разместился на 4-й строчке, взрослых пассажиров он защищает на 91% и на 90% детей. По взрослым это на 1% лучше и на 3% хуже по детям, чем у абсолютного лидера — Tesla Model 3 (ее результат — 90% эффективной защиты взрослых и 93% детей).

Впрочем, знатоки напоминают, что количество звезд — показатель не абсолютный, он лишь расставляет акценты в отдельно взятой категории.

Современные китайские автомобили действительно деформируются сильнее при ДТП, говорит Ярослав Кукарин. Но это не недостаток, а продуманная система безопасности.

— Во время ДТП в современных авто действительно «съезжает» больше деталей. Удар вперёд — помялась крыша. Но это делается для безопасности, — объясняет Кукарин.

Современные автомобили проектируются по принципу контролируемого разрушения. При столкновении металлические детали не оказывают давления на пассажиров. Боковой удар смещает крышу и стойки. При переднем ударе лонжероны уходят вниз, смещая мотор подальше от салона.

— На мой взгляд, все эти страшилки про плохое качество китайских машин не соответствуют действительности, — заключает эксперт.

Собственник кузовного автосервиса FIT SERVICE в Москве Алексей Манохин приводит в пример реальные случаи ремонта.

— Если сравнивать недавние реальные кейсы, были удары примерно равные на Kia K5 в заднюю часть (крышка багажника) и HAVAL F7, также удар в заднюю часть, в крышку багажника. На обеих машинах крышка багажника ушла на петлях вверх, расхождения с заводскими зазорами в +2 см, — рассказал Манохин.

Он пояснил, что переднюю часть новых автомобилей всех марок намеренно делают слабой:

— Это важно, чтобы при столкновении смягчать удар и обезопасить пассажиров и водителя. Поэтому при ДТП в переднюю часть повреждения на современных машинах независимо от бренда примерно одинаковые.

Реальный тест на дороге

Пример из жизни изданию drom рассказал владелец Haval Jolion. На скорости 90 км/час машина влетела в нож бульдозера и сразу сама «позвонила» в МЧС. Сработали все подушки, машина превратилась в металлический фарш, однако водитель и пассажир отделались ушибами, да и те — от ремней безопасности. Если этот «китаец» и был сделан из фольги, то это попалась бронированная разновидность. Проверено не краш-тестом, а жизнью.