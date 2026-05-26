НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

облачно, дождь

ощущается как +5

0 м/c,

 740мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,67
EUR 83,30
История учениц спецшколы
Улица в честь «Локомотива»
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Сменился главврач
Как отметить свадьбу в Ярославле
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Ранило при атаке БПЛА
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Животные В ярославский зоопарк привезли нового обитателя: кто это

В ярославский зоопарк привезли нового обитателя: кто это

Смотрим видео

228
В ярославский зоопарк привезли тигрицу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ярославский зоопарк привезли тигрицу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославский зоопарк привезли тигрицу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославском зоопарке пополнение. Новой жительницей в нем стала тигрица Услада.

«Это очень важное событие для нас, и мы подготовили большой просторный вольер, где тигрица будет себя чувствовать очень комфортно», — рассказали в зоопарке.

Полосатая подопечная — участница программы формирования и сохранения популяции амурского тигра.

Услада родилась 20 апреля 2017 года в московском зоопарке. Ее родители — амурский тигр Тихон и амурская тигрица Барышня. Сначала животное отправили в ростовский зоопарку, а через некоторое время Усладу перевели в Ярославль.

«Дорога из ростовского зоопарка была долгой, но Услада быстро освоилась на новом месте: осмотрелась, успокоилась и уже вскоре подкрепилась», — рассказали в ярославском зоопарке.

Видео с новой обитательницей

Источник:

Ярославский зоопарк / Telegram

Некоторое время тигрица будет находиться на карантине, увидеть ее в вольере не получится. Но после карантина тигрица выйдет в открытый вольер. В зоопарке пообещали сообщить дополнительно, когда это произойдет.

Напомним, в 2025 году в ярославском зоопарке умер тигр Тамерлан.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Зоопарк Тигр
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
44 минуты
Ну всё, можно ещё цены на билетики поднять
Гость
38 минут
А я по любви, по любви хочу. Свободу, свободу, мне дайте свободу, Я птицею ввысь улечу!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Рекомендуем