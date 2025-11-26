Нашли котенком в ящике: в Ярославском зоопарка умер любимец горожан — тигр Тамерлан

В Ярославском зоопарке сообщили о смерти народного любимца Тамерлана. Амурскому тигру было 14 лет.
«Тигр попал в зоопарк в 2011 году. Был найден в Подмосковье в ящике, далее передан в реабилитационный центр для диких животных и затем центром направлен в наш зоопарк, так как были созданы благоприятные условия для его содержания», — сообщили 76.RU в пресс-службе зоопарка.
Тамерлан радовал гостей более 10 лет. Полосатый зверь нередко становился героем видеороликов зоопарка.
«Он был одной из ярких звезд зоопарка. Его потеря — большая утрата для всего коллектива и для всех, кто знал и любил его. Тамерлан прожил счастливую жизнь в заботе сотрудников и любви посетителей; память о нём навсегда останется в наших сердцах», — сообщили утром 26 ноября в зоопарке.
Амурский тигр сосредоточен на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Длина тела у самцов амурского тигра от носа до кончика хвоста достигает 2,7—3,8 метра, самки меньше. Масса тела 170—250 килограмм, в отдельных случаях до 300 кило. Суточная норма тигра — 9-10 килограмм мяса.