Нашли котенком в ящике: в Ярославском зоопарка умер любимец горожан — тигр Тамерлан

В Ярославском зоопарке сообщили о смерти народного любимца Тамерлана. Амурскому тигру было 14 лет.

«Тигр попал в зоопарк в 2011 году. Был найден в Подмосковье в ящике, далее передан в реабилитационный центр для диких животных и затем центром направлен в наш зоопарк, так как были созданы благоприятные условия для его содержания», — сообщили 76.RU в пресс-службе зоопарка.

Тамерлан радовал гостей более 10 лет. Полосатый зверь нередко становился героем видеороликов зоопарка.

«Он был одной из ярких звезд зоопарка. Его потеря — большая утрата для всего коллектива и для всех, кто знал и любил его. Тамерлан прожил счастливую жизнь в заботе сотрудников и любви посетителей; память о нём навсегда останется в наших сердцах», — сообщили утром 26 ноября в зоопарке.