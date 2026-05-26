В ярославский зоопарк привезли нового обитателя: кто это

В ярославском зоопарке пополнение. Новой жительницей в нем стала тигрица Услада.
«Это очень важное событие для нас, и мы подготовили большой просторный вольер, где тигрица будет себя чувствовать очень комфортно», — рассказали в зоопарке.
Полосатая подопечная — участница программы формирования и сохранения популяции амурского тигра.
Услада родилась 20 апреля 2017 года в московском зоопарке. Ее родители — амурский тигр Тихон и амурская тигрица Барышня. Сначала животное отправили в ростовский зоопарку, а через некоторое время Усладу перевели в Ярославль.
«Дорога из ростовского зоопарка была долгой, но Услада быстро освоилась на новом месте: осмотрелась, успокоилась и уже вскоре подкрепилась», — рассказали в ярославском зоопарке.
Некоторое время тигрица будет находиться на карантине, увидеть ее в вольере не получится. Но после карантина тигрица выйдет в открытый вольер. В зоопарке пообещали сообщить дополнительно, когда это произойдет.
Напомним, в 2025 году в ярославском зоопарке умер тигр Тамерлан.